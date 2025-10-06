川普履行對波特蘭承諾　五角大廈部署200名加州國民兵

▲五角大廈部署國民兵進波特蘭 。（資料照／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國國防部表示，將從洛杉磯地區調遣約200名加州國民警衛隊人員，前往俄勒岡州波特蘭（Portland），協助聯邦機構執行法務保護與維護聯邦財產的任務。

路透社報導，此調動是因一名聯邦法官於本周稍早裁定，暫時禁止川普政府將200名俄勒岡州國民警衛隊部署至波特蘭，理由為政府未能提出充分證據顯示當地抗議行動需要如此部署。

五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）在聲明中指出，「遵照川普總統指示，我們正將約200名加州國民警衛隊成員從洛杉磯地區調遣至波特蘭，以支持美國海關與邊境保護局及其他聯邦人員執行法定任務，包含維護聯邦法律與保護聯邦財產。」

分析認為，這項部署在計畫與法律受阻之間，顯示聯邦政府正在嘗試以其他方式履行對波特蘭的安全承諾。部署目標是填補原定由俄勒岡州國民警衛隊執行的一些任務。

不過，此舉也可能引發地方政府或民間對於國民警衛隊干預地方事務的質疑與爭議。五角大廈強調此行動是為支持聯邦任務，而非介入州或市級治安角色。

目前尚不清楚這批調遣人員在波特蘭將以何時起始執行部署任務，五角大廈也尚未公布具體勤務時間表。