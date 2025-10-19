　
外國人票選宜居城市「台北奪冠」　最滿意交通便利與工作機會多

▲▼台北市以96%榮登外籍人士最適合居住的城市。（圖／台灣觀光創新協會提供）

▲台北市以96%榮登外籍人士最適合居住的城市。（圖／台灣觀光創新協會提供）

記者周湘芸／台北報導

台灣觀光創新協會參考趨勢民調進行《外籍人士宜居城市調查》，結果顯示工作（42.0%）、觀光（35.8%）與留學（16.4%）是外籍人士來台3大主因，其中以台北市獲選最宜居城市，主因為交通便利、就業機會及文化多樣性等。

《外籍人士宜居城市調查》顯示，受訪外籍人士在選擇居住縣市時最重視的因素依序為就業機會59.5%、交通便利54.9%、教育資源41.0%、環境景色37.0%、觀光與文化資源32.9%，凸顯外籍人士重視「生活便利性」與「發展潛力」的程度遠高於觀光休閒娛樂項目。

若以縣市來看，《外籍人士宜居城市調查》指出，台北市以96%獲選外籍人士最適合居住的城市，其次為桃園市65.3%與新北市63.6%。外籍人士選擇台北市的主因為交通便利81.4%、就業機會67.4%、文化多樣性45.3%、教育資源26.2%、語言服務22.1%。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽指出，根據外國來台人次統計顯示，台北市不僅是外籍旅客來台的首選，更是最常停留的城市，台北市在交通、住宿、語言及多元文化等方面的成熟發展，因此成為最具吸引力與停留時間最長的城市。

李奇嶽也說，外籍人士普遍對交通、公共設施、醫療、教育與社會氛圍給予高度肯定，「滿意」與「非常滿意」比例均超過9成。越南籍受訪者鄧垂玲認為，台灣城市乾淨、安全且人情味濃，是亞洲少數能兼顧「國際化」與「溫度感」的生活環境。

李奇嶽指出，台灣已成亞洲重要的國際交流據點，未來若能進一步強化語言服務、推動跨文化交流、擴充國際教育資源，有助於台北市穩固「亞洲最宜居城市」地位，也能強化在全球城市競爭中的影響力。

台灣觀光創新協會參考趨勢民調執行的《外籍人士宜居城市調查》於114年9月16日至10月2日期間進行，共回收519份來自中國大陸、日本、越南、印尼、泰國、香港及韓國外籍人士的有效問卷。

10/18 全台詐欺最新數據

