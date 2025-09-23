　
國際

國際火線／恐怖的報酬：731與「愛國主義」票房密碼

▲▼《731》挑在918事變週年上映。（圖／翻攝自微博）

《731》選在「九一八事變」94周年當天上映。（圖／翻攝自微博）

文／朱錦華

中國大陸的「愛國主旋律」電影《731》票房大賣，首日飆破人民幣3億元，據稱打破中國影史首映日總場次冠軍等10項紀錄。電影平台「貓眼」預測最終票房上看15億（約新台幣60億元）。該片刻意選在「九一八事變」94周年的9月18日上映，有人認為是有意「挑動中日緊張關係」。我個人認為，應該是商業操作。無可否認，從票房看，這項操作是成功的。

各個民族或國家，每逢重大歷史事件周年，都會舉辦紀念活動。無可厚非，這是凝聚國內人民向心力的重要手段之一。日本每年都紀念廣島原爆；台灣不也每年都紀念「二二八」？中國大陸碰到「抗戰勝利80周年」這種重大日子，你指望他們不大肆舉辦紀念活動，是否太過天真？而片商湊熱鬧撈一筆，也是必然這，因為這是重大商機。

外送稿用　▲《731》導演趙林山。（圖／翻攝自微博／七三一官方微博）　

《731》的導演趙林山。（圖／翻攝自731官方微博）

個人認為，「挑動中日緊張關係」之說被誇大了（因為這對中國並無好處），但製片方有「消費人民的愛國情緒」之嫌，卻是十分明顯。然而，跟上一部「愛國主旋律」的影片《南京照相館》相比，《731》的製作顯得相當粗糙，整體成績近乎不及格。

關東軍「731部隊」拿活人進行實驗這個題材其實並不新鮮。相信不少人都看過、或至少聽過台灣導演牟敦沛在大陸拍攝、1988年的作品《黑太陽731》。該片的血腥、恐怖、暴力程度一點也不輸給新版的《731》，以致它成為香港實施分級制度以來，第一部「港產三級片」。

▲黑太陽731。（圖／劇照）

牟敦沛導演的《黑太陽731》。（圖／劇照）

由於當時香港觀眾對這項史實所知甚少，觀影時普遍感到震驚，也催高了該片的票房（超過1100多萬港元）。但兩個版本的《731》，同樣遭到「以低級剝削片手法處理嚴肅主題」的批評。

說起來十分諷刺。讓本來鮮為人知的「731部隊」罪行，變成廣為世人知曉的最早揭發者，是日本人自己。日本小說家森村誠一在1981年出版了半紀實作品《悪魔の飽食》（後來又出版多本續作）。裡面曝光了許多駭人聽聞的細節：包括被實驗的對象沒有名字，一律變成只有編號的「馬路大」（日語まろだ，意指原木）、以及細菌戰的實驗過程等。牟敦沛當初就是因為看到這本書，才有了拍攝《黑太陽731》的想法。

▲▼ 日本731部隊新事證，自己人少年兵也不放過 。（圖／翻攝 央視）"

日本731部隊新事證，自己人少年兵也不放過 。（圖／翻攝自央視）

儘管日本極右派曾極力否認「731部隊」的罪行，但是日本公共電視台NHK在2017年8月13日播出了紀錄片《731部隊的真相——精英醫者與人體實驗》，等於打臉了日本極右派的說法。

二戰時日本搞活體解剖實驗，並不單單只在中國哈爾濱秘密進行。日本著名小說家遠藤周作在1958年發表的作品《海與毒藥》，內容即取材自發生在九州帝國大學醫學部的活體解剖事件（實驗對象是飛機被擊落後、跳傘被俘的美軍）。1986年，該小說被導演熊井啓拍成同名電影。

《731》剖腹產嬰兒是真的！導演出借1x天大女兒

大陸電影《731》9月17日在哈爾濱舉行首映會，卻因片中一個特殊鏡頭引發熱議。據現場導演好友賈先生透露，片中涉及「731部隊首腦石井四郎剖腹孕婦，取出嬰兒」的情節，鏡頭裡的嬰兒竟是真人出演，而非道具娃娃。

男神的黃昏！川普的偶像：勞勃瑞福

「槍」者為王：歡迎光臨美國新世界

大鎖國時代來臨！從尼泊爾動亂談起

失控國度：以色列變成中東任我行？

