泰16歲癡情少女被男友騙到柬埔寨！每日工作18小時　自爆恐已懷孕

▲16歲少女被男友騙到柬埔寨詐騙園區。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國一名16歲少女遭男友騙到柬埔寨從事詐騙工作，每天被迫勞動18小時，過著奴隸般的生活。少女的母親19日在記者會上表示，最後一次與女兒聯絡是在10月3日，當時女兒說自己已經2個月沒來月經，可能已經懷孕，卻仍被犯罪集團作為豬仔扣留，請求泰國政府出面協助。

根據Khaosod報導，少女的母親在這場名為「失蹤人口與跨國犯罪：詐騙集團、人頭帳戶、新型人口販賣」的記者會，揭露了跨國詐騙集團與人口販賣的恐怖內幕。她說，自己16歲的女兒6月告訴她要到泰國沙繳府從事包裝貨物的工作，因為收入優渥，且住在巴真府的男友也會一起去當地工作。

她回憶道，女兒剛去沙繳府時還聯絡得上，但3天後就完全斷了音訊，後來才知道女兒的手機被沒收，人也被帶到柬埔寨。直到7月7日，女兒聯絡上她，並坦承自己正在柬埔寨從事詐騙工作，專門誘騙泰國人到海外。

令人心碎的是，少女描述了慘無人道的工作環境。她告訴母親，每天必須工作18小時，三餐只能吃「像豬食一樣的飯菜」，達不到業績就得無止盡加班。更可怕的是，她親眼目睹有人遭到毒打和身體傷害。

兩人的最後一次通話是在10月3日，少女透露男友已外出接人，自己被扣留當人質，並坦承「月經已經2個月沒來，不確定是否懷孕」。她描述自己被關在一棟4層樓的灰色建築中，但因恐懼不敢透露具體位置。

少女母親痛苦地表示，每次與女兒通話，女兒都說想回家，因為「過著折磨般的生活」。她批評泰國政府營救速度過慢，懷疑涉及政治利益考量，呼籲當局盡快救出所有被迫滯留海外的泰國人。