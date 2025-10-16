2025竹市購物節首次週週抽開獎　邱臣遠：點亮消費熱潮

▲自10月1日購物節正式開跑以來，吸引民眾熱烈參與。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「2025新竹市購物節」昨(15)日正式迎來「週週抽」首次抽獎，豐富獎項包含東京雙人來回機票，三陽全新迪爵125機車、百貨購物抵用券、美食券、飯店加碼住宿券與市場專屬抵用券等好禮，抽出超過百位幸運兒得獎，為新竹市第四季消費熱潮揭開序幕。

新竹市代理市長邱臣遠表示，自10月1日購物節正式開跑以來，吸引民眾熱烈參與，活動累計發票與收據登錄金額已突破7億元，顯見第二屆購物節對地方經濟的顯著帶動效益，透過週週抽、月月抽、廠商加碼抽等多重抽獎，讓消費者「買越多越超值，中獎機會越多」。此外，今年特別推動雙城計畫，同時串聯旅宿業者，來新竹市旅遊至特約店家消費享兩倍抽獎序號，住宿享五倍，帶動觀光與商圈消費雙向成長。

新竹市政府產發處表示，此次抽獎於「新竹市購物節Facebook官方粉絲團」線上直播進行，全程由專業執業律師共同監督，確保抽獎過程透明公開公平，除了首週開出豐富獎項外，今(15)日起也開放「滿額贈禮」兌換，鼓勵消費者多多參與活動。

產發處補充，「2025新竹市購物節」活動自10月1日起至12月25日止，民眾於竹市合法登記商家單筆消費滿200元，或在免開發票的特約店家消費滿100元，即可登錄參加抽獎，下一場週週抽將於10月22日舉行，獎項內容同樣精彩可期，邀請市民朋友與全國民眾把握機會，一同參與購物節活動、開心消費、幸運抽獎。活動詳情請至官方網站( https://shopping.hccg.gov.tw/ )