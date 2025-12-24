超商連續5天「買1送1」一次看！聖誕加碼零食飲料、民生品下殺

▲超商聖誕加碼優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接聖誕節與跨年，超商紛紛推出限時優惠，全家即日起至12月28日祭出「會員限定」優惠，多款咖啡、飲料、零食與民生用品下殺，「康康5」買1送1也提早一天開跑。萊爾富「限時殺5日」泡麵、零食、飲料多項買1送1。OKmart鎖定年末補給與聚會需求，加碼多款飲品與零食優惠。

▲全家咖啡連續5天兩杯更省。（圖／業者提供）

★全家

●會員限定優惠

全家便利商店即日起至12月28日，推出限時5天「會員限定」優惠，咖啡飲品方面，Let’s Café經典美式（特大杯、冰熱不限）原價60元、經典拿鐵（特大杯、冰熱不限）原價70元，任選2杯特價89元；經典冰磚拿鐵（大杯、冰飲）原價80元，2杯特價99元；Let’s Tea焙茶拿鐵（大杯、冰熱不限）原價65元，第2杯10元，2杯特價75元。

飲料方面，阿華田營養麥芽飲品原價75元，加10元多1件，2件特價85元；愛之味燕麥指定品項原價35元，任選加10元多1件，2件特價45元；古道酸梅湯原價30元，加10元多1件，2件特價40元。

朝日WONDA金的微糖咖啡原價30元，買2送1，三件特價60元；崇德發德國原裝進口黑麥汁原味原價45元，買1送1，2件特價45元。

甜點與冰品，義美鮮奶雞蛋布丁原價20元，加10元多1件，2件特價30元。杜老爺「曠世奇派大雪糕」指定品項（巧克力、草莓、玫瑰鹽巧克力、提拉米蘇）原價49元，任選3件特價100元。

零食有KANRO日本甘樂葡萄鮮果實軟糖原價69元，加10元多1件，2件特價79元；大田海洋鱈魚海苔脆片原價119元，買2送1，三件特價238元。

生活用品方面，妮維雅香榭紅唇輕吻護唇膏（熔岩玫瑰紅）原價189元，買1送1，2件特價189元。得意臻柔抽取式衛生紙原價199元，單件特價65元。

▼全家限時5天優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

●康康5「買1送1」

因應12月25日聖誕節放假，全家「康康5」提前開跑，自12月25日至12月28日連續4天優惠，多款飲料、冰品與零食祭出同商品「買1送1」。包括天然水2.2L、牧場直送4.0牛奶雪糕、農心辛拉麵袋麵、Gery厚醬起司蘇打餅，以及Fami!ce Fami奶昔等，通通享有同商品買1送1優惠。

咖啡與酒精飲品方面，黑炫咖啡酷繽沙、黑炫牛奶酷繽沙任選買1送1；三得利-196無糖沖繩檸檬、雙重檸檬則推出任選買2送1。全家提醒，活動商品依門市實際庫存為準，數量有限，售完為止。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▼全家康康5優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

★萊爾富

迎接聖誕節與年底聚會，萊爾富自12月24日至12月28日推出「限時殺5日」優惠，多款泡麵、飲料、零食與酒類祭出買1送1、買2送1等促銷。泡麵方面，農心安城湯麵、農心辛拉麵辣白菜風味、浪味仙田園蔬菜口味均為買1送1；零食則有Gery厚醬起司蘇打餅、杜老爺抹茶紅豆QQ雪糕同樣買1送1。

飲料部分，UCC無糖黑咖啡185g買1送1，韓國沙瓦355ml系列單件特價39元；酒類則推出三得利-196℃調酒系列任選買2送1。

民生用品同步促銷，蘇菲彈力貼身超薄衛生棉（日用／夜用）任選3件105元。萊爾富提醒，優惠商品依門市實際庫存為準，數量有限，售完為止。

▼超商優惠。（圖／業者提供）。

★OKmart

OKmart 針對年末聚會與補給需求推出限時優惠，即日起至2026年1月7日，OKCAFE 攜手阿華田推出冬季限定熱飲，包括「經典阿華田」與「阿華田摩卡拿鐵」，活動期間「任2杯99元」。12月26日再加碼「好咖日」，大杯莊園美式或拿鐵（含極淬系列）同品項「買2送2」，冰熱不限。

12月24日至1月1日，多款飲品與派對商品優惠，飲品部分，光泉富維他牛乳400ml特價30元、光泉一日快充綜合水果飲450ml特價39元；每朝EX黑咖啡188ml、葡萄王田七瑪卡王精華飲60ml皆享「買1送1」；光泉茉莉蜜茶330ml推出「買2送1」，光泉濃豆漿無加糖375ml「2件45元」，茉莉花園蜜蘋香澄伯爵450ml「2件55元」。

零食方面，卡迪那95°C波浪薯條雙濃起司口味「2件59元」、台虎MLB直球對決拉格500ml「3件99元」，evian依雲礦泉水500ml則為「第2件10元」。可樂果（原味／古早味）、卡迪那德州薯條茄汁口味享「任選2件5折」；新貴派花生、77巧菲斯、77綜合享樂包、77乳加巧克力則為「任選第2件5折」。

▼OKmart 歲末優惠。（圖／業者提供）