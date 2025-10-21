高市早苗「內閣名單」出爐！小泉進次郎掌防衛省　女性閣員僅2人

▲64歲的高市早苗成為日本史上第一位女首相。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

日本新任首相高市早苗的組閣名單出爐，在18位閣員之中，她網羅了3名自民黨總裁選舉的競爭對手，並且起用了多達10名初次入閣的閣員，但女性成員僅有2席，引發各界關注。

《富士新聞網》報導，被國會指定為第104任總理大臣的自民黨總裁高市早苗，內閣名單已全部確定。

高市早苗網羅了3名競爭對手，44歲農林水產大臣小泉進次郎，將被橫向調任防衛大臣，64歲官房長官林芳正也轉任總務大臣，69歲的茂木敏充則將上任外務大臣。

▲高市早苗網羅3名競爭對手入閣。圖為今年自民黨總裁選舉的5名候選人，由左至右依序為小林鷹之、茂木敏充、林芳正、高市早苗、小泉進次郎。（圖／達志影像／美聯社）

此外，高市內閣有超過半數的10名閣員都是首次入閣，包括法務大臣平口洋、文部科學大臣松本洋平、厚生勞動大臣上野賢一郎等重要職位，顯示她企圖透過新人事布局推動政策改革的決心。

不過，高市內閣女性閣員不足的問題引發關注。除了66歲財務大臣片山皋月之外，另一位女性閣員是經濟安全保障大臣小野田紀美，她在總裁選舉期間擔任高市選舉幹部。

高市內閣完整名單

總務大臣：林芳正

法務大臣：平口洋

外務大臣：茂木敏充

財務大臣：片山皋月

文部科學大臣：松本洋平

厚生勞動大臣：上野賢一郎

農林水產大臣：鈴木憲和

經濟產業大臣：赤沢亮正

國土交通大臣：金子恭之

環境大臣：石原宏高

防衛大臣：小泉進次郎

內閣官房長官：木原稔

數位大臣：松本尚

復興大臣：牧野京夫

國家公安委員長：赤間二郎

沖繩及北方對策大臣：黃川田仁志

經濟財政再生大臣：城內實

經濟安全保障大臣：小野田紀美