新竹玩啤派對8月16日登場　啤酒音樂市集一次滿足

▲新竹市代理市長邱臣遠偕同多位貴賓共同揭開活動序幕。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2025新竹夏日最High盛事即將登場！新竹市政府主辦的第二屆新竹市啤酒派對「新竹玩啤派對」將於8月16日至17日在新竹漁港盛大舉辦，今(7)於市府大廳搶先舉辦記者會，由代理市長邱臣遠偕同多位貴賓共同揭開活動序幕。現場匯聚多家知名啤酒品牌及在地產業代表，一同宣示這場結合啤酒、美食、音樂與新竹在地魅力的大型夏日嘉年華，即將熱情開喝，嗨翻全場！

邱臣遠表示，今年「新竹玩啤派對」匯聚17家國內外知名啤酒品牌及多家在地特色廠商，包含新竹在地的水鹿精釀、酒匠瘋釀造、台灣纖碧爾、賽門酒窖等優秀品牌，以及深受歡迎的金色三麥、台灣啤酒、虎牌、西班牙星達姆等人氣啤酒，共同打造最火熱的夏日飲酒盛宴。

不僅如此，活動市集也精選多家新竹在地優質品牌進駐，包括各式摃丸名店、新福源花生醬、赫曼咖啡、醉茶室等，展現新竹豐富多元的地方產業魅力。透過品牌聯展與互動體驗，活動不僅讓民眾「喝好酒」，也能「挺在地」，打造「喝啤酒也能支持地方產業」的創新行銷平台，帶動新竹商機熱力四射。

邱臣遠指出，市府持續推動在地產業結合城市行銷，透過風城藝術節、風城水樂園、國際風箏節、兒童藝術節等活動，打造「週週有亮點」的夏日城市風格。此次活動結合音樂、美食與在地啤酒，讓市民與遊客在南寮的海風中感受夏夜魅力，無論是一日輕旅行，還是三天兩夜深度探索，都能在竹市找到屬於自己的美好回憶。歡迎大家帶著親朋好友一起來竹市，享受這場幸福的夏日盛宴！

產發處表示，「新竹玩啤派對」特別邀請多位人氣歌手輪番登台獻唱，為活動注入滿滿青春與熱力。包括金曲創作才子陳昇、人氣樂團理想混蛋、療癒系女聲郭靜，以及新竹在地金曲歌王呂士軒等指標性音樂人，將接力帶來精彩演出，讓新竹漁港搖身一變成為結合青春活力與海洋風情的夏日音樂舞台，在夜色與海風中點燃全場熱情！

產發處指出，「新竹玩啤派對」不僅是一場夏日啤酒盛會，更是結合觀光與產業的重要行銷平台，致力於推廣在地品牌、活絡地方經濟。市府將持續結合觀光與產業，推動城市創意行銷，讓更多人看見新竹的文化底蘊與產業潛力，提升城市競爭力。此次活動免費入場，現場除了有樂團演出、美食市集，還設有互動闖關遊戲、打卡好禮及精釀體驗等豐富內容，無論是啤酒迷、音樂愛好者，或是親子家庭都能找到屬於自己的夏日樂趣。更多活動詳情與即時資訊，歡迎關注【新竹市政府產業發展處】臉書粉絲專頁。

產發處提醒，請遵守「喝酒不開車，開車不喝酒」的原則，確保自身及他人的安全，活動現場將貼心設有計程車叫車服務與接駁車，方便民眾安心返家，共同打造一場安全又歡樂的盛夏派對。