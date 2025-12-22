7-11熱拿鐵買1送1、全家第二杯10元　超商咖啡寄杯優惠一次看

▲超商紛紛推出咖啡寄杯優惠，自己喝或送人都適合。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

迎接歲末，超商紛紛推出咖啡寄杯優惠，自己喝或送禮都有多種選擇！7-ELEVEN於「OPENPOINT行動隨時取」推出多檔優惠，包括「聖誕新年禮物趴」多款飲品6至7折起，還有LINE禮物限定熱拿鐵「買1送1」，即日起至2026年1月31日更祭出「歡樂好時光」數位傳情，買指定咖啡轉贈好友，可再獲中杯精品拿鐵買1送1。全家則於APP推出「周一咖啡日」，大杯單品美式2杯110元、大杯特濃拿鐵2杯75元，等於第二杯只要10元。

▲7-11周一咖啡日。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●周一咖啡日

7-ELEVEN在OPENPOINT行動隨時取「周一咖啡日」，12月22日限定一天優惠：

・大杯燕麥拿鐵，2杯99元，66折（原價75元／杯）。

・中杯精品馥芮白，2杯109元，55折（原價100元／杯）。

▲7-11即日起至12月24日優惠。（圖／業者提供）

●CITY冬至優惠

7-ELEVEN即日起至12月24日，在OPENPOINT行動隨時取推出「CITY冬至優惠」：

・好時經典可可，6杯300元，67折（原價75元／杯、特價50元／杯）。

・香草焦糖瑪奇朵／黃金榛果太妃，6杯300元，67折（原價75元／杯、特價50元／杯）。

・香鑽水果茶，6杯280元，67折（原價70元／杯、特價47元／杯）。

・大杯燕麥拿鐵，6杯290元，64折（原價75元／杯、特價48元／杯）。

・咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍奶茶，6杯300元，67折（原價75元／杯、特價50元／杯）。

▲7-11「聖誕新年禮物趴」。（圖／業者提供）

●聖誕新年禮物趴

7-ELEVEN 在OPENPOINT行動隨時取「聖誕新年禮物趴」活動，於12月23日至12月31日登場：

・大杯濃萃美式／大杯濃萃拿鐵，12杯480元，67折（原價60元／杯、特價40元／杯）。

・青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶，12杯480元，67折（原價60元／杯、特價40元／杯）。

・風味系列熱飲，12杯520元，66折（原價65元／杯、特價43元／杯）。

活動品項：紅茶拿鐵、好時可可、香草焦糖瑪奇朵、太妃榛果、濃抹茶、濃焙茶。

・西西里風檸檬咖啡系列，12杯670元，7折（原價80元／杯、特價56元／杯）。

・小葉奶茶／梔子花奶青，12杯480元，67折（原價60元／杯、特價40元／杯）。

▲「歡樂好時光」數位傳情活動。（圖／業者提供）

●歡樂好時光，數位傳情送咖啡

7-ELEVEN在OPENPOINT行動隨時取推出「歡樂好時光」數位傳情活動，即日起至2026年1月31日，購買指定咖啡並轉贈朋友，即可額外獲得「中杯精品拿鐵買1送1」專屬連結。

・大杯美式，4杯145元，81折（原價180元／組，限量10萬組）。

・大杯拿鐵，4杯180元，81折（原價220元／組，限量10萬組）。

・珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶任選，4杯180元，75折（原價240元／組，限量10萬組）。

・琥珀小葉紅茶／梔子花青茶任選，4杯135元，75折（原價180元／組，限量10萬組）。

・中杯精品美式，4杯240元，75折（原價320元／組，限量10萬組）。

・中杯精品拿鐵，4杯270元，75折（原價360元／組，限量10萬組）。

●LINE禮物（7-ELEVEN電子票券）

・大杯熱特選拿鐵，買1送1，5折（原價80元、特價40元）。⭢購買連結。

・大杯熱精品美式，買1送1，5折（原價100元、特價50元）。⭢購買連結。

・大杯熱特選美式，買1送1，5折（原價65元、特價33元）。⭢購買連結。

・熱精品馥芮白，買1送1，5折（原價120元、特價60元）。⭢購買連結。

・熱咖啡珍珠歐蕾，買1送1，5折（原價75元、特價38元）。⭢購買連結。

▲全家便利商店咖啡「加10元多一杯」。（圖／業者提供）

★全家

●周一咖啡日

全家在APP隨買跨店取，12月22日限定優惠：

・大杯單品美式，原價100元，優惠價2杯110元。

・大杯單品拿鐵，原價110元，優惠價2杯120元。

・大杯特濃美式，原價55元，優惠價2杯65元。

・大杯特濃拿鐵，原價65元，優惠價2杯75元。

▲萊爾富多項飲品以及咖啡優惠。（圖／萊爾富提供）

★萊爾富

● 門市即日起至12月23日：

・大杯阿華田（巧克力歐蕾、草莓），原價60元，優惠價25元。

・大杯恐龍巧克力歐蕾，原價65元，買1送1。

・大杯巧克力歐蕾，原價65元，買1送1。

・大杯巧克力珍珠歐蕾，原價79元，買1送1。

・紅玉紅茶，原價45元，買1送1。

・四季春青茶，原價45元，買1送1。

・桂圓紅棗茶，原價65元，買1送1。

・黑糖薑茶，原價45元，買1送1。

・大杯摩卡咖啡，原價70元，買1送1。

・醇脆黑糖拿鐵，原價65元，買1送1。

・中杯橙香美式，原價45元，買1送1。

・大杯橙香拿鐵，原價65元，買1送1。

● APP即日起至12月23日：

・大杯特濃美式，原價55元，買20送20。

・大杯特濃拿鐵，原價65元，買20送18。

・茶拿鐵系列，原價60元，買12送12。

・珍珠冰茶系列，原價79元，買12送12。

▲OKmart 阿華田、咖啡優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

OKCAFE冬季暖飲優惠登場，攜手阿華田推出兩款限定熱飲，為冬日增添甜蜜氣息。「經典阿華田」以濃醇麥芽香氣融合可可風味，「阿華田摩卡拿鐵」則結合OKCAFE莊園拿鐵，口感層次更豐富，即日起至2026年1月7日止，任選2杯僅99元。

為迎接聖誕節與年末聚會商機，OKCAFE加碼推出「好咖日」限定活動，12月26日當日購買大杯莊園美式或大杯莊園拿鐵（含極淬系列），即可享同品項買2送2優惠（不限冰熱）。高CP值回饋吸引通勤族與咖啡愛好者，以超值價格享受穩定又香醇的莊園級咖啡體驗。