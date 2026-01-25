　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普嗆：加拿大若與中國簽自貿協定　將祭100％關稅

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普24日揚言，若加拿大與中國達成貿易協議，所有進入美國的加拿大商品將立即面臨100％關稅，相關言論引發外界對美加關係進一步緊張的關切。加拿大官員則回應，目前並未推動與中國的自由貿易協定，已達成的僅是部分關稅議題上的解決方案。

川普警告加拿大將被中國吞噬

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文指稱，中國將「徹底生吞活剝加拿大」，不僅會摧毀企業，也將破壞加拿大的社會結構與生活方式。他並以「州長」（governor）稱呼加拿大總理卡尼（Mark Carney），寫道「如果州長卡尼以為，他能把加拿大變成中國向美國輸送貨物與產品的轉運港口，那就大錯特錯了」。川普過去也曾以同樣稱呼指前加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），呼應他曾公開主張加拿大應成為美國第51州的說法。

卡尼與習近平會晤

卡尼日前結束訪中行程，與中國國家主席習近平會晤並達成相關共識。外界解讀，加拿大對中國電動車進口與汽車投資釋出善意，中方則可能降低對加拿大農漁產品的關稅。這趟訪問被視為加拿大在面對川普對關稅與主權施壓下，尋求分散風險的外交動作。

不過CNN指出，川普16日受訪時曾表示，若卡尼能與中國簽署貿易協議，「對他來說是好事」，並稱「如果能談成，就該去做」。但他今天態度明顯轉變，警告只要加拿大與中國「達成協議」，所有輸美的加拿大商品都將面臨100％關稅。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）分析，目前尚不清楚川普所指的是加拿大與中國之間的全面自由貿易協定，或是本月稍早宣布的其他貿易安排。白宮對相關詢問未立即回應。

卡尼呼籲：中型國家應團結行動

卡尼本周稍早在瑞士達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇（World Economic Forum）時指出，加拿大過去曾受益於「美國霸權」時代，但如今必須調整方向，因為各大強權正更頻繁地以經濟實力作為施壓工具。他呼籲加拿大等中型國家應團結行動，並警告「如果我們不在談判桌上，就會成為被宰割的對象」。

在川普發出關稅威脅後，加拿大負責美加貿易事務的部長勒布朗（Dominic LeBlanc）隨即在社群平台X發文強調，加拿大與美國在經濟與安全領域建立了卓越的夥伴關係，並表示「我們將持續確保這段關係的未來，讓邊境兩側的勞工與企業都能受益」。

勒布朗也進一步澄清，加拿大目前並未推動與中國的自由貿易協定，「已達成的，是在若干重要關稅問題上的解決方案」，試圖為外界疑慮降溫。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
霍諾德今早徒手攀台北101　「關鍵裝備」揭密
-20度酷寒襲美！18州緊急狀態「近萬航班取消」
霍諾德今早再戰101　氣象署估「降雨機率」：塔頂低溫14度
搶看霍諾德！外國極限玩家疑闖遠雄卡位　「塔尖VIP視角」照曝
溼答答！　冷氣團要來了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本眾院解散後首場論戰　高市強調「自我防衛決心」

