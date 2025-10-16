　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國際火線／人帥真好！「空洞派」掌門人馬克宏的無限之戰

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲人長得帥的法國總統馬克宏。（圖／路透）

文／朱錦華

武俠小說裡經常出現所謂「七大門派」或「八大門派」。少林、武當、峨嵋、崑崙都是大家熟悉的。當中還有一個不大起眼的叫崆峒派。事實上，它是民國時期小說家平江不肖生代表作《江湖奇俠傳》裡虛構的門派，內容有談到崑崙派跟崆峒派的鬥爭。書中著名的「紅蓮寺」，即是崆峒派的據點。

此一門派在今天依然存在，只是同音不同字，變成了「空洞派」。它在法國更有了一名傑出的傳人，他的名字，叫馬克宏(Emmanuel Macron)。近年來，法國政壇及社會陷入極度動盪。總統馬克宏任命的總理一再倒台。但「老馬」把政敵和人民當塑膠，12日依然執拗的宣布再度任命4天前才辭職的前總理勒克努(Sebastien Lecornu)重新組閣。此舉引發極右派「國民聯盟」(RN)強烈反彈，揚言將提出不信任案，要推翻這個新成立的政府。

▲▼ 法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）。（圖／路透）

法國新任總理勒克努(Sebastien Lecornu)。（圖／路透）

這等鬧劇，皆導源自法國政府裡總統「有權無責」的「雙首長制」（台灣正是仿自法國此一制度）。亂源的始作俑者，可追溯到許多年前的總統戴高樂(Charles de Gaulle)。1946年到1958年的「第四共和」時期，法國實施國會擁有最高權力的議會制。結果造成內閣頻繁倒台，施政困難。戴高樂痛定思痛，在「第五共和」時修憲，實施雙首長制，大大提高總統權力。

但它的缺點是給總統提供保護傘，讓不受歡迎的政策由總理背鍋。形成「總統有權無責，總理有責無權」局面。這種政體在執政黨於國會過半時尚無大礙，但法國今天各黨爭鳴，代誌就大條了。

▲法國政治強人戴高樂。（圖／公共版權照片）

法國政治強人戴高樂創設了雙首長制。（圖／公共版權照片）

馬克宏本來是左派的社會黨人。但社會黨總統歐蘭德施政不得人心。2016年，馬克宏辭去「經濟產業更新和資訊科技部長」職務，同年成立「共和國前進黨」，投入2017年法國總統大選。因為年輕俊帥、又是唸學哲學的，舌粲蓮花。最終他脫穎而出，以39歲之齡成為法國史上最年輕的總統、拿破崙一世以來最年輕的國家元首。我猜，他也可能是法國共和國時期以來最帥的國家領導人。

2022年，他連任成功。但事實證明，長得出色不等同施政能力出色。法國近年來飽受預算赤字飆高、經濟改革困難、削減退休金與社會福利和延遲退休等政策受阻、反移民浪潮等諸多問題困擾。馬克宏卻無力解決，連開徵富人稅都推動不了，在在證明他僅是一個長得好看的「空洞皮囊」。

▲▼法國總統馬克宏5日任命前歐盟負責英國脫歐首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）出任新總理。（圖／路透社）

馬克宏任命前歐盟負責英國脫歐首席談判代表巴尼耶出任新總理。（圖／路透社）

但個性「硬頸」的馬克宏不信邪。去年6月時，因為執政黨在5年一次的歐洲議會選舉中慘敗，馬克宏大膽豪賭，宣布解散國會，尋求最新的民意支持。結果，他的美夢破滅。左翼結盟的「新人民陣線」(NFP)成功摧毀極右派「國民聯盟」執政的機會，拿下182席居冠，馬克宏的中間派聯盟贏得168席居次。

內閣空懸到9月5日，馬克宏宣布由巴尼耶出任總理。然而新內閣一個接一個倒台，馬克厷卻一次又一次提名新的總理，始終不肯讓出權力給左派、或是極右派。他就是這麼一直耗下去。空洞派誤國，不得不推馬克宏第一！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／「大男主」電影的首選「女一」：黛安基頓

