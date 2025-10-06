美法官火速出手！　阻川普政府派任何國民兵赴波特蘭

▲美國法官最新裁定，禁止川普政府向波特蘭市派遣任何國民兵。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國俄勒岡州聯邦法官伊莫蓋特（Karin Immergut）5日做出裁決，暫時阻止川普政府派遣任何國民兵部隊進駐波特蘭市維持治安，這項限制令將維持到至少10月19日。

路透、CNN報導，法官伊莫蓋特的這項裁決是在川普政府決定從加州、德州調派國民兵之後做出，且在這之前，她已於4日阻止總統川普向波特蘭部署200名俄勒岡州國民兵。

這對朝各州派遣國民兵的川普來說是個挫敗。伊莫蓋特直言，無論國民兵來自何處，近期抗議活動並不足以構成派遣國民兵的必要性，「從加州調派國民兵，怎麼可能不是直接違反我昨天發布的（限制令）？」

針對法官的最新裁決，白宮與五角大廈尚未回應。此前五角大廈指出，將從加州調遣約200名加州國民兵前往俄勒岡州，協助聯邦機構執行法務保護與維護聯邦財產的任務。

國民兵是州級民兵部隊，在沒有被徵召執行聯邦任務的情況下，由各州州長管轄。但川普稱，部署國民兵至波特蘭是應對當地示威抗議的必要措施。

加州州長紐松（Gavin Newsom）表示，在法官做出裁決之前，部隊已經在前往波特蘭的途中，「這是對法律和權力的濫用，川普政府正毫無歉意地攻擊法治本身」。

就在今年9月2日，聯邦法官擋下川普政府動用國民兵在加州打擊犯罪，但這項裁決因政府上訴遭到擱置，因此前往俄勒岡州的國民兵仍由聯邦管轄，由川普指揮。

報導指出，伊莫蓋特正是川普第一任期期間親自任命的法官。川普5日表示，不知道周六的裁決是由哪一位法官做出，「那位法官應該感到羞恥」。