【廣編】Nespresso再掀「白日咖啡派對」新浪潮！國際咖啡日、週年慶雙重慶　人氣咖啡機3,300元起

▲Nespresso攜手加拿大R&B天王威肯The Weeknd推出聯名Samra Origins系列，延續他對家庭與非洲咖啡文化。

圖、文／Nespresso提供

10月1日國際咖啡日，瑞士頂級咖啡品牌Nespresso以「咖啡文化新浪潮」為主題，攜手全球R&B巨星The Weeknd推出首款聯名「單一產區臻選咖啡—坦尚尼亞」，嚴選吉力馬札羅山水洗阿拉比卡豆，散發紅果香與穀物香調，帶來清爽尾韻與非洲咖啡文化魅力。

品牌同步於信義區舉辦「白日咖啡派對」，結合音樂、藝術與咖啡體驗。派對中，由Neo-Soul音樂人LINION與Discococo DJ演出，現場更邀插畫家WHOSMiNG即席似顏繪，讓咖啡香氣與藝術氛圍交織。歡慶國際咖啡日與週年慶，Nespresso推出限時優惠：全系列咖啡機最低NT$3,300起；週年慶限定「Pixie五星典藏禮饗組」含Pixie咖啡機與經典12條膠囊禮盒，優惠價NT$6,990（原價NT$8,520），加贈法式膠囊儲存罐。The Weeknd聯名「單一產區臻選系列」100顆裝亦享 95折優惠價NT$2,451，品味坦尚尼亞紅果香、衣索比亞花果香、印尼煙燻熱帶風味及哥倫比亞果酒香韻。

Nespresso自2012年登台以來，持續推廣頂級義式濃縮咖啡體驗與膠囊回收行動，目前全台逾2,400個回收據點，2024年回收率突破60%，展現對永續的承諾。透過音樂、藝術與精品咖啡融合，Nespresso邀請消費者在節慶中享受感官盛宴，以一杯好咖啡感受文化與風味的無限可能。