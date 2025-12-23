　
民生消費

三商炸雞買1桶送1斤！速食店聖誕跨年優惠　拿坡里披薩買大送大

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞祭出限時買1桶送1斤。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接聖誕節與新年，三商炸雞祭出限時「買1桶送1斤」優惠，一次就能吃到雞腿、腿排，現省287元；拿坡里則推3款披薩買大送大，即日起於全門市開跑。

三商炸雞即日起至明年1月5日推「炸雞買1桶送1斤」，凡購買5隻酷樂雞腿即送1斤滋汁腿排桶，原價620元，特價333元，限時下殺54折。

三商i美食APP會員有加碼優惠，扣3點紅利領券享「炸雞買1桶送1斤」特價325元；另有3口味的灑粉酥炸棒腿6隻99元、玉米筍39元、煉乳銀絲卷49元。

▲▼拿坡里推出新品「金賞烏魚子披薩」。（圖／業者提供）

▲拿坡里3款披薩享買大送大優惠。

拿坡里明年1月7日前「3款披薩買大送大」，口味包括金賞烏魚子、招牌牛丼及五重起司派對，任選兩個只要490元

▲▼摩斯漢堡「MOS超值省」。（圖／業者提供）

▲「MOS超值省」優惠一次看。

摩斯漢堡「MOS超值省」優惠至明年1月19日。「超級元氣早餐」59元起；「超值獨享餐」有4種主餐搭配月亮薯條、圈圈蝦餅及大杯冰紅茶，每套189元起；飲品有香吉士蘇打、香吉士蒟蒻冰茶、冰橙咖啡、可樂、雪碧等同價位任選「買1送1」；大杯摩斯咖啡、耶加雪菲或摩斯經典奶茶享「同價位加10元多1杯」，凡至門市消費出示優惠券即享優惠。

明年1月4日前到摩斯漢堡消費，「超級大麥薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶」優惠價89元，「黃金塔塔鱈魚堡及大杯冰紅茶」優惠價79元，早餐時段套餐飲品加價5元可升級中杯摩斯咖啡。

MOS Order APP跨店取至12月31日祭出2組限量餐點優惠，包括「薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶2套優惠價168元」、「黃金塔塔鱈魚堡及大杯冰紅茶2套優惠價158元」。

LINE聖誕節限定特效來了！2關鍵字秒觸發

LINE聖誕節限定特效來了！2關鍵字秒觸發

聖誕節倒數，LINE一年一度的聖誕節限定特效已於22日正式登場。即日起至26日上午10時止，只要在LINE聊天室中輸入「聖誕節」或「Xmas」，即可觸發限定動畫，熊大、兔兔與莎莉換上聖誕造型現身聊天室，為聊天增添濃厚節慶氣氛，活動限時5天。

壽司郎首度開賣整支帝王蟹腳

壽司郎首度開賣整支帝王蟹腳

COMEBUY「蘋果冰茶」超商上架　限時特價2瓶59元

COMEBUY「蘋果冰茶」超商上架　限時特價2瓶59元

