國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高市早苗「內閣名單」出爐！小泉進次郎掌防衛省　女性閣員僅2人

▲▼日本資深國會議員高市早苗當選自民黨總裁（黨主席）後，有望成為日本史上第一位女首相。（圖／路透）

▲64歲的高市早苗成為日本史上第一位女首相。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

日本新任首相高市早苗的組閣名單出爐，在18位閣員之中，她網羅了3名自民黨總裁選舉的競爭對手，並且起用了多達10名初次入閣的閣員，但女性成員僅有2席，引發各界關注。

《富士新聞網》報導，被國會指定為第104任總理大臣的自民黨總裁高市早苗，內閣名單已全部確定。

高市早苗網羅了3名競爭對手，44歲農林水產大臣小泉進次郎，將被橫向調任防衛大臣，64歲官房長官林芳正也轉任總務大臣，69歲的茂木敏充則將上任外務大臣。

▲▼日本自民黨總裁選舉記者會，小林鷹之、茂木敏充、林芳正、高市早苗、小泉進次郎等5位候選人出席。（圖／達志影像／美聯社）

▲高市早苗網羅3名競爭對手入閣。圖為今年自民黨總裁選舉的5名候選人，由左至右依序為小林鷹之、茂木敏充、林芳正、高市早苗、小泉進次郎。（圖／達志影像／美聯社）

此外，高市內閣有超過半數的10名閣員都是首次入閣，包括法務大臣平口洋、文部科學大臣松本洋平、厚生勞動大臣上野賢一郎等重要職位，顯示她企圖透過新人事布局推動政策改革的決心。

不過，高市內閣女性閣員不足的問題引發關注。除了66歲財務大臣片山皋月之外，另一位女性閣員是經濟安全保障大臣小野田紀美，她在總裁選舉期間擔任高市選舉幹部。

高市內閣完整名單

總務大臣：林芳正
法務大臣：平口洋
外務大臣：茂木敏充
財務大臣：片山皋月
文部科學大臣：松本洋平
厚生勞動大臣：上野賢一郎
農林水產大臣：鈴木憲和
經濟產業大臣：赤沢亮正
國土交通大臣：金子恭之
環境大臣：石原宏高
防衛大臣：小泉進次郎
內閣官房長官：木原稔
數位大臣：松本尚
復興大臣：牧野京夫
國家公安委員長：赤間二郎
沖繩及北方對策大臣：黃川田仁志
經濟財政再生大臣：城內實
經濟安全保障大臣：小野田紀美

 
10/19 全台詐欺最新數據

日本高市早苗首相內閣

