國際

「最辣菇農」新片尺度大開！當眾掀衣抽出內在美粉絲暴動

▲Mika近日在IG發布掀衣短片，大方秀出「內在美」，影片隨即引發全網瘋傳。 （圖／翻攝自Instagram／mikanaka9999）

▲Mika近日在IG發布掀衣短片，大方秀出「內在美」，影片隨即引發全網瘋傳。 （圖／翻攝自Instagram／mikanaka9999）

記者楊庭蒝／綜合報導

以火辣身材與甜美外型聞名的泰國知名網紅兼DJ Mika（本名Niparat konyai），因時常分享在自家菇園工作的性感照片，被粉絲封為「最辣菇農」，在社群媒體上坐擁超過376萬粉絲，人氣極高。近日，她再度因發布的火辣Reels成為網路熱議焦點。

在這幾支新發布的影片中，Mika穿著寬鬆上衣與熱褲，隨著音樂節奏搖擺，接著突然掀起外衣，甚至抽出「內在美」對著鏡頭展示，大方展現自信與性感魅力。影片一出，隨即吸引大批粉絲朝聖，並在網路上被瘋狂轉發。

事實上，Mika的本業是一名DJ，但由於家中經營香菇農園，她閒暇時常會親自到菇寮幫忙。她最初便是因為分享在菇寮工作的照片而意外爆紅；據悉，當時她因工作環境炎熱，常穿著輕薄衣物，有時滿身香汗浸透了衣服，反而更凸顯其傲人身材，讓她一夕成名，並獲得「最兇女菇農」的封號。

Mika個性大方，除了DJ工作與推廣自家香菇外，也從不吝嗇在社群上分享清涼美照。她不僅皮膚白皙、身材勻稱，除了正面火辣，更因緊緻的纖腰與臀部線條，被部分粉絲譽為「背殺女神」，每次發文總能成功製造話題。

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

暴雨太猛　「哈拉影城」驚見猴子躲雨！
台灣非洲豬瘟源頭？　專家：核酸序列與「越南重組病毒株」相似
拘提坤達爆紅！188公分「新北帥檢」背景曝光　本人14字回應

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

網紅婉晴露面道歉　認偷錢傷害媽媽

網紅婉晴露面道歉　認偷錢傷害媽媽

來自台中的網紅「范婉晴」憑著特立獨行的風格引發外界關注，IG更是吸引超過4.2萬的粉絲追蹤，19日她證實媽媽過世，消息曝光後不但掀起網友討論，就連她過往惹怒全網的行徑也遭一一挖出。為此，范婉晴今（22）日首度露面拍兩支短片，並在影片中吐露近期心聲，「向社會大眾道歉自己對媽媽做過的事情。」

YTR飽妮被男友求婚！　甜喊：邁入下個里程碑

YTR飽妮被男友求婚！　甜喊：邁入下個里程碑

網紅婉晴證實媽過世後首露面！　嘆太信人遭出賣

網紅婉晴證實媽過世後首露面！　嘆太信人遭出賣

幼兒園掛「台積電、醫生」榜單！一票吵翻　釣出網紅校友

幼兒園掛「台積電、醫生」榜單！一票吵翻　釣出網紅校友

美照被詐團盜用徵友「47歲真心找老公」　高嘉瑜氣炸：年齡差太多！

美照被詐團盜用徵友「47歲真心找老公」　高嘉瑜氣炸：年齡差太多！

關鍵字：

網紅DJ火辣泰國社群

