政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新壽放手T17、T18「分手費」40億？　李四川：坐下來談才知道

▲▼李四川回應「北士科地上權轉移案」。（圖／攝影中心攝）

▲台北市副市長李四川回應「北士科地上權轉移案」。（圖／攝影中心攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達北士科海外總部用地案現轉機，新光人壽今（22日）宣布與台北市政府合意解約，只要取回原始標金與成本支出。新壽董事長魏寶生強調，此決議是基於「維護國家最大公益」，董事會一致通過變更投資策略，願主動化解僵局。不過外界最關心的「分手費」金額，魏寶生則回應，這還需要再談。是否是40幾億？台北市副市長李四川晚間受訪則時回應，詳細部分要坐下來談才會知道。

魏寶生指出，未來若輝達仍屬意T17、T18基地，後續協商將由北市府與輝達自行決定，新壽則不再介入。過去台北市府副市長李四川曾提及，若同意解約，市府願提供新壽5至8億元的補償金，但確切金額仍待雙方進一步協商。

魏寶生表示，無論最終補償金額為何，若北市府願意給予合理補償，會考慮建議董事會將這筆錢用於公益。

對於新壽稱只想取回成本，包括保證金，市府有合理價格？補償金也未明說，如果用董事會為由要補償金該如何？李四川表示，新壽開記者會前，總經理有跟自己通過電話，「原則上他告訴我，只就成本、繳錢希望還給他們，他們就可以合意解約」。是否是40幾億？李則說，詳細部分要坐下來談才會知道。

針對後續時程，接下來談判怎麼走，北市府是否會主動約時間？李四川說，原則還要將今天下午情形，跟輝達協商，輝達如果確定T17、18，就會啟動相關都市計畫變更、合意解約程序，明天就會進行。

10/21 全台詐欺最新數據

491 2 6184 損失金額(元)

輝達（NVIDIA）台灣總部用地卡關，持有北士科T17、T18地上權的新光人壽今（22日）宣布，經董事會決議，在北市府同意返還成本情況下，授權董事長魏寶生與北市府協商終止地上權契約。台北市長蔣萬安晚間表達欣慰與謝意，樂觀其成，最新的狀況會跟輝達溝通，最快的時間會跟新壽坐下來談合意解約，這攸關台北市民的福祉與台北市的城市競爭力，希望一切圓滿。副市長李四川則說，輝達若確定，北市明天就會啟動合意解約的程序跟都市計畫的變更。

