民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11「姓名對中任1字」咖啡免費喝！超商聖誕周末優惠懶人包

▲▼7-11推出「阿里山豆御香藝伎咖啡」、千杯咖啡請你喝活動。（圖／7-11提供）

▲7-11推出「千杯咖啡請你喝」活動，姓名對中任1字，免費喝冠軍咖啡。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接新年，7-ELEVEN 旗下精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館7周年，再度推出歷年廣受好評的「千杯咖啡請你喝」活動，即日起至2026年1月6日，出示身分證且姓名中含「不」、「可」、「思」、「議」任一字，即可免費兌換中杯冠軍美式1杯。此外，美廉社也有指定飲品「買2送3」。

★7-ELEVEN

●姓名對中任1字，冠軍咖啡免費

7-ELEVEN 迎接「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館7周年生日慶，即日起於全台21家門市，推出2波不可思議的品牌慶生活動。

延續歷年受歡迎的「千杯咖啡請你喝」，即日起至2026年1月6日，至設有不可思議咖啡館的門市出示身分證，姓名中含「不」、「可」、「思」、「議」任一字，即可兌換中杯冠軍美式1杯，每店限量50杯，送完為止。

同時，品牌周年慶以支持農民生計與永續經營為目標，推出全新「雨林認證精品咖啡豆－哥倫比亞玫瑰卡門」，產自高海拔馬格達萊山谷，風味乾淨細膩，帶有奶油、核桃香氣與柔和甜感。中杯售價80元，手沖150元，咖啡豆單包550元。

●聖誕新年禮物趴

7-ELEVEN 在OPENPOINT行動隨時取推出「聖誕新年禮物趴」活動，即日起至12月31日登場：

・大杯濃萃美式／大杯濃萃拿鐵，12杯480元，67折（原價60元／杯、特價40元／杯）。

・青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶，12杯480元，67折（原價60元／杯、特價40元／杯）。

・風味系列熱飲，12杯520元，66折（原價65元／杯、特價43元／杯）。
活動品項：紅茶拿鐵、好時可可、香草焦糖瑪奇朵、太妃榛果、濃抹茶、濃焙茶。

・西西里風檸檬咖啡系列，12杯670元，7折（原價80元／杯、特價56元／杯）。

・小葉奶茶／梔子花奶青，12杯480元，67折（原價60元／杯、特價40元／杯）。

▼7-ELEVEN「聖誕新年禮物趴」寄杯優惠。

★全家

●康康5「買1送1」

全家因應12月25日放假，「康康5」活動提前開跑，12月25日至12月28日連續4天，多款飲料、冰品與零食祭出同商品「買1送1」。包括：天然水2.2L、牧場直送4.0牛奶雪糕、農心辛拉麵袋麵、Gery厚醬起司蘇打餅、Fami!ce Fami奶昔等，通通享有「同商品買1送1」優惠。

咖啡與酒精飲品方面，黑炫咖啡酷繽沙、黑炫牛奶酷繽沙任選「買1送1」；三得利-196無糖沖繩檸檬、雙重檸檬則推出任選買2送1。活動商品依門市實際庫存為準，數量有限，售完為止。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▼全家康康5優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）。

★萊爾富

迎接聖誕節與年底聚會，萊爾富即日起至12月28日推出「限時殺」優惠，多款泡麵、飲料、零食與酒類祭出「買1送1」、「買2送1等」促銷。

泡麵方面，農心安城湯麵、農心辛拉麵辣白菜風味、浪味仙田園蔬菜口味均為「買1送1」；零食則有Gery厚醬起司蘇打餅、杜老爺抹茶紅豆QQ雪糕同樣「買1送1」。

飲料部分，UCC無糖黑咖啡185g「買1送1」，韓國沙瓦355ml系列單件特價39元；酒類則推出三得利-196℃調酒系列任選「買2送1」。

民生用品同步促銷，蘇菲彈力貼身超薄衛生棉（日用／夜用）任選3件105元。優惠商品依門市實際庫存為準，數量有限，售完為止。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▼萊爾富限時優惠。（圖／業者提供）。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）。

★OKmart

OKmart 針對年末聚會及補給限時優惠，即日起至2026年1月7日，OKCAFE 攜手阿華田推出冬季限定熱飲，包括「經典阿華田」與「阿華田摩卡拿鐵」，活動期間「任2杯99元」。12月26日再加碼「好咖日」，大杯莊園美式或拿鐵（含極淬系列）同品項「買2送2」，冰熱不限。

即日起至1月1日，多款飲品與派對商品優惠，光泉富維他牛乳400ml特價30元、光泉一日快充綜合水果飲450ml特價39元。每朝EX黑咖啡188ml、葡萄王田七瑪卡王精華飲60ml皆享「買1送1」；光泉茉莉蜜茶330ml推出「買2送1」，光泉濃豆漿無加糖375ml「2件45元」，茉莉花園蜜蘋香澄伯爵450ml「2件55元」。

▼OKmart 歲末優惠。（圖／業者提供）

▲▼OKmart優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

★美廉社

迎接聖誕節與跨年檔期，美廉社在APP推出隨買隨取「聖誕跨年慶」優惠活動，即日起至2026年1月1日，主打多項人氣飲品「買2送3」超值方案，搭配零食、糖果「買2送1」等年末補給，讓消費者可先購買、分次兌換，提升年末採買彈性。

飲品方面，本次活動推出多款高人氣品項「買2送3」優惠，包括：喬名精品迦納可可（中杯）5杯110元，以及沖繩黑糖奶茶（大杯）5杯100元，平均單杯價格大幅下降，適合聚會共享或提前囤杯。

▲▼美廉社優惠。（圖／業者提供）

▲▼美廉社「買2送3」優惠。（圖／業者提供）

▲▼美廉社優惠。（圖／業者提供）

