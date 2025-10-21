國民黨：恭賀高市早苗出任日相　但期許避免參拜靖國神社

▲高市早苗21日成為日本首位女首相。（圖／達志影像／美聯社）

記者蘇晏男／台北報導

日本今（21日）召開臨時國會舉行首相指名選舉，自由民主黨總裁高市早苗獲推舉成為第104任首相，成為日本史上首位女性首相；然高市因極端保守派立場且多次參拜靖國神社，受到各界關注。對此，國民黨表示，期盼未來自民黨與國民黨之間長期穩固的友誼能夠持續延續，但國民黨作為中華民國最大在野黨，也期待日方一同重視區域穩定與歷史責任，期許避免參拜靖國神社等爭議。

國民黨21日晚間表示，國民黨誠摯祝賀高市早苗出任日本首相，期盼未來自民黨與國民黨之間長期穩固的友誼能夠持續延續，雙方在政黨外交與各層面交流上更加密切往來。國民黨相信，台日兩黨共享民主、自由與法治的核心價值，未來將持續在區域和平與合作上並肩前行。

但國民黨也說，國民黨作為中華民國最大在野黨，也期待日方一同重視區域穩定與歷史責任，期許避免參拜靖國神社等爭議。同時，國民黨也特別表達對卸任首相石破茂的誠摯感謝，石破茂多次率團來訪國民黨中央，長期以來對推動兩黨交流、強化友誼不遺餘力，為國民黨與自民黨奠定了堅實的互信基礎，國民黨對此深表敬意與感謝。

國民黨強調，將秉持「親美友日和陸」與「2D戰略（Defense與Dialogue）」的外交與國防方針，積極推動更緊密的台日關係，也國民黨期待雙方能共同促進區域經貿繁榮，並攜手維護印太地區的和平與穩定。

