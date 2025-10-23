泰國觀光可望回穩　華航桃園-清邁增班「天天直飛」

▲泰國今年歷經地震及邊境戰爭，影響旅客前往旅遊意願。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

泰國旅遊過去備受喜愛，中華航空曼谷分公司總經理李明彥表示，今年前3季受地震、戰爭影響，桃園-曼谷航線客運量明顯下滑，但第4季可望回穩，且看好「供給創造需求」，桃園-清邁航線也將在10月26日起增班，從每周4班增為每天1班。

泰國今年3月、5月接續歷經地震及邊境戰爭，影響旅客前往旅遊意願，7月更跌出台人出國目的地前5名。李明彥指出，泰國今年訂定3900萬至4000萬人次國際旅客目標，但受負面消息影響，暑假明顯下滑，許多台灣獎勵旅遊取消前往曼谷，此外，今年為中泰建交50周年，原先預期陸客會增加，但受詐騙新聞影響，反而減少。

李明彥表示，觀光為泰國一大經濟命脈，當地政府為此更推出免費國內機票吸客，今年9、10月客運量已經持平，第4季可望回穩。

李明彥認為，「供給創造需求」，班次增加能讓旅客有更多選擇，華航10月26日開始的冬季班表也將針對桃園-清邁增班，從每周4班增為每天1班。

李明彥也說，華航泰國航線主要客源為台泰雙邊自由行旅客，且目前泰國提供台灣免簽，發現旅客有愈來愈晚購票的習慣，更偏好「隨時出發」。

▲泰國今年訂定3900萬至4000萬人次國際旅客目標。（圖／記者周湘芸攝）

在貨運部分，華航表示，華航貨運出口總量在泰國排名前十，主要透過台灣轉運至美國航線，其中以芝加哥及洛杉磯需求最高，約占出口貨量6成。

李明彥表示，今年台灣及泰國出口量都增加20％，貨運也有20%成長，主要為3C、汽車零組件、IT產品為主，還有一些高價值蔬菜，如蘆筍等。受美中關稅戰影響，愈來愈多台商從大陸移往泰國設廠，未來泰國貨運市場仍具成長潛力。

另外，隨著10月下旬進入賞楓旺季，長榮航空桃園－愛媛10月27日起每周增為3班、桃園－青森10月29日起提供每周3班的飛航服務、桃園－札幌11月1日起每日增為2班；長程線部分，桃園-西雅圖11月26日將由每周7班增為10班。