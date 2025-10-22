快訊／明天就與新壽合意解約！　蔣萬安：與輝達溝通最新狀況

▲蔣萬安回應「北士科地上權轉移案」。（圖／攝影中心攝）



記者鄭佩玟／台北報導

輝達（NVIDIA）台灣總部用地卡關，持有北士科T17、T18地上權的新光人壽今（22日）宣布，經董事會決議，在北市府同意返還成本情況下，授權董事長魏寶生與北市府協商終止地上權契約。台北市長蔣萬安晚間表達欣慰與謝意，樂觀其成，最新的狀況會跟輝達溝通，最快的時間會跟新壽坐下來談合意解約，這攸關台北市民的福祉與台北市的城市競爭力，希望一切圓滿。副市長李四川則說，輝達若確定，北市明天就會啟動合意解約的程序跟都市計畫的變更。

蔣萬安今天晚間6時召開「北士科地上權轉移案」記者會。蔣萬安說明，對於新光人壽願意共同促成，讓輝達總部可以落腳台北，表達欣慰謝意並樂觀其成，接下來也會將最新狀況跟輝達溝通，並且坐下來跟新光人壽談合意解約細節。

蔣萬安說，輝達在全球佈局中，決定台灣選擇台北，對台灣未來長遠發展，以及產業全面提升，對台北市、台北市民，不管是市民福祉、競爭力都是好事，希望接下來圓滿順利。

有媒體追問，北市府說24日要送土地備案？是要雙軌，還是合意解約先？蔣萬安說，首先將目前最新進度跟輝達溝通，輝達原本是說10月24日如果盤點相關土地回覆，現在新光人壽釋出善意，願意談合意解約，這部分會即刻進行。

至於新壽還不肯透露「分手費」？蔣萬安笑說，所以才要坐下來談，會跟新壽約時間。

針對後續時程，接下來談判怎麼走，北市府是否會主動約時間？李四川說，原則還要將今天下午情形，跟輝達協商，輝達如果確定T17、18，就會啟動相關都市計畫變更、合意解約程序，明天就會進行。