生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「其邁觀光好棒棒？」粉專曬1數據狠打臉：台北是高雄的2倍

▲▼ BLACKPINK週末降臨高雄開唱　陳其邁宣布6大地標亮粉紅燈應援。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲BLACKPINK週末降臨高雄開唱。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

女團BLACKPINK連續兩天在高雄世運舉辦巡演「DEADLINE」，然而，近日台北公館天橋上出現「選對人演唱會辦不完」標語，再次點燃南北戰。臉書粉專「政客爽」貼出觀光「旅客住宿人數統計」打臉，今年1至6月，台北的人數是高雄的兩倍，就連台中也贏過高雄，質疑「其邁觀光好棒棒？」

臉書粉專「政客爽」發文，民進黨近期常以「行銷城市」攻擊其他縣市，不斷吹捧高雄演唱會行銷，幾乎都是強調「設計感」，甚至認為其他縣市看不到高雄的車尾燈，但真正反映觀光實力的住宿人次數據卻避而不談，「但眾所皆知，觀光要看數據才知道成長跟經濟產值，那為什麼綠營都不提呢？」

粉專貼出交通部觀光署「旅客住宿人數統計」資料狠狠打臉，2025年1至6月旅客住宿人數統計，台北市共計740萬人次住宿，其中本國籍旅客約290萬人次，外國籍旅客則達455萬人次；台中市總住宿人次為415萬，本國籍346萬、外國籍約68萬；高雄市則有345萬人次住宿，本國籍289萬、外國籍約56萬。

從數據來看，今年上半年台北的住宿人次約為高雄的兩倍，台中也明顯領先高雄。粉專忍不住笑喊，「我每次都拿數據打臉會不會太狠？」

貼文曝光，網友紛紛表示，「如果有大峽谷跟柏油山的行程，觀光人數應該會翻倍」、「除了賣演唱會，什麼事也沒了」、「讓外國人來台灣賺大錢⋯有什麼好誇耀的！這也不是什麼政績」、「高雄觀光局說有6000萬人次到訪耶！好想解這題」、「要是沒有圖利的演唱會，這數字會更難看呢」。

10/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

雙北雨量下破300毫米　氣象署不排除啟動「大規模劇烈豪雨作業
陸「野人小孩」雙親身份曝　皆高學歷...母不愛穿衣成村裡頭痛
快訊／新壽欲直接談　李四川：輝達盼對口市府、不可能付兩筆錢
快訊／台北市升級紅色警戒！下到深夜　7縣市豪大雨特報
有感變涼！不吹冷氣「直接關機犯大錯」　5步驟沒做到：明年會後
快訊／陸軍24歲中尉副連長　營舍墜樓身亡
新創圈紅人遭控詐欺！清大博士賣「獨立挖礦機」　詐日商8780
比特犬狂咬「3人拉不開」！飼主姍姍來遲：醫藥費為什麼那麼貴

「其邁觀光好棒棒？」粉專曬1數據狠打臉：台北是高雄的2倍

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！內政部回應了

北台一片紫紅！氣象署調強降雨

即／北北基大雷雨狂轟　淹水警戒區擴大

「共伴效應」下不停！　北部人哀號：狂風暴雨

燕子口堰塞湖「早有2次前例」　1地標淹入湖中看不到了

回波上陸　3地區紫爆豪雨↑警戒

行李箱「多1張神祕紙條」別丟！地勤曝原因

「政大漂漂河」出現！　學生回宿舍要溯溪

鬼滅展亂象！代排阿嬤被考主角名答不出

近日在捷運中山站、南西、雙連商圈等人潮最密集的地段，出現一幕令人驚奇的畫面，一隻會走路、能做出逗趣動作的「遙控機器狗」，在街頭穿梭互動，身上還貼著「毅聯首馥」的建案宣傳，所到之處吸引大批行人駐足圍觀、拍照打卡，成為街頭最吸睛的焦點。

境外來電喊「想在北捷放炸彈」！捷警維安升級

超貼心！高捷幫BLINK顧行李畫面曝

BP粉色旋風席捲港都　綠對比台中酸：只剩1主角

高雄台北觀光演唱會黑粉

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

新娘結婚坐車一路罵　新郎吼20字墜河亡

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！內政部回應了

台灣人16萬買下北海道獨棟房　開箱影片掀鄉民大戰

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

