川普嗆：加拿大若與中國簽自貿協定　將祭100％關稅

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普24日揚言，若加拿大與中國達成貿易協議，所有進入美國的加拿大商品將立即面臨100％關稅，相關言論引發外界對美加關係進一步緊張的關切。加拿大官員則回應，目前並未推動與中國的自由貿易協定，已達成的僅是部分關稅議題上的解決方案。

川普警告加拿大將被中國吞噬

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文指稱，中國將「徹底生吞活剝加拿大」，不僅會摧毀企業，也將破壞加拿大的社會結構與生活方式。他並以「州長」（governor）稱呼加拿大總理卡尼（Mark Carney），寫道「如果州長卡尼以為，他能把加拿大變成中國向美國輸送貨物與產品的轉運港口，那就大錯特錯了」。川普過去也曾以同樣稱呼指前加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），呼應他曾公開主張加拿大應成為美國第51州的說法。

卡尼與習近平會晤

卡尼日前結束訪中行程，與中國國家主席習近平會晤並達成相關共識。外界解讀，加拿大對中國電動車進口與汽車投資釋出善意，中方則可能降低對加拿大農漁產品的關稅。這趟訪問被視為加拿大在面對川普對關稅與主權施壓下，尋求分散風險的外交動作。

不過CNN指出，川普16日受訪時曾表示，若卡尼能與中國簽署貿易協議，「對他來說是好事」，並稱「如果能談成，就該去做」。但他今天態度明顯轉變，警告只要加拿大與中國「達成協議」，所有輸美的加拿大商品都將面臨100％關稅。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）分析，目前尚不清楚川普所指的是加拿大與中國之間的全面自由貿易協定，或是本月稍早宣布的其他貿易安排。白宮對相關詢問未立即回應。

卡尼呼籲：中型國家應團結行動

卡尼本周稍早在瑞士達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇（World Economic Forum）時指出，加拿大過去曾受益於「美國霸權」時代，但如今必須調整方向，因為各大強權正更頻繁地以經濟實力作為施壓工具。他呼籲加拿大等中型國家應團結行動，並警告「如果我們不在談判桌上，就會成為被宰割的對象」。

在川普發出關稅威脅後，加拿大負責美加貿易事務的部長勒布朗（Dominic LeBlanc）隨即在社群平台X發文強調，加拿大與美國在經濟與安全領域建立了卓越的夥伴關係，並表示「我們將持續確保這段關係的未來，讓邊境兩側的勞工與企業都能受益」。

勒布朗也進一步澄清，加拿大目前並未推動與中國的自由貿易協定，「已達成的，是在若干重要關稅問題上的解決方案」，試圖為外界疑慮降溫。