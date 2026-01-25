　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

-20度酷寒襲美！18州緊急狀態「近萬航班取消」　掀求生搶購潮

▲美國芝加哥密西根湖岸邊於23日結冰。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國芝加哥密西根湖岸邊於23日結冰。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

一場規模罕見的大型冬季風暴本周末橫掃美國，自東北部一路延伸至南部，至少18個州已宣布進入緊急狀態。這波暴風雪影響範圍超過2000哩（約3200公里），涵蓋全美逾三分之二人口，外界形容極可能被列入氣象史冊。官方保守估計，至少100萬人恐面臨長時間停電，而更令人憂心的是，暴風雪過後，嚴寒天氣仍將持續多日，最快可能要到下周甚至2月初才有緩解跡象。

18州進入緊急狀態

綜合外電報導，目前已宣布進入緊急狀態的州包括阿拉巴馬、阿肯色、德拉瓦、喬治亞、堪薩斯、肯塔基、路易斯安那、馬里蘭、密西西比、密蘇里、紐澤西、紐約、北卡羅來納、賓州、南卡羅來納、田納西、德州與維吉尼亞州，美國首都華盛頓特區也同步進入緊急狀態，聯邦政府辦公室預計於下周一（26日）關閉。

攝氏近零下20度酷寒

氣象單位警告，這場風暴恐帶來破紀錄的低溫。未來一周內，全美超過半數人口將感受到華氏零度以下（攝氏約零下17.7度）的風寒效應。預估從新墨西哥州經俄亥俄河谷一路到緬因州，都可能出現必須鏟雪的狀況，其中德州延伸至密蘇里州南部、俄亥俄河谷、阿帕拉契山區與新英格蘭地區，降雪量尤為可觀。東北部部分地區恐累積超過1呎（約30公分）積雪，紐約市最新預報顯示，降雪量可能達8至12吋。

近萬航班取消

惡劣天候已對交通造成嚴重衝擊。24日至25日周末期間，全美已有超過9500架次航班取消。航班追蹤網站FlightAware統計，截至美東時間24日凌晨2時，25日周日的取消航班數已突破5100班，且仍在增加，刷新近一年單日取消紀錄。冰雪與強風也導致道路封閉、學校停課，部分地區救援與清理工作恐因低溫延宕。

停電範圍擴大

停電問題同樣嚴峻。美國國家氣象局指出，暴風雪過後，從南部平原到東北部，廣大區域仍將籠罩在嚴寒之中，清除倒塌樹木與修復基礎設施將更加困難。德州目前已有近4萬戶停電，主要集中在與奧克拉荷馬州、阿肯色州交界地帶。氣象專家警告，凍雨造成的結冰恐壓垮樹枝與電線，進一步擴大停電範圍。

極端低溫衝擊6000萬人

AccuWeather估計，全美至少6000萬人將直接暴露在冰天雪地中。該網站首席氣象專家邁爾斯（Evan Myers）指出，如此大範圍同時出現暴雪、結冰與極端低溫「相當罕見」，美國中部與東部多數地區的日常生活，恐因此陷入停擺數日。部分州如路易斯安那、阿肯色、密西西比、阿拉巴馬、喬治亞與南卡羅來納局部地區，甚至可能出現厚達半吋的冰層。

出現搶購潮

隨著極端天候逼近，全美多達40州、約2.45億人被要求提高警覺。媒體直擊，美南與美東多地超市出現搶購潮，麵包、飲水、雞蛋與肉品貨架幾乎被掃空，部分地區排隊人潮長達半哩。大型賣場如沃爾瑪、好市多也湧現大量人潮，不少民眾囤積熟食、主食甚至衛生紙，以防連日停電與交通中斷。

國家氣象局預測，這波冬季風暴的影響恐延續至2月初，北緯48度線以南的美國東半部，仍將長時間處於嚴寒之中。部分尚未受重創的州，如佛羅里達、明尼蘇達與內布拉斯加，已調派公用事業人力前往災區支援，以備迎接可能持續多日的嚴峻考驗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
霍諾德今早徒手攀台北101　「關鍵裝備」揭密
-20度酷寒襲美！18州緊急狀態「近萬航班取消」
霍諾德今早再戰101　氣象署估「降雨機率」：塔頂低溫14度
搶看霍諾德！外國極限玩家疑闖遠雄卡位　「塔尖VIP視角」照曝
溼答答！　冷氣團要來了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本眾院解散後首場論戰　高市強調「自我防衛決心」

