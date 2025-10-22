　
國際

國際火線／進擊的鼓手：重金屬女首相高市早苗的挑戰

▲▼日本憲政史上第一位女性首相，高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

日本憲政史上第一位女性首相：高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

文／朱錦華

之前台灣有對日友好的政治人物，曾十分親暱的稱呼日本為「大哥哥」。如今，他大概要改稱對方為「大姐姐」了。日本「共同社」21日報導，在當天正式舉行的首相指名選舉裡，自民黨黨魁高市早苗跟在野黨歷經一番折衷妥協之後，確定跟「日本維新會」共同組成聯合政府「自維連立政權」，得償夙願成為日本第104任首相、也是日本史上第一位女首相。

「阿苗姐」的首相之路上頗有一番波折。之前在總裁選舉裡擊敗小泉進次郎後，本來以為就此順利「上位」。未料一直是自民黨盟友的公明黨， 因為不滿自民黨涉貪收賄的風氣死性不改，合作26年後，毅然宣布退出執政聯盟。由於此舉讓自民黨在參、眾兩院席次都未能過半，「阿苗姐」瀕臨首相夢碎。

▲▼日本自民黨總裁高市早苗、日本維新會共同代表吉村洋文20日下午簽署文件，決定推動「自維聯立」政權。（圖／路透）

自民黨總裁高市早苗、日本維新會共同代表吉村洋文20日簽署文件，決定推動「自維聯立」政權。（圖／路透）

所幸「日本維新會」（眾院第三大黨、參院第五大黨）及時伸出援手。在首相指名選舉前一天，該黨黨魁吉村洋文跟高市早苗正式簽署合作協議，兩黨進行「閣外協力」。從大阪崛起的「日本維新會」在地方政策上更強調「大阪優先」。但在歷史教育、國防安全等特定議題上則跟自民黨非但同聲同氣，激進態度甚至有過之而無不及。

相對於維新會的「大阪優先」口號，「阿苗姐」高喊的是「日本優先」！問題是：她的底氣從哪裡來？眼前她的內閣除了要應付日本棘手的通膨及經濟問題之外，大家同樣關注的是：她會如何應對跟美國和中國這兩大強權的關係？被媒體稱為「安倍第一女弟子」的高市，外界預估她應該會繼承安倍的路線：親美、友台、抗中。

▲▼ 高市早苗,安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

前日本首相安倍晉三（中）是高市早苗從政路上的「師父」。（圖／達志影像／美聯社）

前二者會產生變數的可能性不大。但第三點就很難說了。高市是日本右翼代表性人物之一、素來以強硬保守立場著稱，曾多次參拜靖國神社。過往擔任大臣及眾議員期間，屢屢對北京嗆聲。擔任首相之後，如果她的對中政策繼續保持強硬立場，勢必讓本已緊張的中日關係更加緊繃（這種做法未必對日本有利）。但如果她把抗中立場放軟，又會被右派視為對中國軟弱。該如何拿捏，考驗著「阿苗姐」的智慧。

有趣的是，她在神戶大學唸書時曾參加音樂社團，在重金屬搖滾樂團裡擔任鼓手！重金屬搖滾樂被視為深具反叛精神、反抗主流文化的象徵。其主題及歌詞內容經常折射出反叛、憤怒、黑暗面以及對社會規範的質疑。有這樣愛好的一位女子擔任日本首相，未來施政會發生什麼樣的化學變化？這將是讓人十分好奇的一個觀察點。

10/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國際火線／進擊的鼓手：重金屬女首相高市早苗的挑戰

相關新聞

國民黨：恭賀高市早苗出任日相　但期許避免參拜靖國神社

日本今（21日）召開臨時國會舉行首相指名選舉，自由民主黨總裁高市早苗獲推舉成為第104任首相，成為日本史上首位女性首相；然高市因極端保守派立場且多次參拜靖國神社，受到各界關注。對此，國民黨表示，期盼未來自民黨與國民黨之間長期穩固的友誼能夠持續延續，但國民黨作為中華民國最大在野黨，也期待日方一同重視區域穩定與歷史責任，期許避免參拜靖國神社等爭議。

高市早苗成女首相　南韓李在明發聲祝福！

祝賀高市早苗當選首位日本女首相　蔡英文貼合照分享「這段話」　

川高會28日登場　聚焦軍費、對美投資

高市早苗「內閣名單」出爐

