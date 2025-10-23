「最辣菇農」新片尺度大開！當眾掀衣抽出內在美粉絲暴動

▲Mika近日在IG發布掀衣短片，大方秀出「內在美」，影片隨即引發全網瘋傳。 （圖／翻攝自Instagram／mikanaka9999）



記者楊庭蒝／綜合報導

以火辣身材與甜美外型聞名的泰國知名網紅兼DJ Mika（本名Niparat konyai），因時常分享在自家菇園工作的性感照片，被粉絲封為「最辣菇農」，在社群媒體上坐擁超過376萬粉絲，人氣極高。近日，她再度因發布的火辣Reels成為網路熱議焦點。

在這幾支新發布的影片中，Mika穿著寬鬆上衣與熱褲，隨著音樂節奏搖擺，接著突然掀起外衣，甚至抽出「內在美」對著鏡頭展示，大方展現自信與性感魅力。影片一出，隨即吸引大批粉絲朝聖，並在網路上被瘋狂轉發。

事實上，Mika的本業是一名DJ，但由於家中經營香菇農園，她閒暇時常會親自到菇寮幫忙。她最初便是因為分享在菇寮工作的照片而意外爆紅；據悉，當時她因工作環境炎熱，常穿著輕薄衣物，有時滿身香汗浸透了衣服，反而更凸顯其傲人身材，讓她一夕成名，並獲得「最兇女菇農」的封號。

Mika個性大方，除了DJ工作與推廣自家香菇外，也從不吝嗇在社群上分享清涼美照。她不僅皮膚白皙、身材勻稱，除了正面火辣，更因緊緻的纖腰與臀部線條，被部分粉絲譽為「背殺女神」，每次發文總能成功製造話題。