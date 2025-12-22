醫生認證、網友千則口碑保證！台美熱銷雙冠王*益節UC-II隱藏優惠現折280元　會員瘋搶只到1/4

▲Move Free益節UC-II加強型迷你錠每瓶現折280元。（圖／網友提供，下同）

消費中心／綜合報導

等了好久，總算等到了！挾帶超殺折扣強勢回歸的「Move Free益節UC-II加強型迷你錠」，再度引爆搶購人潮，台美銷售No.1*的超人氣UC-II，直接祭出12/22～1/4期間限定每瓶現折280元，優惠一出立刻引發關注，觀望已久的會員們互相提醒：「這波沒跟上，又要後悔了，一定要囤好囤滿」，準備好手刀衝知名大賣場掃貨、一次補齊 !

在保健市場穩坐台美銷售雙冠王*的Move Free益節UC-II加強型迷你錠，以100%美國原裝進口的品質，不僅擁有高達97%的真實滿意度+，在知名會員制賣場官網上也獲得熱烈好評，截至近期調查，產品累積超過2,000則的五星評價總數，遠遠領先其他品牌，顯示消費者對益節UC-II的高度信賴。此外，益節UC-II獲得超過100位醫生的一致推薦**，使用美國專利UC-II，幫助3倍靈活行動力”，讓消費者在選購時，能有更強大的信心。

▲▼益節UC-II擁有97%超高滿意度+，在知名會員制賣場官網上也備受好評。

知名大賣場的消費經驗社團中，經常見到網友分享益節UC-II加強型迷你錠的有感心得，「我媽定期吃，逛市場一個多小時也沒問題，走路輕鬆許多」、「朋友是櫃姐，長期站立工作，吃了覺得舒適有感」，還有人把益節UC-II當作孝親禮，「特地多買幾瓶回鄉給爸媽」，迷你錠設計小巧，方便吞服，深受長輩喜愛。橫跨不同年齡層的有感體驗，被許多人視為維持行動力的最佳後援，列為固定回購的清單首選。

▲Move Free益節UC-II加強型迷你錠是100%美國原裝進口。

儘管是快閃隱藏優惠，開賣第一天Move Free益節的貨架前，現場排隊補貨的人潮瞬間擠滿通道，有人一次抱走2組、4組，毫不手軟，就怕錯過這波折扣。有長期愛用者透露，「這是家裡定期採買的品項，只要一特價就必囤」，也有人直言：「這次折扣太猛，不多買幾瓶真的會後悔」、「一年只有幾次的優惠，一定要把握這波機會」，還有年輕消費者因為長輩指定而認識品牌，體悟到提早保養的重要性。

保養不只是年長者的專屬課題，無論是熱愛健身的運動族，長期久坐久站的上班族，或是維持靈活的樂活族，需要超前部署行動力，持續維持良好的運動習慣與保養觀念，再加上「Move Free益節UC-II加強型迷你錠」日常保健輔助，為健康做出聰明的投資。即日起，知名賣場和Move Free益節的限時折扣280元，優惠只到1/4，把握為自己、也為家人的行動力加分的關鍵時刻，一同享受更有節奏、更自在的生活！

* NIQ依據美國銷售資料從2023/12/23回推52週銷售金額；依據NIQ調查資料，益節在2024年5月回推12個月期間，為NIQ零售資訊服務系統涵蓋的實體通路中，保健食品品類之膠原蛋白類別市佔率(銷售金額佔比)第一名

+2023年1月益節與媒體合作舉辦針對45歲以上消費者之Move Free益節加強型迷你錠產品體驗活動，根據最終回收158份有效問卷統計結果。

**100位專科醫生推薦調查自2025年5月-2025年6月，由第三方公司問卷執行100位醫生推薦Move Free益節產品之結果

” WOMAC評估量表中包含3項評估活動指標，UC-II®於試驗之3項評估活動指標中皆具有統計顯著意義。資料來源：Lugo et al. Nutrition Journal (2016) 15:14



