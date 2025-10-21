　
國際

高市早苗成日本第一位女首相　南韓總統李在明發聲祝福

▲▼南韓總統李在明、日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統李在明、日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本參眾兩院今（21）日下午召集臨時國會。在首相指名選舉中，由自民黨總裁高市早苗勝出，成為憲政史上第一位女性首相。對此，南韓總統李在明發表聲明傳達祝賀，他表示韓日兩國是使用同一庭院的近鄰，在政治、國防安全、經濟、社會文化與人員交流發展合作關係，強調韓日兩國合作的重要性。

根據《韓民族新聞》，李在明發表聲明祝賀高市早苗當選日本新任首相，「期盼韓日兩國未來能夠深化雙贏共存的合作關係！如今，韓日兩國每年有1200萬人次互相往來，這在60年以前幾乎難以想像。韓日關係站在必須開啟下一個60年的重大轉捩點，且現今的國際情勢比起過去任何一個階段還應更不穩定，韓日關係發展顯得更加重要。」

李在明表示，「在這重要的時刻，我期盼能和高市總理共同強化韓日兩國未來發產與共存合作，以往返兩國的『穿梭外交』為基礎，讓兩國領導人能夠經常會晤溝通。我期待能夠在主辦今年亞太經合會（APEC）的慶州，直接和高適總理見面，展開具有建設性的對話。」

報導指出，高市早苗預估將於26日前往馬來西亞首都吉隆坡出席東南亞國協（ASEAN）峰會。韓媒《朝鮮日報》獨家報導，高市早苗為了前往南韓慶尚北道慶州出席APEC峰會，初步規劃在南韓停留3天2夜。

根據韓媒《韓國日報》，今年64歲的高市早苗號稱「女版安倍」，承襲前日本首相安倍晉三的極右派保守思想，不僅針對承認殖民與道歉的村山談話持反對意見，更表示要參拜靖國神社，以及派內閣成員出席「竹島（獨島）之日」典禮，種種較為強硬的主張，讓南韓擔憂雙方的合作關係恐會再度降至冰點。

另外，高市早苗擔任自民黨總裁，自從公明黨黨代表齊藤鐵夫宣布結束聯立合作後，自民黨選擇與偏向右翼的日本維新會合作，也讓南韓擔憂日本未來外交政策更加「右傾化」。

不過，南韓專家們分析後皆認為，日韓兩國關係因高市早苗就任首相而降溫的可能性較低，因為高市早苗必須考量美國總統川普以及目前美日韓三方合作關係，加上李在明今年6月就任南韓總統後，在8月出訪美國之前，率先出訪日本會晤石破茂，展現維繫韓日合作的決心。

10/19 全台詐欺最新數據

高市早苗成日本第一位女首相　南韓總統李在明發聲祝福

祝賀高市早苗當選首位日本女首相　蔡英文貼合照分享「這段話」　

祝賀高市早苗當選首位日本女首相　蔡英文貼合照分享「這段話」　

日本今（21日）召開臨時國會舉行首相指名選舉，自由民主黨總裁高市早苗獲推舉成為第104任首相，成為日本史上首位女性首相。對此，前總統蔡英文貼出兩人合照獻上祝福表示，「我衷心祝福您一切順利，並展現卓越的領導與風采」，也分享了她珍視的一段話。

