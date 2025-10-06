　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普再派300國民兵進駐　國土安全部長：芝加哥已淪戰區

▲▼芝加哥爆發衝突期間，人們走上街頭抗議，與美國移民與海關執法局（ICE）及聯邦執法人員對峙。（圖／路透）

▲週末期間芝加哥的緊張情勢持續升高。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再度動用軍力介入地方治安，5日下令派遣300名國民兵進駐芝加哥。伊利諾州州長強烈反彈，批評川普刻意製造混亂；國土安全部長諾姆（Kristi Noem）則力挺川普做法，並稱芝加哥早已被罪犯變成戰區，因此有必要動用軍力恢復秩序。

根據《每日電訊報》報導，伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）表示，他拒絕接受川普要求自行動用國民兵的最後通牒，並直言，「請他離開這座城市。」普里茨克痛批，聯邦執法人員在芝加哥展開軍事化的移民突襲行動，甚至動用直升機降落住宅區，造成居民恐慌。

▲▼芝加哥爆發衝突期間，人們走上街頭抗議，與美國移民與海關執法局（ICE）及聯邦執法人員對峙。（圖／路透）

▲芝加哥抗議群眾與美國移民與海關執法局（ICE）及聯邦執法人員對峙。（圖／路透）

根據白宮說法，突襲行動共逮捕37名非法移民，不過普里茨克反指控，行動中連老人與孩童都遭拘留數小時，甚至有兒童被束縛、半夜被帶走調查，「這樣的國家到底怎麼了？」

針對外界批評，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在《福斯新聞》節目上辯護，強調聯邦探員「在街上被民眾鼓掌歡迎」，還稱「人們現在安全多了」。她同時表示，芝加哥早已被罪犯變成「戰區」，派兵進駐是為了恢復秩序。

不過，週末期間芝加哥的緊張情勢持續升高。當地移民執法人員開槍射擊一名女子，指控她試圖駕車衝撞警員，抗議群眾也遭化學刺激物攻擊。

川普近月來頻頻出動國民兵介入地方執法，從洛杉磯、華盛頓特區，再到此次的芝加哥，引發外界質疑他以軍事力量干預民政。而在奧勒岡州波特蘭（Portland），聯邦法院日前已裁定阻止川普派兵行動，強調「美國是憲法法治的國家，而非軍法統治的國家」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
336 2 3872 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮上演「搶奪鏟權」戲碼！一票鏟子超人揭真相：太鏟無人道
快訊／美爆大規模槍擊！　兩派駁火2死12傷
今中秋節「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌一次看
台南小三上課上到床上！　辯「只是朋友」竟遭姦夫當庭背叛
民進黨2026縣市長拚「5＋1起跳」　賴清德鎖定這區
敲碗成功！7-11「統一翻轉布丁」真的來了　限量52萬顆開賣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

慘況曝光！　尼泊爾豪雨「引爆山洪」至少47死

中國漁船「變身」俄軍艦闖台經濟區　美研究：測試反應力

美阿拉巴馬州爆大規模槍擊案！　2群人駁火釀2死12傷

川普再派300國民兵進駐　國土安全部長：芝加哥已淪戰區

川普履行對波特蘭承諾　五角大廈部署200名加州國民兵

男存2000萬財富自由提早退休　「忽略1事」半年後回居酒屋打工

高市早苗啟動人事布局　麻生太郎傳出任自民黨副總裁

川普：加薩談判進展迅速　第一階段可望本週完成

加薩離停火更近一步！　哈瑪斯首席談判代表抵埃及

友好訊號！普丁自願延長核武管控條約　川普：聽起來是好主意

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望家園

4男在宮廟吹奏「戲說台灣」　薩克斯風讓主題曲大升級

慘況曝光！　尼泊爾豪雨「引爆山洪」至少47死

中國漁船「變身」俄軍艦闖台經濟區　美研究：測試反應力

美阿拉巴馬州爆大規模槍擊案！　2群人駁火釀2死12傷

川普再派300國民兵進駐　國土安全部長：芝加哥已淪戰區

川普履行對波特蘭承諾　五角大廈部署200名加州國民兵

男存2000萬財富自由提早退休　「忽略1事」半年後回居酒屋打工

高市早苗啟動人事布局　麻生太郎傳出任自民黨副總裁

川普：加薩談判進展迅速　第一階段可望本週完成

加薩離停火更近一步！　哈瑪斯首席談判代表抵埃及

友好訊號！普丁自願延長核武管控條約　川普：聽起來是好主意

台灣拒買南非蘋果「進口量崩跌96％」　硬起來祭晶片制裁談判中

慘況曝光！　尼泊爾豪雨「引爆山洪」至少47死

桃園航空城安置住宅9成住戶完成初驗　115年1月全面交屋

還記得「嘻哈總統」張文福嗎？　當兵親寫信告白：你們帶給我力量

優化兒童醫療　林口長庚：提升兒科醫師待遇推動「開放醫院制度」

中國漁船「變身」俄軍艦闖台經濟區　美研究：測試反應力

美阿拉巴馬州爆大規模槍擊案！　2群人駁火釀2死12傷

桃園「智農超人」重裝上陣　搶進花蓮清災效率高

「紅樹林超人豪宅」曝光　任容萱也有一戶

川普再派300國民兵進駐　國土安全部長：芝加哥已淪戰區

【3500萬小意思？】北市富婆要匯3500萬遭勸　嗆警「很多嗎」還怪行員雞婆

國際熱門新聞

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

女教師赴約遭朋友性侵　他揪3人一起施暴

川普：哈瑪斯不交出加薩　將徹底消滅

加薩女性被逼「用肉體換食物」！

恐怖前男友百人面前「爆頭槍殺」前女友

刮刮樂爽中4千萬！男辭職狂歡3個月險丟命

捷克川普贏了　中歐「挺俄陣線」成形

台海開戰撤僑　菲參謀長：美軍基地成中繼站

美E-2預警機墜海畫面曝！114億設備全泡湯

美阿拉巴馬州爆大規模槍擊案！　2群人駁火釀2死12傷

男存2000萬財富自由　忽略1事半年後回居酒屋打工

日本合掌村「外籍觀光客」遭野熊攻擊！

超級富豪8.8兆買奢侈品「最愛這物」

友好訊號！普丁自願延長核武管控條約　川普：聽起來是好主意

更多熱門

相關新聞

川普履行對波特蘭承諾　五角大廈部署200名加州國民兵

川普履行對波特蘭承諾　五角大廈部署200名加州國民兵

美國國防部表示，將從洛杉磯地區調遣約200名加州國民警衛隊人員，前往俄勒岡州波特蘭（Portland），協助聯邦機構執行法務保護與維護聯邦財產的任務。

川普：加薩談判迅速　第一階段可望本週完成

川普：加薩談判迅速　第一階段可望本週完成

印度不再兩邊討好　美國要求選邊站

印度不再兩邊討好　美國要求選邊站

友好訊號！普丁自願延長核武管控條約　川普：聽起來是好主意

友好訊號！普丁自願延長核武管控條約　川普：聽起來是好主意

川普：加薩停火談判將進行數日　盧比歐籲以軍暫停轟炸

川普：加薩停火談判將進行數日　盧比歐籲以軍暫停轟炸

關鍵字：

美國國民兵芝加哥移民川普北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

高中生找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」震撼9萬人

高雄兩女一男摩鐵睡同床！淫男夾中間性侵　她怒控遭設局竟慘敗

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

雲端發票中千萬　「少做2事」獎金充國庫

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

她花3萬「買1家電」超值得！網讚爆

更多

最夯影音

更多
屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治
媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面