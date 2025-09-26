新北市圖推「咖啡與書香邂逅」　借閱10本書送星巴克優惠

▲最香閱讀提案！新北市圖「借書送星巴克」，還能體驗咖啡藝術。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

10月1日是國際咖啡日，新北市立圖書館特別於9月26日至10月5日，在總館、萬里及新店分館三館推出「咖啡與書香的邂逅」系列活動。10月1日當天，行動書車將駐點萬里星巴克前廣場，只要借閱10本書或申辦借閱證，便可獲得100元星巴克飲料券一張，讓大家一邊喝咖啡，一邊品味好書，享受書香與咖啡的雙重美好。

國際咖啡日，借書請你喝咖啡！一杯好咖啡能營造好心情，一本好書則能讓人遇見更好的自己。新北市立圖書館館長吳佳珊表示，咖啡與閱讀是許多人享受寧靜時光的方式，為鼓勵大眾多閱讀，圖書館特別在國際咖啡日邀請大家一起細品咖啡伴書香，感受閱讀的美好。

10月1日同步推出「國際咖啡日限定活動」，當天到星巴克萬里特色門市廣場的行動書車借閱10本書或申辦借閱證，即可免費喝星巴克咖啡；到總館借閱3本書，則可享路易莎咖啡折價優惠，體驗書香與咖啡香交織的小確幸。

除了限定活動，還有一系列「咖啡與書香的邂逅」主題內容，包括總館9月27日「咖啡暈染山水畫」、「咖啡粉彩畫」、9月29日「咖啡粉沙畫」等咖啡藝術創作；萬里分館9月27日「把香氣留在手—咖啡豆環保樹吊飾」親子手作、9月29日「在文字深處聆聽咖啡的低語」、10月5日「用一杯的溫度—細說咖啡從種子到香氣的旅程」咖啡講座；新店分館9月30日「打開你咖啡的味蕾」DIY體驗與10月1日「遇見一杯好咖啡」職人講座，帶領大家以多元方式感受書本與咖啡碰撞出的全新火花。

此外，「圖書館咖啡廳」主題影展將於9月26日在新店分館放映芬蘭療癒小品《海鷗食堂》，9月27日播映溫暖人心的《貓咪咖啡廳》；萬里分館10月5日則播放以咖啡館為舞台、串起人生選擇與相遇的《第36個故事》，透過影像帶大家品味咖啡文化的多樣面貌。

「書頁間的咖啡香」主題書展精選咖啡文化與文學相關書籍，新店分館還特別設置「咖啡文學留言板」與「咖啡閱讀角」，讓讀者留下心情小語，分享閱讀溫度。9月26日至10月5日期間，另推出「閱讀滿載」借閱贈禮活動，於萬里與新店分館申辦借閱證或借閱5本書，即可獲得萬里分館咖啡兌換券；新店分館則贈送濾掛咖啡包或咖啡優惠券。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。