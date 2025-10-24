圍堵非洲豬瘟擴散　卓榮泰：目前國內沒有其他異常案例

▲行政院長卓榮泰23日赴台中非洲豬瘟前進應變所，掌握運作情形。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

近日台中驚傳非洲豬瘟突破檢疫防線再度現蹤，衝擊國內畜牧業以及餐飲業。行政院長卓榮泰今（24日）表示，目前全國沒有其他異常案例，也呼籲民眾不要去養豬場，同時提醒民眾，豬隻在屠宰前有三道把關，皆為合格屠宰肉品，國人不需過度恐慌。

卓榮泰今天特別在臉書透露最新的防疫資訊，強調都會透明且即時向國人報告，而最新進度是，第一，目前全國沒有其他異常案例；第二，請民眾勿前往養豬場，目前人車皆有管制；第三，環境部已完成廚餘清運指引，請國人不用擔心會停收，且廚餘不得進入養豬場及用於養豬。

至於在豬瘟疫情爆發後，國人也擔憂市面上流通的豬肉是否安全無虞？卓榮泰強調，豬隻在屠宰前有三道把關，皆為合格屠宰肉品。

進駐前進指揮所的農業部次長杜文珍也說，非洲豬瘟不是人畜共同傳染病，這不是食安問題，豬隻在屠宰之前有三道把關，所以不要定義為問題肉，這是合格屠宰的肉。

卓榮泰昨天在前往台中市視導非洲豬瘟前進應變所時曾表示，未來5天前進應變所將展開120小時黃金作戰，這段期間不得有任何疏忽或遺漏，而區塊圍堵策略是當前首要工作，最終目標是希望達到阻絕疫情擴散，並全面檢討加強防疫過程的各項環節。

卓榮泰也針對此次疫情提出六大方向，包括要求全台各縣市政府確實通報數據、相關人車澈底清消、落實疫調工作、廚餘去化、全力支持產業、前進應變所及時公布正確資訊等。卓強調，政府將以最快速度及最高安全標準因應此次事件，務求將疫情圍堵在最小範圍內。