國際火線／諾貝爾和平獎，已經變成「搞笑諾貝爾」？

國際火線／3朵「85後之花」的競技：李沁、李純、辛芷蕾

國際火線／中國偏好戰爭？《暴風圈》引爆中韓舊恨新仇

國際火線／近年最沒知識韓劇：全智賢的《暴風圈》

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

國際火線／「槍」者為王：歡迎光臨美國新西部世界！

國際火線／這個殺手真夠冷！亞蘭德倫與《獨行殺手》

國際火線／加薩未來命運：變成川普的《西方極樂園》？

國際火線／搶錢搶瘋了：川普的「強盜經濟學」！

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

準秋颱「風神」路徑分歧！周末降溫10度全台降雨

國際火線／人帥真好！「空洞派」掌門人馬克宏的無限之戰

快訊／巴基斯坦與塔利班達成協議　臨時停火48小時

女星級正妹逼店員賣春接400客　移送照驚豔日台網友

快訊／阿富汗首都驚傳爆炸！現場黑煙竄天　傳巴基斯坦發動空襲

韓人赴柬死亡、失蹤頻傳！韓外交部發「3區旅遊禁令」去了恐挨罰

大乾爹4年砸500萬約女神去迪士尼　慘變夫妻NTR玩物：精神崩潰了

訪日觀光客今年突破3000萬人　消費額達6.9兆日圓再創新高

律師慘了！二度用AI寫法院文件「造假判例」　法官怒：浪費時間

解開360年謎團？　《戴珍珠耳環的少女》真實身分疑曝光

以軍控哈瑪斯還錯遺體　納坦雅胡警告：不解除武裝「地獄將爆發」

普發現金1萬倒數！立院協商「3.5小時拍板」保留8案　周五三讀衝關

風神成颱「關鍵轉折」路徑南修可能衝登陸　半個台灣雨涼變天2字頭

臉書留言「問候黃捷媽媽」挨告！法官判無罪

聲優媽媽推薦超好看動畫...女兒一看傻「我有配音」：先裝不知道

國際火線／人帥真好！「空洞派」掌門人馬克宏的無限之戰

關掉一台還能做出落葉飄！　殲-35已裝上新中推渦扇-19

住溫泉飯店玩漆藝　虹夕諾雅谷關「蒔繪＋金繼手作」冬日專案先看

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

國際熱門新聞

正妹逼店員賣春接400客　移送照驚豔日台網友

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

大乾爹砸錢約女神去迪士尼　慘變夫妻NTR玩物

日本政局恐變天　首相驚見黑馬

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

強逼賣淫身體破爛　她站壁遭店長GPS監控

GG太大怕被偷！他「鎖老二」急送醫

360年謎團！《戴珍珠耳環的少女》身分疑曝

韓人赴柬死亡、失蹤頻傳！韓外交部發旅遊禁令

外媒：每天喝1.5至3.5杯咖啡「有助長壽」

網紅媽、15歲女兒陳屍家中　死因成謎

野兔闖日農場啃藍莓！農民很感謝

集體槍決　哈瑪斯「街頭處刑片」瘋傳

美英制裁中國犯罪首腦　揭柬國殺豬盤詐欺

更多熱門

相關新聞

川普、馬克宏當場上演「腕力較量」　27秒片曝光

川普、馬克宏當場上演「腕力較量」　27秒片曝光

美國總統川普13日為參與加薩和平峰會，專程快閃埃及一天，與多國領袖齊聚一堂。峰會期間，他與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上演一場長達27秒的「握手比腕力」，雙方不僅姿勢變換，還一度拉扯對方手臂，場面頗為尷尬，讓兩人多年的「握手恩仇錄」再添新頁。該畫面引發網友熱議，甚至有唇語專家分析對話內容，直指這場互動「不只是寒暄」。

大男主電影的首選女一：黛安基頓

大男主電影的首選女一：黛安基頓

諾貝爾和平獎，已變成搞笑諾貝爾？

諾貝爾和平獎，已變成搞笑諾貝爾？

法國新內閣　外長財長留任、內政部長換人

法國新內閣　外長財長留任、內政部長換人

85後之花競技：李沁、李純、辛芷蕾

85後之花競技：李沁、李純、辛芷蕾

關鍵字：

馬克宏戴高樂雙首長制勒克努國際火線

讀者迴響

熱門新聞

通緝犯北車性侵港女！2人竟是朋友　警證實

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

正妹逼店員賣春接400客　移送照驚豔日台網友

普發1萬可望11月入帳！賴清德籲朝野團結

Toyz火鍋店突宣布歇業！官方親曝原因

新壽北士科T17、T18動土儀式　確定明天上午安排

即／應曉薇明加開羈押庭　女兒害怕發文

當眾性侵震驚社會　北市警局公布5大作為

北車性侵案　目擊的馬籍學生曝經過

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面