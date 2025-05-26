《IN新竹》第25期出刊　聚焦竹市特色甜點與咖啡產業

▲「MUS甜點」傳遞手作甜點的療癒與幸福。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

《IN新竹》第25期日前正式出刊，新竹市政府產發處表示，本期以「在咖啡與甜點中書寫產業」為主題，聚焦新竹市蓬勃發展的烘焙與咖啡產業，從多家風格獨具的店家故事出發，帶領讀者探索城市中充滿創意與情感的甜點地圖，引領讀者一同探究傳統糕餅業在現代社會中轉型所面臨的挑戰與契機。

新竹市代理市長邱臣遠表示，隨著生活型態與人口結構的轉變，近年新竹市的咖啡與甜點產業如雨後春筍般興起，不僅成為市民日常生活的重要風景，也體現年輕世代對理想生活的詮釋與實踐。本期《IN新竹》深入報導多位創業者的故事，包括從黑手華麗轉身、打造在地咖啡王國的「赫曼咖啡」；以日光與生活感為設計主軸，為都市人打造心靈歇息地的「日出咖啡」；由姊妹攜手創業的「梁氏甜點」，以及融合攝影、造型與咖啡文化的「影咖啡」，多樣化風格勾勒出新竹產業創新與文化多元交織的生動面貌。

產發處指出，本期季刊特別專訪新竹市糕餅商業同業公會理事長王文昌，針對傳統糕餅業面臨西化、少子女化與技藝失傳等挑戰，提出深刻見解。王理事長指出，隨著市場消費習慣改變，許多傳統糕餅店逐漸退出市場，唯有透過多元經營、技藝保存與跨界合作，才能為傳統產業注入新生命。王理事長也呼籲業者勇於創新，並期待市府持續透過活動、認證機制與集點行銷等方式，協助推動產業活化，保留珍貴的飲食文化記憶。

產發處補充，本期亦介紹多家具代表性的在地品牌，「赫曼咖啡」創辦人王進忠的創業歷程，從維修機車的黑手出發，到打造新竹首間取得工廠登記的咖啡烘焙廠，展現堅持與創新的精神。此外，將德國奶奶的手藝復刻在地的「希弗德式烘焙坊」，用傳統德式風味擄獲人心；「赤子咖啡」則以「找回赤子之心」為理念，透過創意咖啡特調提供紓壓放鬆的空間；「MUS甜點」以開放式甜點DIY與微笑服務，傳遞手作甜點的療癒與幸福，深受親子家庭與年輕族群喜愛。這些品牌展現創業者對生活的熱情與想像，反映出新竹市不僅是科技重鎮，更是一座融合文化、創意與品味的幸福城市。

產發處表示，《IN新竹》自創刊以來持續以年輕、親切的敘事角度出發，加深讀者與新竹產業的情感連結，不僅是市政與產業政策的觀察紀錄，更透過真實且溫暖的故事，展現在地品牌的韌性與業者的創業精神，未來市府將持續協助在地產業邁向永續經營與品牌化發展，鼓勵更多年輕人勇敢築夢。

產發處補充，本期季刊配送至新竹市文化局、各區圖書館、區公所、戶政事務所、衛生所、親子館及青少年館等地，提供民眾免費閱覽。歡迎市民朋友按圖索驥尋訪在地美食，一同認識新竹這座城市中默默閃耀的職人與產業故事。