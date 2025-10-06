　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美政府關門第5天　白宮：若談判破局就「啟動大規模裁員」

▲▼ 美國國會大廈。（圖／達志影像／美聯社）

▲由於參議院民主黨否決了一項短期支出法案，導致美國政府部門於10月1日關門至今。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國政府進入關門第5天，白宮一名高層官員5日表示，若總統川普（Donald Trump）認定與國會民主黨的協商「毫無進展」，將不得不啟動大規模裁撤聯邦員工的措施。總統本人也證實，裁員程序「正在進行中」。

根據《路透社》報導，白宮國家經濟會議主任哈塞特（Kevin Hassett）接受CNN訪問時表示，他仍對民主黨最終會妥協抱持希望，以避免政府長期關門與裁員帶來的衝擊。

哈塞特指出，川普總統與白宮預算局長佛特（Russell Vought）已經為可能的裁員行動做好準備，「但還是希望不用實施。」

稍晚川普在白宮受訪時被問及裁員時程，他語帶保留地回應，「正在進行了」，但並未進一步說明具體細節。至於白宮行政管理與預算局（OMB），至今仍未針對此事發表評論。

由於參議院民主黨否決了一項短期支出法案，導致美國政府部門於10月1日關門至今。然而，自上週川普與國會領袖會談後，協商陷入僵局，未有任何進展出現。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）接受CBS訪問時指出，解決目前僵局的唯一途徑是「總統與國會四位領袖重新坐下來談」。

民主黨人目前要求，永久延長可協助美國人透過《平價醫療法案》（Affordable Care Act）購買私人保險的稅額補貼，並要求白宮保證未來不會單方面撤銷協議中所談妥的支出條件。

參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）則回應，若民主黨願意先支持重啟政府運作，才有可能繼續討論這些訴求。川普也表達對醫療議題的關注，但同時強調有必要改革《平價醫療法案》，「歐記健保（Obamacare）是場災難，我們要讓它真的能用。」

雖然參議院兩黨部分議員目前正進行非正式協商，盼在醫療與其他議題上尋找共識，但民主黨參議員加列戈（Ruben Gallego）坦言，「目前沒有進展。」

參議院預計6日進行第五次投票，分別針對眾議院版本的短期支出法案與民主黨替代方案表決。但兩案都預期無法獲得過關所需的60票支持。

共和黨目前在參院擁有53席，其中1人反對該預算案，因此需爭取至少8名民主黨議員倒戈。但截至目前為止，僅有3人表態支持。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
8歲童暴斃！　社工被爆「查訪家暴」僅陪玩
凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？
「我是黃國昌狗仔隊第一波受害者」　前綠委還原遭抹黑過程
從帶領醫學生罷工到堅守花蓮　李明哲用「熱血」打造全新雙和醫院
今「中秋天赦雙吉日」錯過再等62年！　一招吸能量貴人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣從「鬼島」逆轉變「機會之島」　韓媒：靠2關鍵翻轉命運

