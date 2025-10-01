　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11咖啡「買7送7、買10送10」　超商新一波寄杯優惠一次看

▲▼7-11國際咖啡日優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11國際咖啡日買7送7、買10送10。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接10月1日「國際咖啡日」和連續假期，超商紛紛推出新一波超殺咖啡優惠！7-11特大濃萃美式「買10送10」、指定精品咖啡「買7送7」。美廉社APP自10月1日至3日，也有大杯濃萃美式、濃萃拿鐵「買2送3」優惠。

★7-ELEVEN

7-11 慶祝國際咖啡日，每月1日「一起精品吧」擴大優惠，10月1日至10月5日於「OPENPOINT行動隨時取」，推出CITY 大杯精品美式、精品拿鐵、精品馥芮白，冰熱不限皆享「買7送7」。

同步還有多款指定咖啡10杯優惠：

◾特大濃萃美式／特選美式，任選買10送10，省650元。
◾特大濃萃拿鐵／特選拿鐵，任選買10送6，最多省480元。
◾鹿兒島濃焙茶拿鐵／福岡八女濃抹茶拿鐵，任選10杯520元，最多省230元。
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡，任選10杯550元，最多省250元。

▲▼7-11咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11國際咖啡日優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼7-11咖啡優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家10月1日限定在APP隨買跨店取，使用「全盈+PAY」付款，可享Let's Cafe特濃美式、拿鐵「買30送30」，特濃美式、拿鐵「買5送3」。同時還有茶葉蛋10顆99元（原價130元）、五月花厚棒衛生紙2串170元（原價518元）。

▲▼全家咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼全家咖啡優惠。（圖／業者提供）

★美廉社

美廉社每月3號「三商咖啡日」，此次特別響應國際咖啡日，加碼在10月1日至10月3日連續3天，推出大杯濃萃美式、濃萃拿鐵「買2送3」優惠。

另外苦甜濃醇的「喬名精品迦納可可」、香甜順口的「沖繩黑糖奶茶」，同步也享有「買1送1」好康，自備環保杯還可再省5元，數量有限，售完為止。

▼美廉社咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼美廉社優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3萬本藏書埋在泥流！　災民身分超驚人
吊車大王「啟德白宮」不再辦展了！　原因曝光
好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」
阮經天「大陸千金女友」曝光！　小20歲跨越三地遠距戀
災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」　超強氣場影片瘋傳
可能有新颱風！　變天時間曝
政府停擺危機沒影響！美股道瓊再創新高　輝達、台積電ADR漲逾

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

7-11咖啡「買7送7、買10送10」　超商新一波寄杯優惠一次看

【廣編】板橋大遠百2025韓流魅力！中秋韓味獻禮「味蕾與視覺」的極致饗宴

雷射能量不是高就好，穩定輸出才是關鍵　德國超科技皮秒打造敏弱肌安心選擇！

【廣編】揭密！新星林廷憶赴日對戲影帝　頂住高壓最佳助力曝光

超商連6天「買2送2」優惠懶人包！中秋滿額送、XXL大棉花糖開賣

2025竹市購物節開跑！邱臣遠代理市長：汽車、機票多項大獎等你抽

必勝客「蒜香起司燻雞培根比薩」開賣　限時買大送大

全家新推「香菜霜淇淋」限7店吃得到！連假滿額送「褲褲兔」周邊

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

7-11咖啡「買7送7、買10送10」　超商新一波寄杯優惠一次看

【廣編】板橋大遠百2025韓流魅力！中秋韓味獻禮「味蕾與視覺」的極致饗宴

雷射能量不是高就好，穩定輸出才是關鍵　德國超科技皮秒打造敏弱肌安心選擇！

【廣編】揭密！新星林廷憶赴日對戲影帝　頂住高壓最佳助力曝光

超商連6天「買2送2」優惠懶人包！中秋滿額送、XXL大棉花糖開賣

2025竹市購物節開跑！邱臣遠代理市長：汽車、機票多項大獎等你抽

必勝客「蒜香起司燻雞培根比薩」開賣　限時買大送大

全家新推「香菜霜淇淋」限7店吃得到！連假滿額送「褲褲兔」周邊

可能有雙颱！　麥德姆最快明生成模擬路徑曝

台美晶片五五分　鄭麗君：沒談到也不會答應

70億「帽子大王」被洗臉！　爆欠4000萬工程款

《原子少年》小孩猥褻未成年遭判刑　神隱3年接業配密謀復出

保全南霸天爆擁2家庭　小三過得比原配優越

佐佐木朗希轉中繼讓羅伯斯驚喜！季後賽使用方式「最多2局」

全真瑜珈破產停業　陳沂自曝是資深會員：上周開始無法約課

3萬本藏書埋在泥流！　災民身分超驚人

總是覺得很累、身體厭世？14種日常習慣恐是疲勞元凶

10月了！　轉涼再等等「秋老虎準備long stay」

【最溫柔的下班儀式】志工們倒數關門...彼此道別畫面太戳心

消費熱門新聞

雷射能量不是高就好，穩定輸出才是關鍵

超商今起咖啡買7送7、買10送10

超商連6天「買2送2」中秋優惠懶人包

快訊／7-11開出11組發票大獎！幸運門市曝光

快訊／全聯開出2組千萬發票　幸運門市一次看

全家新推「香菜霜淇淋」限7店吃得到

摩斯漢堡國際咖啡日優惠限時開跑

全家、7-11咖啡限時「買2送2」

全聯、家樂福推「夾鏈袋包裝肉片」吃多少買多少

傳說中的增值神物又來了！

拒入秋乾癢！凡士林潤膚露「3瓶300元有找」

日本百年工藝龜甲萬《御用藏醬油》

肯德基47折神券限時9天快閃

快訊／全家開出8組發票大獎！幸運門市一次看

更多熱門

相關新聞

全家新推「香菜霜淇淋」限7店吃得到

全家新推「香菜霜淇淋」限7店吃得到

為迎接緊接而來的中秋、雙十連假，全家「Fami!ce霜淇淋」一次推出兩款截然不同的話題新品，包括大人系「UCC 經典炭燒咖啡霜淇淋」，還有挑戰味蕾的「香香菜菜霜淇淋」，此外超夯的IP「褲褲兔」新一波周邊推出，指定期間消費滿額就送。

嘉義孵化獸攜手雷霆山咖啡簽約授權

嘉義孵化獸攜手雷霆山咖啡簽約授權

新北市圖推「咖啡與書香邂逅」　借書送星巴克優惠

新北市圖推「咖啡與書香邂逅」　借書送星巴克優惠

全家、7-11咖啡限時「買2送2」

全家、7-11咖啡限時「買2送2」

快訊／全家開出8組發票大獎！幸運門市一次看

快訊／全家開出8組發票大獎！幸運門市一次看

關鍵字：

咖啡精品咖啡超商咖啡優惠7-11全家

讀者迴響

熱門新聞

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

可能有新颱風！　變天時間曝

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

台人體內塑化劑比歐美高7倍！醫點名10大陷阱

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

超猛正妹志工「一次搬4箱物資」！身分竟是金牌國手

女星救災「10多人只搞定一屋8成污泥」：不只需要鏟子超人

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

獨／剛入圍金鐘男配！　台劇男神包緊緊「搭火車來回花蓮」鏟淤泥

黃國昌捲「凱思國際養狗仔」風暴　經部回應了

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

台塑孵出「金雞母」　關鍵人物曝光

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

更多

最夯影音

更多
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒
孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面