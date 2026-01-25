-20度酷寒襲美！18州緊急狀態「近萬航班取消」　掀求生搶購潮

▲美國芝加哥密西根湖岸邊於23日結冰。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

一場規模罕見的大型冬季風暴本周末橫掃美國，自東北部一路延伸至南部，至少18個州已宣布進入緊急狀態。這波暴風雪影響範圍超過2000哩（約3200公里），涵蓋全美逾三分之二人口，外界形容極可能被列入氣象史冊。官方保守估計，至少100萬人恐面臨長時間停電，而更令人憂心的是，暴風雪過後，嚴寒天氣仍將持續多日，最快可能要到下周甚至2月初才有緩解跡象。

18州進入緊急狀態

綜合外電報導，目前已宣布進入緊急狀態的州包括阿拉巴馬、阿肯色、德拉瓦、喬治亞、堪薩斯、肯塔基、路易斯安那、馬里蘭、密西西比、密蘇里、紐澤西、紐約、北卡羅來納、賓州、南卡羅來納、田納西、德州與維吉尼亞州，美國首都華盛頓特區也同步進入緊急狀態，聯邦政府辦公室預計於下周一（26日）關閉。

攝氏近零下20度酷寒

氣象單位警告，這場風暴恐帶來破紀錄的低溫。未來一周內，全美超過半數人口將感受到華氏零度以下（攝氏約零下17.7度）的風寒效應。預估從新墨西哥州經俄亥俄河谷一路到緬因州，都可能出現必須鏟雪的狀況，其中德州延伸至密蘇里州南部、俄亥俄河谷、阿帕拉契山區與新英格蘭地區，降雪量尤為可觀。東北部部分地區恐累積超過1呎（約30公分）積雪，紐約市最新預報顯示，降雪量可能達8至12吋。

近萬航班取消

惡劣天候已對交通造成嚴重衝擊。24日至25日周末期間，全美已有超過9500架次航班取消。航班追蹤網站FlightAware統計，截至美東時間24日凌晨2時，25日周日的取消航班數已突破5100班，且仍在增加，刷新近一年單日取消紀錄。冰雪與強風也導致道路封閉、學校停課，部分地區救援與清理工作恐因低溫延宕。

停電範圍擴大

停電問題同樣嚴峻。美國國家氣象局指出，暴風雪過後，從南部平原到東北部，廣大區域仍將籠罩在嚴寒之中，清除倒塌樹木與修復基礎設施將更加困難。德州目前已有近4萬戶停電，主要集中在與奧克拉荷馬州、阿肯色州交界地帶。氣象專家警告，凍雨造成的結冰恐壓垮樹枝與電線，進一步擴大停電範圍。

極端低溫衝擊6000萬人

AccuWeather估計，全美至少6000萬人將直接暴露在冰天雪地中。該網站首席氣象專家邁爾斯（Evan Myers）指出，如此大範圍同時出現暴雪、結冰與極端低溫「相當罕見」，美國中部與東部多數地區的日常生活，恐因此陷入停擺數日。部分州如路易斯安那、阿肯色、密西西比、阿拉巴馬、喬治亞與南卡羅來納局部地區，甚至可能出現厚達半吋的冰層。

出現搶購潮

隨著極端天候逼近，全美多達40州、約2.45億人被要求提高警覺。媒體直擊，美南與美東多地超市出現搶購潮，麵包、飲水、雞蛋與肉品貨架幾乎被掃空，部分地區排隊人潮長達半哩。大型賣場如沃爾瑪、好市多也湧現大量人潮，不少民眾囤積熟食、主食甚至衛生紙，以防連日停電與交通中斷。

國家氣象局預測，這波冬季風暴的影響恐延續至2月初，北緯48度線以南的美國東半部，仍將長時間處於嚴寒之中。部分尚未受重創的州，如佛羅里達、明尼蘇達與內布拉斯加，已調派公用事業人力前往災區支援，以備迎接可能持續多日的嚴峻考驗。