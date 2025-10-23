竹市北門市場開幕一週人氣旺　市府提醒民眾留意交管資訊

▲10月18日正式開幕後，市場買氣延續試營運熱潮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市「北門市場」於10月18日正式開幕後，市場買氣延續試營運熱潮，開幕首週吸引大量人潮前來採買及參觀。新竹市政府產發處表示，重新開幕的北門市場獲民眾熱烈迴響，紛紛表示動線順暢、冷氣通風良好、環境整潔明亮、購物更舒適，有效帶動買氣商機。新竹市政府感謝市民熱情支持，讓北門市場成為竹市最具人氣的新亮點之一，也提醒民眾留意交管資訊，讓活動更加順暢安全。

市府指出，北門市場為全市首座導入智慧節能系統的傳統市場，採用高效能冷氣與LED節能照明，結合光感應與用電管理技術，不僅讓攤商與民眾享有更舒適的環境，也落實節能減碳、打造永續市場新典範。市場內設有公益攤位並結合傳統風味與創新品牌，呈現傳統與現代共融的多元風貌。

產發處提到，延續開幕熱潮，北門市場將於10月24日至10月26日持續推出「開幕週邊活動」，設置約30個特色攤位，集結外縣市美食與生活選品，期望藉此活動持續凝聚人氣，帶動市場營運與地方商機。此外，為維護活動期間交通秩序與民眾安全，市府提醒民眾配合以下交通管制措施，遵守現場交管人員指揮，多使用大眾運具或步行前往，讓活動更加順利安全。

【交通管制時間】

114年10月24日6時起至 114年10月26日24時止。

【交通管制路段】

北大路308巷（北大路至西大路582巷）實施封路管制。

西大路582巷（仁德街至北大路308巷）實施封路管制。

【U-Bike站點及公車路線】

U-Bike：球場對面站、北大路與中正路口站、長和公園站。

公車：10號（棒球場站）、50號與51號（民富國小站）。