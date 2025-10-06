　
國際

美阿拉巴馬州爆大規模槍擊案！　2群人駁火釀2死12傷

記者張靖榕／綜合報導

美國阿拉巴馬州首府蒙哥馬利（Montgomery）當地時間4日晚間發生大規模槍擊事件，警方表示兩群人互相開火，已造成2死、12人受傷，其中3人傷勢嚴重，警方正積極蒐證並追查涉案人員。

▲阿拉巴馬州發生槍擊案。（圖／翻攝X）

▲阿拉巴馬州發生槍擊案。（圖／翻攝X）

CBS報導，蒙哥馬利警察局長格雷博伊斯（James Graboys）表示，案發地點為市中心熱鬧的夜生活區，事發時現場有大量民眾，槍手在多人聚集處互相開火，明顯未顧及周遭群眾安全。格雷博伊斯說，「這是一宗大規模槍擊事件，兩組人馬在人群中互相開火」他指出調查人員已在現場仔細檢查證據、訪談潛在嫌疑人，但截至5日稍早尚未有人被指控。

當地媒體《蒙哥馬利廣告報》（Montgomery Advertiser）報導，事發當晚正值當地熱鬧時刻：塔斯基吉大學（Tuskegee University）與莫爾豪斯學院（Morehouse College）間舉辦美式足球賽剛結束，加上市中心摩天輪等觀光設施首次亮相，吸引大量民眾出遊，槍擊發生時現場人潮眾多，傷亡情況慘重。

警方表示，已將重傷者送醫救治，並呼籲目擊者提供相關影像或線索協助偵辦。調查人員將持續比對監視器畫面、採集彈殼與其他物證，並將與可能的目擊證人進行訪談，以釐清雙方起因和槍手身分。

目前當局尚未公布疑兇動機或是否有組織涉入，警方強調會盡全力追緝涉案人員並確保社區安全。地方執法單位也呼籲市民若有相關線索，儘速向警方提供，並提醒民眾避開事發路段，以利救援與調查作業順利進行。

美國阿拉巴馬大規模槍擊案