-20度酷寒襲美！18州緊急狀態「近萬航班取消」　掀求生搶購潮

川普嗆：加拿大若與中國簽自貿協定　將祭100％關稅

3周內2死！ICE明尼蘇達州射殺37歲美國公民　再度引爆怒火　

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！畫面狂吸3千萬瀏覽　網友大歪樓

美國好市多電視狂被退貨！　真正原因不是品質問題

快訊／川普：若加拿大與中國達成協議，100％關稅立即生效

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

大學畢業領4萬！老媽突襲租屋「開冰箱傻住」　1袋豆芽菜當好幾餐

巴基斯坦婚禮慘案！炸彈客「闖人群引爆」7死25傷　爆炸瞬間曝

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！　股價狂噴74%價格曝光

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

三立採訪車暴衝釀9傷！最新畫面曝　加速闖紅燈「炸彈般撞進銀行」

埃及拍美照男友突單膝跪地　綁個鞋帶讓女友驚喜→傻眼

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

日本眾院解散後首場論戰　高市強調「自我防衛決心」

-20度酷寒襲美！18州緊急狀態「近萬航班取消」　掀求生搶購潮

川普嗆：加拿大若與中國簽自貿協定　將祭100％關稅

3周內2死！ICE明尼蘇達州射殺37歲美國公民　再度引爆怒火　

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！畫面狂吸3千萬瀏覽　網友大歪樓

美國好市多電視狂被退貨！　真正原因不是品質問題

快訊／川普：若加拿大與中國達成協議，100％關稅立即生效

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

大學畢業領4萬！老媽突襲租屋「開冰箱傻住」　1袋豆芽菜當好幾餐

巴基斯坦婚禮慘案！炸彈客「闖人群引爆」7死25傷　爆炸瞬間曝

好無奈！　台科大名師遭求償200萬

探12℃！　2波冷空氣接力

日本眾院解散後首場論戰　高市強調「自我防衛決心」

陸女歌手閃嫁豪門7天就翻車！老公爆出軌…對象是《創造營》正妹

屏科大研發「自駕接駁車」半年內上路　學者：校內載客還會導覽

天蠍錢將入袋、雙子貴人幫！　12星座最新運勢

-20度酷寒襲美！18州緊急狀態「近萬航班取消」　掀求生搶購潮

霍諾德今早再戰101　氣象署估「降雨機率20%」：塔頂低溫14度

川普嗆：加拿大若與中國簽自貿協定　將祭100％關稅

半月內產出數百萬深偽內容　Grok遭點名助長不當內容擴散

【霍諾德登頂了】民眾手機「放大15倍」見台北101上最頂尖的男人！

國際熱門新聞

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

美好市多電視狂被退貨！背後真相曝光

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！網友大歪樓

大學畢業領4萬！老媽突襲租屋「開冰箱傻住」

3周內2死！ICE明尼蘇達州射殺37歲美國公民　再度引爆怒火　

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

韓男搭計程車「脫衣打手槍」　女司機崩潰了

-20度酷寒襲美！18州緊急狀態「近萬航班取消」　掀求生搶購潮

手指一劃就崩落　阿蘇「惡魔地質」影像曝

畫面曝　OnlyFans網紅遭3男強拖下車綁走

搜索隊徒步深入！阿蘇火山口最新畫面曝

馬克宏「墨鏡戰川普」爆紅　股價狂噴74%

真的沒在怕　霍諾德「大腦構造」異於常人

更多熱門

相關新聞

3周內2死！ICE明尼蘇達州射殺37歲美國公民　再度引爆怒火　

3周內2死！ICE明尼蘇達州射殺37歲美國公民　再度引爆怒火　

美國聯邦移民執法官員24日在明尼蘇達州最大城明尼阿波利斯（Minneapolis）開槍擊斃一名男子，這已是該市近期第二起平民遭聯邦探員開槍身亡事件，引發州政府官員強烈不滿，也再度點燃新一波街頭抗議行動。

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

邱垂正：敵意行為無助兩岸良性互動

邱垂正：敵意行為無助兩岸良性互動

去大陸玩「比台灣好嗎？」　大票嘆：贏國旅

去大陸玩「比台灣好嗎？」　大票嘆：贏國旅

關鍵字：

川普關稅加拿大中國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

林俊逸唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！

甜甜圈店「12歲以下不接待」引爆怒火

老祖宗保佑！今彩539頭獎1注中獎

美好市多電視狂被退貨！背後真相曝光

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

40歲富二代血糖飆600！拚3個月救回「雙眼卻瞎了」

色男帶人妻上摩鐵拍性愛片！完事傳給她丈夫

「微波爐加熱致癌？」專家曝驚人真相

快訊／4縣市大雨特報　下波變天時間曝

霍諾德現身象山被捕獲　親揭徒手101延期真相

不回嘴也能報復！店員「結帳出1招」超解氣　全場共鳴

王心凌哭了！　唱855天宣布「要休息一下」

更多

最夯影音

更多
關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面