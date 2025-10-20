「其邁觀光好棒棒？」粉專曬1數據狠打臉：台北是高雄的2倍

▲BLACKPINK週末降臨高雄開唱。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

女團BLACKPINK連續兩天在高雄世運舉辦巡演「DEADLINE」，然而，近日台北公館天橋上出現「選對人演唱會辦不完」標語，再次點燃南北戰。臉書粉專「政客爽」貼出觀光「旅客住宿人數統計」打臉，今年1至6月，台北的人數是高雄的兩倍，就連台中也贏過高雄，質疑「其邁觀光好棒棒？」

臉書粉專「政客爽」發文，民進黨近期常以「行銷城市」攻擊其他縣市，不斷吹捧高雄演唱會行銷，幾乎都是強調「設計感」，甚至認為其他縣市看不到高雄的車尾燈，但真正反映觀光實力的住宿人次數據卻避而不談，「但眾所皆知，觀光要看數據才知道成長跟經濟產值，那為什麼綠營都不提呢？」

粉專貼出交通部觀光署「旅客住宿人數統計」資料狠狠打臉，2025年1至6月旅客住宿人數統計，台北市共計740萬人次住宿，其中本國籍旅客約290萬人次，外國籍旅客則達455萬人次；台中市總住宿人次為415萬，本國籍346萬、外國籍約68萬；高雄市則有345萬人次住宿，本國籍289萬、外國籍約56萬。

從數據來看，今年上半年台北的住宿人次約為高雄的兩倍，台中也明顯領先高雄。粉專忍不住笑喊，「我每次都拿數據打臉會不會太狠？」

貼文曝光，網友紛紛表示，「如果有大峽谷跟柏油山的行程，觀光人數應該會翻倍」、「除了賣演唱會，什麼事也沒了」、「讓外國人來台灣賺大錢⋯有什麼好誇耀的！這也不是什麼政績」、「高雄觀光局說有6000萬人次到訪耶！好想解這題」、「要是沒有圖利的演唱會，這數字會更難看呢」。