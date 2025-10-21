國際火線／大盜之行也：羅浮宮竊案與「榮耀的法蘭西」

▲法國巴黎羅浮宮19日驚傳世紀竊案。（圖／路透）

文／朱錦華

法國巴黎羅浮宮博物館19日驚爆震撼世界的竊盜案！4名竊賊闖進館內「阿波羅長廊」(Galerie d’Apollon)，僅花7分鐘即打碎兩座加固玻璃的展示櫃，竊走9件價值連城、跨越19世紀初至拿破崙三世時期的皇室珠寶，當中包括拿破崙三世(Napoleon III)之妻歐仁妮皇后(Empress Eugenie)的后冠（因為歹徒掉落，後來被尋回）。

這宗竊盜案戲劇化的過程宛如好萊塢電影，讓人難以置信。 我上周才寫了一篇關於法國目前政治、社會狀況亂糟糟的文章。如今又爆出如此離譜的世紀竊案，勢必再度重創「榮耀的法蘭西」形象。

▲拿破崙三世之妻：歐仁妮皇后的后冠。(圖／記者閔文昱攝)

法國歷史上的確有過幾度高光時刻。當中「太陽王」路易十四時代是一個頂峰。巧的是，這次案發地點「阿波羅長廊」，正是路易十四所建。之後，砲兵少尉拿破崙崛起，橫掃歐洲，睥睨一世，是法國人心中最大的驕傲（事實上，拿破崙出生於原本屬於義大利的科西嘉島，來自義大利托斯卡尼的貴族家庭）。

儘管從1534至1980年期間，法國成為僅次於大英帝國的全球第二大殖民帝國，然而，1870年「普法戰爭」時，拿破崙三世在「色當戰役」被俘；以及二戰時巴黎淪陷。在希特勒的鐵蹄下呻吟，都是法國人心中永遠抺不去的恥辱。更嚴重的是，昔日殖民帝國結束後帶來了反撲。

▲羅浮宮失竊珠寶：瑪麗艾蜜莉皇后(Queen Marie-Amélie)與奧坦絲皇后(Queen Hortense)的藍寶石首飾。（圖／記者董美琪攝）

英國著名帝國主義詩人吉卜齡(Rudyard Kipling)嘗有「白人的負擔」(The White Man's Burden)之說。他呼籲白人應該擔起「文明」的責任，透過殖民將白人的文明及其價值觀傳播給其他種族（實則是藉此之名行剝削之實）。但是如今，反撲來了。大量來自昔日殖民地的人移民法國（非法移民還不包括在內），造成嚴重的社會問題。

由於膚色、宗教、語言和文化上的歧異，大多數移民普遍遭到歧視，社經地位低下。法國社會的治安問題近年來一直為外國遊客所詬病。我的前老闆和前同事都曾在巴黎被搶劫過。

與此同時，羅浮宫遭竊已非首次。1911年時，鎮館之寶《蒙娜麗莎》也被竊過。觀乎羅浮宫的保全及防盜系統的「二二二六」，加上大街上搶劫橫行，在在反映昔日的「法蘭西的榮光」，正在逐漸褪色中……。