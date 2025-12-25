8大速食「聖誕優惠」懶人包　披薩買大送大、1斤腿排桶免費吃

▲8家速食店聖誕節優惠一次看。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

歡慶聖誕節，8大速食品牌祭出限時優惠，肯德基推買炸雞送蛋撻、聖誕首爾巨大桶下殺8折，三商炸雞送1斤腿排桶，拿坡里、必勝客則有披薩買1送1、達美樂買大送大再送可樂。

▲肯德基3大優惠用完為止 。（圖／業者提供）

●麥當勞

麥當勞APP12月30日前祭出11張優惠券，包括單點薯餅買1送1、單點中杯飲品買1送1、單點焦糖冰奶茶買1送1、單點金選那堤（冰／熱）買1送1、買指定超值全餐送4塊原味麥克雞塊、買指定超值全餐送麥香魚、買指定超值全餐送麥香雞、買指定超值全餐送吉事漢堡、買指定超值全餐免費送勁辣香雞翅、歡樂送限定單筆滿250元送中薯、手機點餐限定單筆滿100元送小杯玉米湯。

●肯德基

肯德基推3大限時優惠，包括「買炸雞送蛋撻」，內含6塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻，特價399元，享56折；「聖誕首爾巨大桶8折」，內含4塊雪花乳酪脆雞＋4塊咔啦脆雞＋2份黃金超蝦塊＋魚圈圈＋2個草莓奶油比司吉 ＋3顆奇巧可可流心三重奏蛋撻＋3顆原味蛋撻，特價888元，對比原價1099元相當於現打8折。

以及「蛋撻買1盒送1顆」，購買單色&雙色禮盒1盒即可多吃奇巧蛋撻1顆，以上優惠用完為止。

●三商炸雞

三商炸雞全門市至明年1月5日推「炸雞買1桶送1斤」，購買5隻酷樂雞腿即送1斤滋汁腿排桶，原價620元，特價333元，限時下殺54折。

三商i美食APP會員享加碼優惠，扣3點紅利領券享「炸雞買1桶送1斤」特價325元；另有3口味的灑粉酥炸棒腿6隻99元、玉米筍39元、煉乳銀絲卷49元。

●漢堡王

漢堡王至明年1月5日推「重磅培根雙層牛肉堡」優惠，套餐原價326元，限時用單點價229元直接升級套餐，還可免費吃大食客薯條、飲料，加碼送公仔，相當於「買1送3」。業者提醒，公仔送完為止，優惠為門市限定，不適用於機場內、科技廠內及兒童樂園等門市。

▲達美樂聖誕新品下殺半價 。（圖／記者蕭筠攝）

●拿坡里

拿坡里全門市至明年1月7日前祭出「3款披薩買大送大」，口味包括金賞烏魚子、招牌牛丼及五重起司派對，任選2個特價490元。

●達美樂

達美樂2款聖誕新品限時半價優惠，「頂鮭豪牛雙饗披薩」特價459元、「相思抹茶火山披薩」特價399元；加碼「大披薩3個799元起」，換算下來每個只要266元起，且官網輸入優惠碼「352749」，可享其中一個「免費升級火山披薩」；另外還有「外帶買大送大再送可樂（優惠代碼：770779）」、「火山披薩半價」等優惠。

●必勝客

必勝客至12月29日前祭出「聖誕花圈黃金雞比薩」，外帶買大送大、外送買大送小；同步於PK APP推出「聖誕超級大餐」，內含聖誕花圈黃金雞比薩+嫩牛大蝦起司大比薩（黑鑽松露火山餅皮）+德國豬腳海陸盛宴拼盤（德國豬腳佐黃芥末醬1份、黃金和風鱈魚塊6塊、BBQ烤雞3腿3翅、薯金幣大份1份+1.25L飲料2選1，售價1588元，現省980元。

●21風味館（21PLUS）

21風味館至明年1月20日前有「椒麻酥炸雞柳買1送1」；另有「21熟客券」限時開放使用至2月3日，包括時蔬雞汁飯、中薯霸、黃金飯捲、鮮蔬濃白雞湯等4大商品買1送1，以及6大指定品項、套餐66折起。

▲21風味館熟客券。（圖／翻攝21風味館臉書粉專）