高市早苗下周會晤川普！　聚焦日本對美投資、軍費

▲川普與高市早苗預計下周舉行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本首相高市早苗預計於24日發表首場施政演說，根據多名相關人士20日的說法，她正協調修改2022年底制定的「國家安全保障戰略」等3份安保相關文件，並考慮把2027年度防衛相關支出占GDP 2%的目標進一步增額，向即將到訪日本的美國總統川普表現出推進強化防衛力的態度。根據讀賣新聞消息，川普預計28日與高市早苗舉行會談。

高市早苗擬修訂安保3文件增軍費

共同社報導，美國政府暗中要求日本把防衛開支提升至GDP的3.5%，遠超過原定目標，為籌措增額資金，日本政府已規劃透過調高企業所得稅、個人所得稅及菸草稅等方式來增加防衛費部分財源。而3份安保相關文件修改可能導致國民負擔進一步加重。

在防衛裝備出口政策方面，高市早苗擬檢討現行僅允許救援等5個非戰鬥用途領域出口的規範，評估引進國營製造備品的工廠、核潛艇的必要性，討論範圍也涵蓋擴大利用無人機、強化太空與網路領域防衛力。

美日會談 聚焦軍費、對美投資

根據讀賣新聞，據信川普會在27日至29日出訪日本，27日先和日本天皇見面，28日與高市早苗會談並考慮舉行午餐會。

共同社指出，屆時日本對美投資、防衛費負擔增加將成為主要議題之一，預計川普將要求日本切實履行石破茂政府為換取美國降低關稅而承諾的總額5500億美元對美投資，也可能敦促日方在能源、半導體、重要礦產等領域提出更加具體的投資計畫。