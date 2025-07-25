　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市北區首座寵物公園動工　持續兌現「一區一寵物公園」承諾

▲代理市長邱臣遠率眾人上香祈求工程順利。（圖／新竹市政府提供）

▲代理市長邱臣遠率眾人上香祈求工程順利。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為持續打造寵物友善城市，新竹市政府今(25)日舉辦「新竹市樹林頭狗狗公園工程開工典禮」，由代理市長邱臣遠親自主持，正式宣告動工。樹林頭狗狗公園完工啟用後，將成為竹市北區首座的寵物公園，基地面積逾2,300平方公尺，象徵市府推動市長高虹安「一區一寵物公園」承諾再邁進一大步，滿足毛小孩與飼主日常休憩與活動需求。

邱臣遠表示，竹市除了是科技重鎮，也是一座重視生命、尊重多元共生的城市，打造先進宜居的城市，不僅止於科技建設，更應落實尊重生命、關懷動物的核心價值。此次樹林頭寵物公園的興建，總經費為500萬元，為地方自籌，工期預估為60個日曆天，預計於今(114)年10月底前完工啟用。市府也將持續推動動物友善空間的整體規劃，積極傾聽毛爸毛媽們的心聲，打造人與動物共融共好的理想生活環境。

產發處表示，為回應日益增加的寵物家庭需求，自高市長上任起，市府積極推動「一區一寵物公園」政策，並率先於東區設置興學公園寵物專區。此次開工的樹林頭狗狗公園，選址於樹林頭公園內，基地面積約2,320平方公尺，規劃內容包含安全圍欄、雙層門管制出入口、大小型犬分區活動空間、多元運動訓練設施，以及飲水與洗滌等友善設備，打造讓毛孩自在奔跑、飼主安心陪伴的優質遊憩場域。

動保所表示，除了此次動工的樹林頭寵物公園外，目前香山區的寵物公園也正積極進行設計與發包作業，期盼盡快達成「一區一寵物公園」的政策目標。市府持續推動多項寵物友善措施，除設置專屬活動空間外，也積極推動寵物友善店家及旅館認證制度，並設有24小時動物保護專線(1959)，即時處理通報案件與提供協助。此外，也持續執行流浪犬貓的誘捕、絕育、原地放回(TNVR)等源頭管理策略，並透過舉辦寵物市集與多元推廣活動，加強市民對動物保護的認同與參與，共同打造人與動物和諧共處的友善城市。

動保所提醒，飼主在各寵物公園內遛狗時，應遵守場地使用規定，並請務必攜帶撿便袋，隨手清理狗便，維護公共環境整潔；若於寵物公園外活動時，亦應為狗狗繫上牽繩，以確保人犬安全。呼籲大家共同愛護使用空間，讓狗狗公園成為毛孩們安心遊憩的好所在。市府未來也將持續盤點各行政區合適地點，逐步增設寵物公園，同時深化飼主責任教育、推動認養活動，並強化流浪動物收容與照護機制，全面提升動物福祉，實現真正友善共融的城市環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 2 3929 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／汐止行政中心8F墜落　男子宣告不治
快訊／柯文哲拚726罷免投票遭駁回　律師遞狀抗告
Rosé唱一半「慘摔下樓」！驚悚瞬間全被拍
獨／女遭踹頭慘死　照服員判9年跑了
弟弟殺了老公！她孤單哭著找喪儀社　還原酒店包廂絕命關鍵
快訊／桃園機場驚見「兩飛機頭對頭」　班機遭疑滑錯道
快訊／雙職籃合作確定破局　TPBL發聲
男大生遭輾亡　頭部重創、全身多處骨折變形
「仇恨帶走我的父親」高雄議員許采蓁憶亡父　表態反惡罷
快訊／12縣市大雨特報　下到晚上
「同意啦哪次不同意」被P來挺罷免！　本人回應吸1.4萬讚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防堵竊賊銷贓管道　枋寮警加強盤商宣導勿收贓

