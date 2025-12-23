　
民生消費

冬天冷知識！發熱衣「疊穿大法」暖度強到翻倍　再教2招檢查「保暖期限」

發熱衣,冬天,寒流,疊穿,保暖,UNIQLO,HEATTECH吸濕發熱衣,AIRism（圖／翻攝自影片）

▲穿太多顯得厚重臃腫，通勤、逛街進出室內外，頻繁穿脫讓人心累。（圖／翻攝自影片，以下同）

生活中心／綜合報導

寒流一來，衣櫃裡的針織毛衣和羽絨外套全出動，一件件往身上穿，把自己變成行走的米其林寶寶，在室外暖呼呼，回到室內又熱到爆汗，一直穿脫超麻煩，看起來又臃腫。想要穿得輕薄又夠暖，發熱衣幾乎成了冬天的標配，不少人衣櫃裡早就有好幾件，不過你真的有穿對嗎？多數人穿發熱衣，通常是一件打底就結束，但發熱衣不是只能單穿，「疊穿」不僅更暖，暖度更是直接翻倍！

許多人以為發熱衣只要單穿一件就已經夠暖，套上後再疊穿其他外衣，事實上，當寒流等級發威遇上霸王級低溫，或是準備前往冷到會下雪的國家時，不妨試試一次穿兩件發熱衣加強保暖。UNIQLO官方近期分享超強保暖的「疊穿大法」，以最受歡迎的HEATTECH吸濕發熱衣進行實測，一件就很輕薄保暖，兩件則是讓暖度激增，根據衣物保暖指標「熱阻值（CLO值）」計算，疊穿能提供近2倍的極致暖。

發熱衣,冬天,寒流,疊穿,保暖,UNIQLO,HEATTECH吸濕發熱衣,AIRism（圖／翻攝自影片）

▲▼「發熱衣」幾乎成了冬天的基本配備，疊穿不僅更暖，暖度提升還超有感！

發熱衣,冬天,寒流,疊穿,保暖,UNIQLO,HEATTECH吸濕發熱衣,AIRism（圖／翻攝自影片）

發熱衣,冬天,寒流,疊穿,保暖,UNIQLO,HEATTECH吸濕發熱衣,AIRism（圖／翻攝自影片）

疊穿之所以能有效減少熱能發散，關鍵在於衣服之間會形成一層「空氣層」。這層空氣就像天然的隔熱板，能放慢體溫向外流失的速度，讓溫度被留得更久，整體保暖效果也隨之提升。簡單來說，疊穿等於在身上打造一個「隱形暖房」，這也是為什麼登山、滑雪等冬季穿搭，都強調層層堆疊，而不是只靠一件厚重外衣。

不過，疊穿如果穿錯，反而容易卡卡不舒服，實際穿搭時，內層建議選擇合身尺寸，貼近肌膚、提升吸濕發熱效率；外層可挑大一號，讓中間空氣層更完整，保暖效果自然更好。這樣的穿法，即使外面只搭一件大衣或風衣，也能感覺暖度明顯提升，視覺上依舊俐落，不必靠「厚重堆疊」撐場。下次覺得怎麼穿都不夠暖，不妨試試這個簡單調整。

發熱衣,冬天,寒流,疊穿,保暖,UNIQLO,HEATTECH吸濕發熱衣,AIRism（圖／翻攝自影片）

▲外層的發熱衣要挑選大一號尺寸，給中間空氣層足夠的空間，保暖效果更明顯。

雖然穿上發熱衣後，身體瞬間暖起來超有感，但是一到室內或人多的地方，例如搭捷運、逛百貨，就覺得悶熱流汗，反而不舒服。這時候，UNIQLO也有解決辦法，做法是把內層改換成吸汗速乾的AIRism，保暖同時保持乾爽，減少黏膩不適，簡單內搭一件就能平衡室內外溫差，不必在冷熱之間反覆拉扯，對於長時間待在室內的人特別實用。

發熱衣,冬天,寒流,疊穿,保暖,UNIQLO,HEATTECH吸濕發熱衣,AIRism（圖／翻攝自影片）

▲穿著發熱衣到人多的地方就悶熱流汗，這時只要把內搭換一下就有解。

另外，很多人的發熱衣穿了幾年，開始感覺沒那麼暖了，別懷疑，這是因為纖維機能會隨著穿著和洗滌次數慢慢衰退，保暖力逐漸下降，並非永久有效，針對發熱衣的「有效期限」，UNIQLO建議約穿滿3年汰換，才能維持理想保暖度。而想知道該不該換新，只要檢查兩件事：
第一、查看衣標上的生產代碼
以HEATTECH吸濕發熱衣為例，標籤上通常會有一串數字，例如「2625(04-12)」，其中「0」代表2020年，「4」代表季節，「04」即為2020年冬季生產，一看就懂。
第二、實際穿著感受
發熱衣一旦鬆垮、不貼身，保暖效果就會大打折扣，代表該換新了。發熱衣尺寸要合身才是正解。

發熱衣,冬天,寒流,疊穿,保暖,UNIQLO,HEATTECH吸濕發熱衣,AIRism（圖／翻攝自影片）

發熱衣,冬天,寒流,疊穿,保暖,UNIQLO,HEATTECH吸濕發熱衣,AIRism（圖／翻攝自影片）

發熱衣,冬天,寒流,疊穿,保暖,UNIQLO,HEATTECH吸濕發熱衣,AIRism（圖／翻攝自影片）

▲發熱衣的保暖力有使用年限。想延長發熱衣壽命，清洗方式也要注意。

想延長發熱衣壽命，清洗方式也不能馬虎。建議手洗或洗衣機弱水流皆可，水溫不超過40度，並使用洗衣袋避免過度拉扯；同時要特別注意，不可使用特殊洗劑、不可乾洗或烘乾，以免破壞吸濕發熱的纖維結構，影響原本的機能表現。冬天想穿得暖，不一定要穿得厚，從疊穿原理、尺寸選擇，到內搭材質與正確保養，只要掌握幾個小細節，就能讓發熱衣發揮最大效益。這個冬天，不妨重新認識發熱衣的「正確穿法」，成為真正派得上用場的保暖日常。

了解更多HEATTECH吸濕發熱衣系列：https://s.uniqlo.com/4qhJSJB

冬天冷知識！發熱衣「疊穿大法」暖度強到翻倍　再教2招檢查「保暖期限」