-20度酷寒襲美！18州緊急狀態「近萬航班取消」　掀求生搶購潮

川普嗆：加拿大若與中國簽自貿協定　將祭100％關稅

3周內2死！ICE明尼蘇達州射殺37歲美國公民　再度引爆怒火　

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！畫面狂吸3千萬瀏覽　網友大歪樓

美國好市多電視狂被退貨！　真正原因不是品質問題

快訊／川普：若加拿大與中國達成協議，100％關稅立即生效

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

大學畢業領4萬！老媽突襲租屋「開冰箱傻住」　1袋豆芽菜當好幾餐

巴基斯坦婚禮慘案！炸彈客「闖人群引爆」7死25傷　爆炸瞬間曝

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！　股價狂噴74%價格曝光

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

三立採訪車暴衝釀9傷！最新畫面曝　加速闖紅燈「炸彈般撞進銀行」

埃及拍美照男友突單膝跪地　綁個鞋帶讓女友驚喜→傻眼

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

日本眾院解散後首場論戰　高市強調「自我防衛決心」

-20度酷寒襲美！18州緊急狀態「近萬航班取消」　掀求生搶購潮

川普嗆：加拿大若與中國簽自貿協定　將祭100％關稅

3周內2死！ICE明尼蘇達州射殺37歲美國公民　再度引爆怒火　

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！畫面狂吸3千萬瀏覽　網友大歪樓

美國好市多電視狂被退貨！　真正原因不是品質問題

快訊／川普：若加拿大與中國達成協議，100％關稅立即生效

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

大學畢業領4萬！老媽突襲租屋「開冰箱傻住」　1袋豆芽菜當好幾餐

巴基斯坦婚禮慘案！炸彈客「闖人群引爆」7死25傷　爆炸瞬間曝

好無奈！　台科大名師遭求償200萬

探12℃！　2波冷空氣接力

日本眾院解散後首場論戰　高市強調「自我防衛決心」

陸女歌手閃嫁豪門7天就翻車！老公爆出軌…對象是《創造營》正妹

屏科大研發「自駕接駁車」半年內上路　學者：校內載客還會導覽

天蠍錢將入袋、雙子貴人幫！　12星座最新運勢

-20度酷寒襲美！18州緊急狀態「近萬航班取消」　掀求生搶購潮

霍諾德今早再戰101　氣象署估「降雨機率20%」：塔頂低溫14度

川普嗆：加拿大若與中國簽自貿協定　將祭100％關稅

半月內產出數百萬深偽內容　Grok遭點名助長不當內容擴散

【闖紅燈變路障】三寶瞬間停路中！ 2年輕女騎士猛撞重摔破相

國際熱門新聞

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

美好市多電視狂被退貨！背後真相曝光

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！網友大歪樓

大學畢業領4萬！老媽突襲租屋「開冰箱傻住」

3周內2死！ICE明尼蘇達州射殺37歲美國公民　再度引爆怒火　

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

韓男搭計程車「脫衣打手槍」　女司機崩潰了

-20度酷寒襲美！18州緊急狀態「近萬航班取消」　掀求生搶購潮

手指一劃就崩落　阿蘇「惡魔地質」影像曝

畫面曝　OnlyFans網紅遭3男強拖下車綁走

搜索隊徒步深入！阿蘇火山口最新畫面曝

馬克宏「墨鏡戰川普」爆紅　股價狂噴74%

真的沒在怕　霍諾德「大腦構造」異於常人

更多熱門

相關新聞

川普嗆：加拿大若與中國簽自貿協定　將祭100％關稅

川普嗆：加拿大若與中國簽自貿協定　將祭100％關稅

美國總統川普24日揚言，若加拿大與中國達成貿易協議，所有進入美國的加拿大商品將立即面臨100％關稅，相關言論引發外界對美加關係進一步緊張的關切。加拿大官員則回應，目前並未推動與中國的自由貿易協定，已達成的僅是部分關稅議題上的解決方案。

3周內2死！ICE明尼蘇達州射殺37歲美國公民　再度引爆怒火　

3周內2死！ICE明尼蘇達州射殺37歲美國公民　再度引爆怒火　

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

李在明遭控「親中反美」！韓總理赴美會范斯

李在明遭控「親中反美」！韓總理赴美會范斯

接見美國挺台參議員蓋耶哥　林佳龍：台美把互補優勢變成共同韌性

接見美國挺台參議員蓋耶哥　林佳龍：台美把互補優勢變成共同韌性

關鍵字：

美國緊急狀態北美要聞風暴

讀者迴響

熱門新聞

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

林俊逸唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！

甜甜圈店「12歲以下不接待」引爆怒火

老祖宗保佑！今彩539頭獎1注中獎

美好市多電視狂被退貨！背後真相曝光

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

40歲富二代血糖飆600！拚3個月救回「雙眼卻瞎了」

色男帶人妻上摩鐵拍性愛片！完事傳給她丈夫

「微波爐加熱致癌？」專家曝驚人真相

快訊／4縣市大雨特報　下波變天時間曝

霍諾德現身象山被捕獲　親揭徒手101延期真相

不回嘴也能報復！店員「結帳出1招」超解氣　全場共鳴

王心凌哭了！　唱855天宣布「要休息一下」

更多

最夯影音

更多
關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面