台南防疫不落後！　整合百萬善款緊急啟動144校災後清消防登革熱

竹市北區首座寵物公園動工　持續兌現「一區一寵物公園」承諾

驚疑健康問卷藏詐騙　屏東7旬夫妻奔派出所獲真相

卓榮泰視察台南災區感謝做工行善團　災後即刻動員修屋救弱勢

朴子警銀合作攔阻假交友詐騙　成功阻詐保男子4萬辛苦錢

「灰熊平安」回來了！　安平道壇祈安法會8月10日登場千人搶報名

嘉義水上警提醒　小心假檢警詐騙集團電話騙局

黃金海岸國小畢業生戲水1人失蹤　校方：感到非常遺憾

民雄新港四季風夏日fun音樂活動　小小警察體驗營宣導反詐騙

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

李國煌炫耀親過范文芳　李銘順:他已經講很多次了

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

【泰柬衝突升溫】泰7-11遭炮擊全面燃燒　邊境衝突已釀9亡14傷

【謝謝我的超人】市場爸收掉10年攤子　女兒哽咽告白

【3秒被KO】下次出車道前記得要嗶磁扣⋯

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

【復古造型太可愛】1歲娃被阿祖戴上假髮露燦笑XD

防堵竊賊銷贓管道　枋寮警加強盤商宣導勿收贓

台南防疫不落後！　整合百萬善款緊急啟動144校災後清消防登革熱

竹市北區首座寵物公園動工　持續兌現「一區一寵物公園」承諾

驚疑健康問卷藏詐騙　屏東7旬夫妻奔派出所獲真相

卓榮泰視察台南災區感謝做工行善團　災後即刻動員修屋救弱勢

朴子警銀合作攔阻假交友詐騙　成功阻詐保男子4萬辛苦錢

「灰熊平安」回來了！　安平道壇祈安法會8月10日登場千人搶報名

嘉義水上警提醒　小心假檢警詐騙集團電話騙局

黃金海岸國小畢業生戲水1人失蹤　校方：感到非常遺憾

民雄新港四季風夏日fun音樂活動　小小警察體驗營宣導反詐騙

統一獅球員異動　張翔傷退下二軍、許哲晏輪替調整

迪化街貓歷史「喵喵」曾差點被抱走　貓派攝影大賽外國人也參加

MSC帶頭決定8/1歐美線不漲價　SCFI跌3.30%

快訊／柯文哲拚726罷免投票遭駁回　律師遞狀抗告

快訊／男大生遭砂石車撞擊身亡！致命外傷曝　頭部骨折破裂

快訊／汐止男「8F墜落」重傷！家屬忍痛放棄急救　院方宣告不治

吳怡霈遭10年經紀人背叛「騙走400萬」　首揭來龍去脈…眼眶紅了

泰國稱掌握「關鍵證據」證明是柬埔寨先開火！　已致函聯合國

劉雨柔產後9天「速瘦10公斤」！下衣失蹤…被拍全身照：吃飽睡到翻

防堵竊賊銷贓管道　枋寮警加強盤商宣導勿收贓

【復古造型太可愛】1歲娃被阿祖戴上假髮露燦笑XD

地方熱門新聞

AMG賓士、挖土機、聯結車8/5台南地檢變價拍賣開搶

3米蟒蛇獵殺藍孔雀！小嘴吞不下去

張善政拍板　自行興建「蘆竹行政園區」

62歲阿嬤當保全站上哨崗也站穩自己的人生路

桃園「石門水庫楓半馬」　聯合日本神戶馬拉松共同行銷

世大運中國搶賀電　張善政挺台灣選手

台南和順工業區感念台電搶修辛勞捐60箱平安餅祝福幕後英雄

大手筆留才！台中私校送教職員遊馬來西亞住五星飯店

桃園里長大串連　合體萬美玲呼籲守住好立委

車聚佔領國3南投服務區

推廣惜食料理　「首惜廚師」提惜食三階論

埔里土石流受災戶　國軍出動助清理家園

謝美英牽線做公益　「桃鍋物」招待憨兒吃鍋

和逸台南西門館奪「育兒友善金獎」南台灣親子住宿亮點

更多熱門

相關新聞

《IN新竹》第25期聚焦竹市特色甜點與咖啡產業

《IN新竹》第25期聚焦竹市特色甜點與咖啡產業

《IN新竹》第25期日前正式出刊，新竹市政府產發處表示，本期以「在咖啡與甜點中書寫產業」為主題，聚焦新竹市蓬勃發展的烘焙與咖啡產業，從多家風格獨具的店家故事出發，帶領讀者探索城市中充滿創意與情感的甜點地圖，引領讀者一同探究傳統糕餅業在現代社會中轉型所面臨的挑戰與契機。

邱臣遠走訪竹蓮市場向市民拜早年

邱臣遠走訪竹蓮市場向市民拜早年

全國動保及寵物管理業務評鑑成績

全國動保及寵物管理業務評鑑成績

竹市SBIR計畫7/26受理截止

竹市SBIR計畫7/26受理截止

竹市賣場設防颱專區

竹市賣場設防颱專區

關鍵字：

新竹市產發處

讀者迴響

熱門新聞

台男在大馬暴斃　裸躺馬路狂吞泥土

名醫揪罷團「10萬人空拍圖1處」酸：真的不能看

范斯高轉彎甩尾　2波豪大雨紅發紫

快訊／開獎了！　統一發票5、6月中獎號碼出爐

BMW男酒駕追撞不治　長髮妹嚇傻蹲路肩

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

百萬YouTuber「提前回台灣了」

「GAGU」無預警停業　台中已41件爭議累計210萬

Kiwebaby放水屁噴屎在林進家沙發

富豪CEO遭大象「活活踩碎」身亡

一通電話騙光老闆836萬　積蓄全沒了

驚悚畫面曝！男大生遭砂石車輾斃　母認屍崩潰

為了新青安買房「住1年決定換屋」！1問題心累

檳榔攤剪刀插頭頂捅破顱骨　他腦漿外流慘死

更多

最夯影音

更多

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

李國煌炫耀親過范文芳　李銘順:他已經講很多次了

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面