　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

華航永續示範航班今飛往曼谷　首添加40%SAF創歷屆最高

▲▼華航永續示範航班。（圖／記者周湘芸攝）

▲華航永續示範航班今從桃園飛往曼谷。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

因應淨零排碳，各國鼓勵航空公司添加永續航空燃料（SAF），中華航空今年第4度參與天合聯盟SkyTeam航空飛行挑戰（The Aviation Challenge, TAC），今天以CI831桃園往返曼谷航班作為示範，首度添加SAF達40%，創下歷屆最高比例。

過去國籍航空是利用新機交機時，在國外添加SAF回台，今年松山、高雄及桃園機場同步啟動SAF試行計畫，國籍航空在國內就能添加SAF飛航。華航今年再度參與天合聯盟SkyTeam航空飛行挑戰，繼前2年以新加坡、日本航班作為示範航班，今年以桃園往返曼谷航班示範。

[廣告]請繼續往下閱讀...

華航永續長鄭智仁表示，今年示範航空亮點主要為中油贊助添加SAF高達40%，來回共可減少近20噸碳排放；在旅客服務方面，針對機上服務電子化， 包括提前登機、預選座位及免稅品，也鼓勵使用雲端書房，達到精準裝載，減少耗油量；用品方面則減少包裝，或使用可再生材質；餐飲方面也採用低碳蔬食及選用在地食材。

鄭智仁也說，由於使用SAF還是會有部分碳排，華航也購買全球符合ESG的碳抵換方案，讓碳排放量等於0，達到淨零碳排。

▲▼華航永續示範航班。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼華航永續示範航班推出蔬食料理及環保用品。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼華航永續示範航班。（圖／記者周湘芸攝）

華航表示，CI831桃園－曼谷航班添加40%永續航空燃油，創下歷屆航空飛行挑戰示範航班最高添加比例，單次添加量達約7.7公噸；回程CI832曼谷－桃園航班則向泰國供油商PTTOR採購，添加1%永續航空燃油。

華航也說，此次去程桃園－曼谷的航班攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」推出全蔬食料理；返程航班則推出「泰式打拋植物肉佐香米與荷包蛋」主菜及「香蘭椰絲甜凍」甜點。

華航表示，此次永續示範航班在旅客與餐飲用品設計上，融入多項環保元素，包括全艙等導入電子菜單 （eMenu），經濟艙提供環保再製不鏽鋼餐具，搭配 rPET 材質的餐蓋、膠杯、枕套、頭墊紙與洗手間用品容器，另採FSC認證紙杯與生物可降解牙線棒。毛毯包裝改以紙環設計取代塑膠，並贈送每位旅客軟木材質環保原子筆。

▲▼華航永續示範航班。（圖／記者周湘芸攝）

▲華航永續示範航班今從桃園飛往曼谷。（圖／記者周湘芸攝）

華航今年7月與台塑石化簽署永續航空燃油合作備忘錄（MOU），未來3年將採購台塑石化在台自產SAF總量逾萬噸，整體減碳量預估可達26,000噸。

另外，長榮航空今年7月也與台塑石化公司簽署合作備忘錄（MOU），鎖定自2026年起5年內超過2萬噸永續航空燃油的供應能量，相較傳統航空燃油可平均減少約80%碳排放，預期可帶來至少5萬噸的減碳效益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／棒棒堂小杰「雙手上銬」　抵分局畫面曝光
快訊／張書偉見警上門吐「早知有這天」：原本要自首但會怕
政治獻金報告　民進黨結餘最多、白營短絀4625萬「人事費是藍
快訊／閃兵案第3波　預計傳喚10人
快訊／張書偉遭上銬拘提　畫面曝光
千人搶看柯震東睡播！網急喊：陳柏霖被抓了，快起床
快訊／閃兵案第3波「第4人拘到了」！　棒棒堂小杰遭拘提到案
第三波閃兵案！修杰楷等被帶回　顧立雄：加速研討加嚴兵役體檢
快訊／國1嚴重車禍　駕駛下車遭「多車輾斃」
快訊／台積電刷1500元天價！　台股飆漲創新高
修杰楷剃頭入伍照片曝！替代役5個月「代言市府內政部5活動」表

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北部乖乖上工！一票雙北人「撐傘上班」崩潰：襪子都濕了，氣

