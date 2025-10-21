華航永續示範航班今飛往曼谷　首添加40%SAF創歷屆最高

▲華航永續示範航班今從桃園飛往曼谷。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

因應淨零排碳，各國鼓勵航空公司添加永續航空燃料（SAF），中華航空今年第4度參與天合聯盟SkyTeam航空飛行挑戰（The Aviation Challenge, TAC），今天以CI831桃園往返曼谷航班作為示範，首度添加SAF達40%，創下歷屆最高比例。

過去國籍航空是利用新機交機時，在國外添加SAF回台，今年松山、高雄及桃園機場同步啟動SAF試行計畫，國籍航空在國內就能添加SAF飛航。華航今年再度參與天合聯盟SkyTeam航空飛行挑戰，繼前2年以新加坡、日本航班作為示範航班，今年以桃園往返曼谷航班示範。

[廣告]請繼續往下閱讀...

華航永續長鄭智仁表示，今年示範航空亮點主要為中油贊助添加SAF高達40%，來回共可減少近20噸碳排放；在旅客服務方面，針對機上服務電子化， 包括提前登機、預選座位及免稅品，也鼓勵使用雲端書房，達到精準裝載，減少耗油量；用品方面則減少包裝，或使用可再生材質；餐飲方面也採用低碳蔬食及選用在地食材。

鄭智仁也說，由於使用SAF還是會有部分碳排，華航也購買全球符合ESG的碳抵換方案，讓碳排放量等於0，達到淨零碳排。

▲▼華航永續示範航班推出蔬食料理及環保用品。（圖／記者周湘芸攝）

華航表示，CI831桃園－曼谷航班添加40%永續航空燃油，創下歷屆航空飛行挑戰示範航班最高添加比例，單次添加量達約7.7公噸；回程CI832曼谷－桃園航班則向泰國供油商PTTOR採購，添加1%永續航空燃油。

華航也說，此次去程桃園－曼谷的航班攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」推出全蔬食料理；返程航班則推出「泰式打拋植物肉佐香米與荷包蛋」主菜及「香蘭椰絲甜凍」甜點。

華航表示，此次永續示範航班在旅客與餐飲用品設計上，融入多項環保元素，包括全艙等導入電子菜單 （eMenu），經濟艙提供環保再製不鏽鋼餐具，搭配 rPET 材質的餐蓋、膠杯、枕套、頭墊紙與洗手間用品容器，另採FSC認證紙杯與生物可降解牙線棒。毛毯包裝改以紙環設計取代塑膠，並贈送每位旅客軟木材質環保原子筆。

▲華航永續示範航班今從桃園飛往曼谷。（圖／記者周湘芸攝）

華航今年7月與台塑石化簽署永續航空燃油合作備忘錄（MOU），未來3年將採購台塑石化在台自產SAF總量逾萬噸，整體減碳量預估可達26,000噸。

另外，長榮航空今年7月也與台塑石化公司簽署合作備忘錄（MOU），鎖定自2026年起5年內超過2萬噸永續航空燃油的供應能量，相較傳統航空燃油可平均減少約80%碳排放，預期可帶來至少5萬噸的減碳效益。