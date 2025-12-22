天冷必備暖身美食！韓風濃郁辣湯一碗暖進心坎裡「辛辣香菇袋麵」康是美獨家販售

▲小時光麵館「辛辣香菇袋麵」，香辣湯底與厚切香菇完美融合，掀起泡麵界話題熱潮。（圖／記者李毓康攝，下同）

消費中心／綜合報導

冷冷的天氣來上一款美味泡麵最幸福！小時光麵館推出的「辛辣香菇袋麵」，融合韓式大醬、青陽辣椒粉與特製蔬菜粉調製出韓式辛辣湯底，辣得夠味卻不嗆喉；再搭配厚切日曬香菇與升級版Q彈麵體，直接讓泡麵變身成餐廳級享受，在家也能嗑上一碗熱辣滿分的美好滋味。

對年輕族群來說韓風辛辣，它是一種深夜追劇的慰藉、下班後的能量補給、甚至是一種療癒儀式。煮上熱水、等待四分鐘的過程，本身就像一場小小的放鬆時光，而一碗香辣香菇麵更能在忙碌日常中喚醒幸福感。

泡麵美味關鍵：是一碗會上癮的辛辣湯頭！

小時光麵館「辛辣香菇袋麵」最迷人的靈魂就在湯底。以韓國大醬為基底，加入韓式醬油、青陽辣椒粉與多種蔬菜粉，精心熬製出濃郁卻又嗆喉的韓式辛辣風味，香氣在熱氣蒸騰中飄出，一聞到就勾人食慾、讓人食指大動。第一口是微辣開場，接著辣勁在口中慢慢綻放，最後帶出溫潤厚實的香味餘韻，辣得有層次又不嗆口，越喝越順口，整體風味就像剛從韓式小館端出的現煮湯麵一樣暖胃又過癮。

湯底的調味比例經過多次測試，目的是讓辛辣與香氣達到完美平衡。搭配上大塊切片的厚切香菇，吸飽湯汁後口感飽滿又香氣十足，每一口都能感受到湯頭與食材的雙重層次，讓人忍不住一口接一口，那股韓式大醬特有濃香與青陽辣椒的微辣韻味交織出的層次感，無論是冬夜暖胃或夏季解饞都剛剛好。

▲韓式大醬與青陽辣椒粉調製出的湯頭香氣濃郁，辣得過癮卻不嗆喉，網友大讚「喝到最後一口都捨不得倒掉」。

升級麵體超Q彈：放久一點點照樣很耐吃！

最怕泡麵吃到最後整碗變爛爛的？除了湯底，小時光麵館對麵條的講究也毫不馬虎！採用最新製麵技術，優化麵體寬度至2mm、厚度達1.3mm，每一口都更飽嘴、彈牙。即使放久一點也依舊Q彈有勁，重點是麵條不會吸湯吸太快，從第一口到最後一口都維持Q彈感。不管是忙碌上班族的午餐、加班時的小確幸宵夜，還是週末想要來碗重口味解饞的時刻，一碗熱騰騰的小時光麵館辛辣香菇麵，都能瞬間療癒疲憊身心。

▲優化版麵體寬2mm、厚1.3mm，Q彈度全面升級，放久也不爛，讓人越吃越上癮。

厚切香菇X韓式辣湯＝完美靈魂組合！

香菇控必須看過來！小時光麵館「辛辣香菇袋麵」選用大塊日曬香菇切片，內含使用日曬成的大塊香菇，經特殊技術處理後完整保留香氣與咬感。香菇經過自然日曬後，香氣更濃、口感更紮實，放入湯中後會吸附辛辣湯底的精華，每一片都像是吸滿湯汁的小海綿，鮮香濃郁、層次飽滿，搭上韓式辛辣湯底根本天作之合，每一口都散發濃郁菇香。

香菇的厚切設計不只是令視覺感大滿足，也讓整碗麵的風味更立體。當香菇在湯裡滾動、釋放出香氣，與辣湯結合的瞬間就像獻上一場味蕾的韓式饗宴；每一口都是濃郁香辣的層次堆疊，香菇的鮮甜更讓整體味道圓潤飽滿，吃過的人絕對會淚推！

▲無論是消夜、午休或假日早午餐，小時光麵館辛辣香菇袋麵都是「四分鐘幸福上桌」的絕佳選擇。

一碗噴香泡麵，搞定生活的每個小時光！

小時光麵館希望成為一種「隨時能找到幸福感」的小確幸時刻。無論是一個人追劇的深夜、家庭聚會的快煮美食、辦公室午休的能量時光，或是假日睡到中午懶得出門的午後，只要一碗熱騰騰的辛辣香菇麵，就能喚醒味蕾、療癒身心。四分鐘的等待，換來香辣湯底的濃郁香氣與厚實口感，是現代人最簡單的享受方式。

嘴饞想吃了嗎？小時光麵館辛辣香菇袋麵於全台康是美獨家販售、火辣登場！想體驗那股讓人上癮的韓式香辣滋味，動作要快，不然真的會錯過這碗泡麵界的「口感天花板」！