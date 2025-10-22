輝達落腳台北露曙光！他喊話蔣萬安「別只開心」：快處理都計變更

▲台北市長蔣萬安。（圖／攝影中心攝）

記者閔文昱／綜合報導

輝達（NVIDIA）台灣總部選址案迎來重大進展！新光人壽今（22日）宣布，願取回投資成本後「無條件與北市府合意解約」，結束北士科T17、T18基地長期的地上權糾紛。消息一出，台北市議員陳賢蔚直呼「恭喜台北、恭喜北士科、恭喜輝達！」強調終於能讓「心中的大石頭放下」。

陳賢蔚透露，北市副市長李四川日前曾帶輝達參觀位於北投「秘密基地」，經比對資料後推測，該地極可能是新洲美段43地號、面積達4.68公頃的學校預定地。該區地形完整、交通便利，又緊鄰北士科園區，被視為輝達在台北落腳的熱門備案。

對於新壽願意放棄爭議地上權，陳賢蔚分析，這顯示業者意識到「議會支持市府訴訟、討回市有基地」的不利氛圍，因此選擇止損退場。他也強調，若輝達最終仍選擇北士科基地，議會將全力支持市府推動行政程序，「不分黨派，全力讓AI巨頭順利落腳台北」。

不過，陳賢蔚提醒，新壽合意解約只是第一步，後續才是重大市政挑戰。他呼籲北市府應加速都市計畫細部變更、重新設定地上權等程序，並及早規劃交通秩序、工安管理與學童通學安全等配套，「維持教學品質與工安秩序，才是長期戰場」。

陳賢蔚最後點名市長蔣萬安，「除了開心之外，更要準備好迎接考驗」，強調輝達進駐是城市轉型契機，北市府應善用地利之便，與企業建立產官合作機制，讓台北成為AI科技落地示範場域，「議會一定會以最嚴格的標準檢視市府表現」。李四川也回應，若輝達仍屬意T17、T18基地，市府明日將啟動都市計畫變更與解約程序。