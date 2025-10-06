　
18歲女大生虐殺情敵！纏訟30年死刑定讞　美死囚人數曝光

▲▼美國田納西州女性死囚派克（Christa Gail Pike），因18歲時慘忍虐殺情敵而被判處死刑；圖右為2007年拍攝。（圖左／達志影像／美聯社、圖右／路透社） 

▲田納西州女死囚派克（Christa Gail Pike），因18歲時殘忍虐殺情敵而被判處死刑；圖右為2007年拍攝。（圖左／達志影像／美聯社、圖右／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國田納西州女性死囚派克（Christa Gail Pike），因18歲時殘忍虐殺情敵而被判處死刑，經過多年纏訟，田納西州最高法院近日正式核定死刑執行日期，預計將於明年9月30日執行，屆時她將成為該州超過205年來首位被處決的女性死囚。

根據CBS報導，現年49歲的派克在獄中服刑將近30年，但外貌依舊保持得宜，被部分美媒形容為風韻猶存的美魔女，然而她的罪行卻令人髮指。

這起案件發生於1995年，當時年僅18歲的派克就讀於田納西州諾克斯維爾（Knoxville）一所為問題青少年設立的職業訓練課程，與受害人斯萊默（Colleen Slemmer）同為學生。派克認為斯萊默想勾引她的男友席普（Tadaryl Shipp），竟夥同男友與閨蜜彼得森（Shadolla Peterson）設局將斯萊默誘至田納西大學附近林地。

法院文件內容顯示，派克先指使席普毆打斯萊默，以證明對她忠誠，隨後親手拿出美工刀，對受害人施以長達近一小時的酷刑，甚至在她胸前刻下五芒星符號。斯萊默的遺體最後被校園工人發現，嚴重毀損的程度讓他一度以為是動物屍體。

警方依循線報迅速偵破此案，彼得森選擇配合調查，最終獲判緩刑；席普當年僅17歲，不適用死刑，被判處無期徒刑，預計可於今年11月申請假釋；而派克則在1996年被判死刑，成為全美當時最年輕的死刑犯。

派克長期以來都是田納西州唯一的女性死囚，長年處於近似單獨監禁的狀態。她的律師2024年成功提起訴訟，使她在獄中可享有更多社交互動機會。

律師團隊也多次提出減刑或赦免請求，強調派克在童年曾遭性虐、被遺棄，並患有創傷後壓力症候群（PTSD）與躁鬱症，但這些重要背景在當年審判時從未被提及。

死刑資訊中心（Death Penalty Information Center）執行長馬赫（Robin Maher）表示，派克若在今日被審判，考量其年齡、精神狀況與過往創傷，陪審團很可能不會選擇死刑。

此案也重新點燃美國社會關於是否應廢除死刑的討論。根據統計，美國目前約有2100名死刑犯，其中僅48名為女性，且自1976年恢復死刑制度以來，全美僅有18名女性被處決，而田納西州上一次處決女性，已是1820年的事。

依照法院最新命令，派克預計將於2026年9月30日在納許維爾河灣重刑監獄（Riverbend Maximum Security Institution）執行死刑，典獄長須於前一月告知其將採用注射或電椅方式結束生命，後者僅適用於1999年前犯案者，可由死囚自行選擇。

