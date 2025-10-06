美政府關門第5天　白宮：若談判破局就「啟動大規模裁員」

▲由於參議院民主黨否決了一項短期支出法案，導致美國政府部門於10月1日關門至今。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國政府進入關門第5天，白宮一名高層官員5日表示，若總統川普（Donald Trump）認定與國會民主黨的協商「毫無進展」，將不得不啟動大規模裁撤聯邦員工的措施。總統本人也證實，裁員程序「正在進行中」。

根據《路透社》報導，白宮國家經濟會議主任哈塞特（Kevin Hassett）接受CNN訪問時表示，他仍對民主黨最終會妥協抱持希望，以避免政府長期關門與裁員帶來的衝擊。

哈塞特指出，川普總統與白宮預算局長佛特（Russell Vought）已經為可能的裁員行動做好準備，「但還是希望不用實施。」

稍晚川普在白宮受訪時被問及裁員時程，他語帶保留地回應，「正在進行了」，但並未進一步說明具體細節。至於白宮行政管理與預算局（OMB），至今仍未針對此事發表評論。

由於參議院民主黨否決了一項短期支出法案，導致美國政府部門於10月1日關門至今。然而，自上週川普與國會領袖會談後，協商陷入僵局，未有任何進展出現。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）接受CBS訪問時指出，解決目前僵局的唯一途徑是「總統與國會四位領袖重新坐下來談」。

民主黨人目前要求，永久延長可協助美國人透過《平價醫療法案》（Affordable Care Act）購買私人保險的稅額補貼，並要求白宮保證未來不會單方面撤銷協議中所談妥的支出條件。

參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）則回應，若民主黨願意先支持重啟政府運作，才有可能繼續討論這些訴求。川普也表達對醫療議題的關注，但同時強調有必要改革《平價醫療法案》，「歐記健保（Obamacare）是場災難，我們要讓它真的能用。」

雖然參議院兩黨部分議員目前正進行非正式協商，盼在醫療與其他議題上尋找共識，但民主黨參議員加列戈（Ruben Gallego）坦言，「目前沒有進展。」

參議院預計6日進行第五次投票，分別針對眾議院版本的短期支出法案與民主黨替代方案表決。但兩案都預期無法獲得過關所需的60票支持。

共和黨目前在參院擁有53席，其中1人反對該預算案，因此需爭取至少8名民主黨議員倒戈。但截至目前為止，僅有3人表態支持。