民眾快儲水！屏東東港、林邊10／22停水18hrs

0403地震後「海平面突降0.78公尺」　氣象局揭密：地殼抬升導致

韓女怨台男「汗味太重」臭到無法逛街　兩派戰翻了

華航永續示範航班今飛往曼谷　首添加40%SAF創歷屆最高

一夜入秋！　今晨19.8℃「有感降溫」

風神將轉向！　今明「大量降雨」

鄉下藥局買普拿疼比較貴？　藥師嘆「只賺10元」還被靠北

今晚風最強！　「雨最大」地區曝

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

北部乖乖上工！一票雙北人「撐傘上班」崩潰：襪子都濕了，氣

民眾快儲水！屏東東港、林邊10／22停水18hrs

0403地震後「海平面突降0.78公尺」　氣象局揭密：地殼抬升導致

韓女怨台男「汗味太重」臭到無法逛街　兩派戰翻了

華航永續示範航班今飛往曼谷　首添加40%SAF創歷屆最高

一夜入秋！　今晨19.8℃「有感降溫」

風神將轉向！　今明「大量降雨」

鄉下藥局買普拿疼比較貴？　藥師嘆「只賺10元」還被靠北

今晚風最強！　「雨最大」地區曝

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

鄭麗文表態願會習近平　卓榮泰：期待拿出贏過5位對手的力道

「我的天啊太瘋狂！」八村壘看大谷3轟10K嗨翻　湖人全隊淪陷

台南公告第13批「恐怖駕駛」11人上榜　3人肇事還落跑

羅利炸季後賽第5轟！今年65發超越賈吉　奇數場場開轟

台積電生態系赴美挨批　卓榮泰：台灣就是山沒人移得走

快訊／閃兵案遭拘提！棒棒堂小杰「雙手上銬」　抵分局畫面曝光

快訊／張書偉遭拘提！見警上門吐「早知有這天」：原本要自首但會怕

北部乖乖上工！一票雙北人「撐傘上班」崩潰：襪子都濕了，氣

大動盪！《刺客教條》負責人爆離職　曝「非自願」20年心血沒了

台灣民意民調／賴清德滿意度回升2.2百分點　整體聲望仍低檔徘徊

五月天阿信乖乖立正站好　被吐槽：生活化一點好不好！

生活熱門新聞

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

風神將轉向！　今明「大量降雨」

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

迷你保溫杯「喝2口就沒了」 大票人曝用途：超好用

今晚風最強！　「雨最大」地區曝

北部人做好準備！3天紫紅飆超大豪雨

小吃店血糖殺手　2類食物更是雙重碳水炸彈

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

氣象署最新停班課分析　5縣市雨量達標

北市上班上課　網灌蔣萬安臉書：明天要…咕嚕咕嚕

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

更多熱門

相關新聞

新北市政府攜手緯穎永續基金會　實現北台灣海洋永續願景

新北市政府攜手緯穎永續基金會　實現北台灣海洋永續願景

為因應海洋環境變遷與生物多樣性銳減挑戰，新北市響應聯合國永續發展指標SDGs14的「保育與永續利用海洋生態」，今(20)日上午舉辦「新北市政府X緯穎永續基金會海洋永續合作備忘錄簽署儀式」。

華航迪士尼彩繪機11/19首航洛杉磯　指定航線7折起

華航迪士尼彩繪機11/19首航洛杉磯　指定航線7折起

國籍航空9月營收出爐　華航、星宇前三季營收創新高

國籍航空9月營收出爐　華航、星宇前三季營收創新高

華航舉行馬拉松星光夜跑萬人奔馳　吸引超過300名國際跑者參加

華航舉行馬拉松星光夜跑萬人奔馳　吸引超過300名國際跑者參加

為氣候而走遊行11月登場　環團籲：強化2035減碳目標

為氣候而走遊行11月登場　環團籲：強化2035減碳目標

關鍵字：

華航永續SAF

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲

煉獄酷刑　哈瑪斯嗆「在你面前性侵母」

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

日本男大生癌逝後發文「哇喔我死掉了」　吸逾3億人次朝聖

不斷更新／新竹縣突宣布4校停班課　台中正常上班上課

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

快訊／藝人閃兵案第三波搜索！Energy書偉遭拘提

大稻埕撞飛老夫妻釀1死！駕駛身分超大咖

風神將轉向！　今明「大量降雨」

陳柏霖第二次閃兵爭議！14年前曾自曝免役原因

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面