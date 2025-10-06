川普再派300國民兵進駐　國土安全部長：芝加哥已淪戰區

▲週末期間芝加哥的緊張情勢持續升高。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再度動用軍力介入地方治安，5日下令派遣300名國民兵進駐芝加哥。伊利諾州州長強烈反彈，批評川普刻意製造混亂；國土安全部長諾姆（Kristi Noem）則力挺川普做法，並稱芝加哥早已被罪犯變成戰區，因此有必要動用軍力恢復秩序。

根據《每日電訊報》報導，伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）表示，他拒絕接受川普要求自行動用國民兵的最後通牒，並直言，「請他離開這座城市。」普里茨克痛批，聯邦執法人員在芝加哥展開軍事化的移民突襲行動，甚至動用直升機降落住宅區，造成居民恐慌。

▲芝加哥抗議群眾與美國移民與海關執法局（ICE）及聯邦執法人員對峙。（圖／路透）



根據白宮說法，突襲行動共逮捕37名非法移民，不過普里茨克反指控，行動中連老人與孩童都遭拘留數小時，甚至有兒童被束縛、半夜被帶走調查，「這樣的國家到底怎麼了？」

針對外界批評，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在《福斯新聞》節目上辯護，強調聯邦探員「在街上被民眾鼓掌歡迎」，還稱「人們現在安全多了」。她同時表示，芝加哥早已被罪犯變成「戰區」，派兵進駐是為了恢復秩序。

不過，週末期間芝加哥的緊張情勢持續升高。當地移民執法人員開槍射擊一名女子，指控她試圖駕車衝撞警員，抗議群眾也遭化學刺激物攻擊。

川普近月來頻頻出動國民兵介入地方執法，從洛杉磯、華盛頓特區，再到此次的芝加哥，引發外界質疑他以軍事力量干預民政。而在奧勒岡州波特蘭（Portland），聯邦法院日前已裁定阻止川普派兵行動，強調「美國是憲法法治的國家，而非軍法統治的國家」。