竹市北區首座寵物公園動工　持續兌現「一區一寵物公園」承諾

▲代理市長邱臣遠率眾人上香祈求工程順利。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為持續打造寵物友善城市，新竹市政府今(25)日舉辦「新竹市樹林頭狗狗公園工程開工典禮」，由代理市長邱臣遠親自主持，正式宣告動工。樹林頭狗狗公園完工啟用後，將成為竹市北區首座的寵物公園，基地面積逾2,300平方公尺，象徵市府推動市長高虹安「一區一寵物公園」承諾再邁進一大步，滿足毛小孩與飼主日常休憩與活動需求。

邱臣遠表示，竹市除了是科技重鎮，也是一座重視生命、尊重多元共生的城市，打造先進宜居的城市，不僅止於科技建設，更應落實尊重生命、關懷動物的核心價值。此次樹林頭寵物公園的興建，總經費為500萬元，為地方自籌，工期預估為60個日曆天，預計於今(114)年10月底前完工啟用。市府也將持續推動動物友善空間的整體規劃，積極傾聽毛爸毛媽們的心聲，打造人與動物共融共好的理想生活環境。

產發處表示，為回應日益增加的寵物家庭需求，自高市長上任起，市府積極推動「一區一寵物公園」政策，並率先於東區設置興學公園寵物專區。此次開工的樹林頭狗狗公園，選址於樹林頭公園內，基地面積約2,320平方公尺，規劃內容包含安全圍欄、雙層門管制出入口、大小型犬分區活動空間、多元運動訓練設施，以及飲水與洗滌等友善設備，打造讓毛孩自在奔跑、飼主安心陪伴的優質遊憩場域。

動保所表示，除了此次動工的樹林頭寵物公園外，目前香山區的寵物公園也正積極進行設計與發包作業，期盼盡快達成「一區一寵物公園」的政策目標。市府持續推動多項寵物友善措施，除設置專屬活動空間外，也積極推動寵物友善店家及旅館認證制度，並設有24小時動物保護專線(1959)，即時處理通報案件與提供協助。此外，也持續執行流浪犬貓的誘捕、絕育、原地放回(TNVR)等源頭管理策略，並透過舉辦寵物市集與多元推廣活動，加強市民對動物保護的認同與參與，共同打造人與動物和諧共處的友善城市。

動保所提醒，飼主在各寵物公園內遛狗時，應遵守場地使用規定，並請務必攜帶撿便袋，隨手清理狗便，維護公共環境整潔；若於寵物公園外活動時，亦應為狗狗繫上牽繩，以確保人犬安全。呼籲大家共同愛護使用空間，讓狗狗公園成為毛孩們安心遊憩的好所在。市府未來也將持續盤點各行政區合適地點，逐步增設寵物公園，同時深化飼主責任教育、推動認養活動，並強化流浪動物收容與照護機制，全面提升動物福祉，實現真正友善共融的城市環境。