諾貝爾醫學獎今揭曉！華裔科學家發現「人體免疫哨兵」成熱門人選

雪梨街頭「狂射100發子彈」釀20傷！60歲嫌犯遭逮　警起出2步槍

韓廉航客機「引擎突故障」！緊急改降中國　飛行中冒巨大噪音

美政府關門第5天　白宮：若談判破局就「啟動大規模裁員」

聖母峰暴雪突襲！上千登山客受困　350人獲救、200人待援

慘況曝光！　尼泊爾豪雨「引爆山洪」至少47死

中國漁船「變身」俄軍艦闖台經濟區　美研究：測試反應力

美阿拉巴馬州爆大規模槍擊案！　2群人駁火釀2死12傷

川普再派300國民兵進駐　國土安全部長：芝加哥已淪戰區

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望家園

4男在宮廟吹奏「戲說台灣」　薩克斯風讓主題曲大升級

台灣從「鬼島」逆轉變「機會之島」　韓媒：靠2關鍵翻轉命運

諾貝爾醫學獎今揭曉！華裔科學家發現「人體免疫哨兵」成熱門人選

雪梨街頭「狂射100發子彈」釀20傷！60歲嫌犯遭逮　警起出2步槍

韓廉航客機「引擎突故障」！緊急改降中國　飛行中冒巨大噪音

美政府關門第5天　白宮：若談判破局就「啟動大規模裁員」

聖母峰暴雪突襲！上千登山客受困　350人獲救、200人待援

慘況曝光！　尼泊爾豪雨「引爆山洪」至少47死

中國漁船「變身」俄軍艦闖台經濟區　美研究：測試反應力

美阿拉巴馬州爆大規模槍擊案！　2群人駁火釀2死12傷

川普再派300國民兵進駐　國土安全部長：芝加哥已淪戰區

快訊／南投台14甲小客車自撞！180度翻覆躺路中　4人受傷送醫

Joeman睡前驚收訊息！忘做1關鍵「停車費狂飆2345元」　自嘲盤子

頂呱呱限時3天「呱呱包買1送1」　每顆下殺35元

盼中央規劃「大改造、大重生」計畫　傅崐萁：光復災情非200億能解

台股狂漲創歷史新高！理財作家喊「該見好就收」：只留2檔ETF

陸炫富女星曬照語音外洩！「我不喜歡周也」網全聽見…刪文零道歉

台灣從「鬼島」逆轉變「機會之島」　韓媒：靠2關鍵翻轉命運

「國民黨不能輸在自己人手裡」　鄭麗文：壓力越大大家就越挺我

諾貝爾醫學獎今揭曉！華裔科學家發現「人體免疫哨兵」成熱門人選

藍鳥痛擊洋基王牌　小葛雷諾轟滿貫砲創隊史讓全場沸騰

【不滿大叔烤肉唱歌】19歲男竟揮開山刀傷人

國際熱門新聞

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

男存2000萬財富自由　忽略1事半年後回居酒屋打工

加薩女性被逼「用肉體換食物」！

女教師赴約遭朋友性侵　他揪3人一起施暴

川普：哈瑪斯不交出加薩　將徹底消滅

美阿拉巴馬州爆大規模槍擊案！　2群人駁火釀2死12傷

刮刮樂爽中4千萬！男辭職狂歡3個月險丟命

恐怖前男友百人面前「爆頭槍殺」前女友

捷克川普贏了　中歐「挺俄陣線」成形

台海開戰撤僑　菲參謀長：美軍基地成中繼站

美E-2預警機墜海畫面曝！114億設備全泡湯

友好訊號！普丁自願延長核武管控條約　川普：聽起來是好主意

日本合掌村「外籍觀光客」遭野熊攻擊！

美研究：中國船假冒俄艦入台經濟區　測反應力

更多熱門

相關新聞

美阿拉巴馬州爆大規模槍擊案！　2群人駁火釀2死12傷

美阿拉巴馬州爆大規模槍擊案！　2群人駁火釀2死12傷

美國阿拉巴馬州首府蒙哥馬利（Montgomery）當地時間4日晚間發生大規模槍擊事件，警方表示兩群人互相開火，已造成2死、12人受傷，其中3人傷勢嚴重，警方正積極蒐證並追查涉案人員。

川普再派兵　國土安全部長：芝加哥已淪戰區

川普再派兵　國土安全部長：芝加哥已淪戰區

川普履行對波特蘭承諾　五角大廈部署200名加州國民兵

川普履行對波特蘭承諾　五角大廈部署200名加州國民兵

川普：加薩談判迅速　第一階段可望本週完成

川普：加薩談判迅速　第一階段可望本週完成

印度不再兩邊討好　美國要求選邊站

印度不再兩邊討好　美國要求選邊站

關鍵字：

美國政府預算支出法案民主黨共和黨川普裁員北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

今「中秋+土地公生日」　5生肖財運旺到聖誕節

高中生找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」震撼9萬人

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

高雄兩女一男摩鐵睡同床！淫男夾中間性侵　她怒控遭設局竟慘敗

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

更多

最夯影音

更多
媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了
屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面