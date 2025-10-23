　
政治

北士科T17、T18最快今啟動解約程序！　新壽終於放棄

記者黃翊婷／綜合報導

台新新光金（2887）子公司新光人壽22日召開記者會說明放棄北士科T17、T18地上權，將與北市府合意解約。對此，台北市副市長李四川表示，若輝達確定要在T17、T18設總部，北市府最快今日（23）就會啟動合意解約程序跟都市計畫變更。

▲▼北士科T17、T18用地。（圖／民眾提供）

▲圖為北士科T17、T18用地。（圖／民眾提供）

新光人壽22日召開記者會說明放棄北士科T17、T18地上權，經董事會決議，在北市府同意返還成本情況下，授權董事長魏寶生與北市府協商終止地上權契約，成全輝達（NVIDIA）在台發展。消息一出，迅速引發各界討論。

台北市長蔣萬安22日晚間召開記者會表示，對於新光人壽願意共同促成，讓輝達總部落腳台北，感到欣慰謝意並樂觀其成，接下來會持續與輝達溝通，並且坐下來跟新光人壽談合意解約細節。

副市長李四川也提到，市府會將最新情況轉告輝達，持續進行協商，如果輝達確定要在T17、T18設總部，北市府最快23日就會啟動合意解約程序跟都市計畫變更。

至於T17、T18的補償金，由於李四川曾說，若新壽同意解約，北市府願意提供5至8億元的補償金。如今新壽釋出善意，願意主動化解僵局，關於補償金的部分，李四川22日回應，詳細部分要坐下來談才會知道。

10/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

政治最新

相關新聞

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

新光人壽董事長魏寶生22日親自召開記者會宣布，將與台北市政府協議解除北士科T17、T18基地的地上權契約，讓輝達（NVIDIA）順利進駐。魏寶生強調，這項決定是經過深思熟慮的結果，「不覺得委屈」、「塞翁失馬、焉知非福」，希望能助輝達在台灣發展得更好。

輝達落腳台北露曙光！他籲蔣萬安快做1件事

輝達落腳台北露曙光！他籲蔣萬安快做1件事

議員酸「咕嚕咕嚕」不放假　蔣萬安回應

議員酸「咕嚕咕嚕」不放假　蔣萬安回應

與新壽分手費40億？　李四川：坐下來談才知道

與新壽分手費40億？　李四川：坐下來談才知道

快訊／蔣萬安：明啟動新壽合意解約程序

快訊／蔣萬安：明啟動新壽合意解約程序

輝達新壽蔣萬安李四川北士科

