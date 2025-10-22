新壽放手T17、T18「分手費」40億？　李四川：坐下來談才知道

▲台北市副市長李四川回應「北士科地上權轉移案」。（圖／攝影中心攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達北士科海外總部用地案現轉機，新光人壽今（22日）宣布與台北市政府合意解約，只要取回原始標金與成本支出。新壽董事長魏寶生強調，此決議是基於「維護國家最大公益」，董事會一致通過變更投資策略，願主動化解僵局。不過外界最關心的「分手費」金額，魏寶生則回應，這還需要再談。是否是40幾億？台北市副市長李四川晚間受訪則時回應，詳細部分要坐下來談才會知道。

魏寶生指出，未來若輝達仍屬意T17、T18基地，後續協商將由北市府與輝達自行決定，新壽則不再介入。過去台北市府副市長李四川曾提及，若同意解約，市府願提供新壽5至8億元的補償金，但確切金額仍待雙方進一步協商。

魏寶生表示，無論最終補償金額為何，若北市府願意給予合理補償，會考慮建議董事會將這筆錢用於公益。

對於新壽稱只想取回成本，包括保證金，市府有合理價格？補償金也未明說，如果用董事會為由要補償金該如何？李四川表示，新壽開記者會前，總經理有跟自己通過電話，「原則上他告訴我，只就成本、繳錢希望還給他們，他們就可以合意解約」。是否是40幾億？李則說，詳細部分要坐下來談才會知道。

針對後續時程，接下來談判怎麼走，北市府是否會主動約時間？李四川說，原則還要將今天下午情形，跟輝達協商，輝達如果確定T17、18，就會啟動相關都市計畫變更、合意解約程序，明天就會進行。