地方 地方焦點

竹市毛小孩運動會9月21日　邀市民攜萌寵同樂加溫感情

▲新竹市毛小孩運動會9/21北大公園登場(活動資料照)。（圖／新竹市政府提供）

（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市民及毛小孩的年度盛事「2025毛小孩運動會」將在9月21日10時至16時於北大公園熱鬧登場！新竹市政府產發處表示，今年的活動以「萌寵來相處、天天汪得福」為主題，不僅有精彩的魔術表演，更推出「寶貝吃飽飽」競賽以及最吸睛的「萌寵伸展台」等多元活動，歡迎市民朋友帶著毛小孩前來盡情奔跑、展現活力，一同創造溫馨回憶，享受充滿驚喜與幸福的週末時光。

新竹市代理市長邱臣遠表示，這場毛孩運動會不只是寵物同樂會，更是一場全家大小都能參與的嘉年華。現場規劃多項精彩活動，包含競賽、表演、美食與知識，活動現場設有互動拍照區、特色攤位與寵物用品市集，讓主人們一次滿足購物、娛樂與學習的需求，讓每一位市民朋友都能找到屬於自己與毛孩的快樂時光。

邱臣遠指出，今年活動中動保所也加碼免費狂犬病疫苗暨寵物晶片注射活動，希望透過這場運動會讓飼主與毛孩能更親近、更快樂，並推廣「友善照護、健康陪伴」的理念，歡迎市民帶著毛小孩一起來參加，與毛孩一起留下2025最幸福的回憶。

產發處表示，當天活動將由魔術和氣球表演秀為大家帶來熱鬧的開場表演，接著登場的是「寶貝吃飽飽」活動競賽，準備著美味的飼料，計時毛孩吃完的時間，看誰吃的速度最快，最乾淨，讓毛孩能一邊開心比賽，一邊大快朵頤一番，而最吸睛的「萌寵伸展台」則像小小時尚週，飼主與毛孩們將穿上可愛服飾，自信走秀、萌翻全場。

此外，喜歡挑戰速度與默契的朋友，更不能錯過「我的跑跑搭檔」，這是主人與毛孩齊心合力跑過障礙物的短跑比賽；如果家中毛孩最愛撒嬌，那就報名「毛孩抱抱王」，主人單腳站立抱緊毛孩15秒即可通關，把依附滿滿的愛傳遞給大家。愛玩遊戲的毛孩則能挑戰「我找得到」，透過尋找藏匿在杯子中的零食，展現狗狗驚人的嗅覺與探索力。

產發處說明，除了動態活動，現場也安排實用又趣味的主題講座「不臭不蛀，我最酷」，由專家分享毛孩的口腔護理秘訣，讓每位飼主學到實用知識，幫助毛孩更健康，以及「毛小孩放鬆術」講座，可以帶著毛孩一同參與，在運動玩樂後好好的放鬆一下。更多活動詳情請搜尋「毛小孩運動會」臉書( https://www.facebook.com/maobaby2019/?locale=zh_TW )

09/21 全台詐欺最新數據

中華醫大餐旅系勇奪全國銀養創新料理大賽冠軍　連2年稱霸全國

技職教育三連霸　台南勇奪教育部最高榮譽「優等獎」

2025新竹X梅竹黑客松　「32iterations」隊伍勇奪冠軍

高雄婦搭車屏東訪友忘帶手機迷途　內埔警畫路線解圍

2025「新竹X梅竹黑客松」盛大登場　鼓勵青年大膽挑戰

迎馬年！桃園全國春聯書法比賽10/3起線上報名　總獎金逾60萬

遊客遺失包包　台東大武警迅速尋回

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化差異

手刀要快！　大龍門「鱻漫遊」健行報名迄9/30額滿截止

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育　營造廉能職場環境

新竹市產發處

