7-11咖啡「買7送7、買10送10」　超商新一波寄杯優惠一次看

▲7-11國際咖啡日買7送7、買10送10。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接10月1日「國際咖啡日」和連續假期，超商紛紛推出新一波超殺咖啡優惠！7-11特大濃萃美式「買10送10」、指定精品咖啡「買7送7」。美廉社APP自10月1日至3日，也有大杯濃萃美式、濃萃拿鐵「買2送3」優惠。

★7-ELEVEN

7-11 慶祝國際咖啡日，每月1日「一起精品吧」擴大優惠，10月1日至10月5日於「OPENPOINT行動隨時取」，推出CITY 大杯精品美式、精品拿鐵、精品馥芮白，冰熱不限皆享「買7送7」。

同步還有多款指定咖啡10杯優惠：

◾特大濃萃美式／特選美式，任選買10送10，省650元。

◾特大濃萃拿鐵／特選拿鐵，任選買10送6，最多省480元。

◾鹿兒島濃焙茶拿鐵／福岡八女濃抹茶拿鐵，任選10杯520元，最多省230元。

◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡，任選10杯550元，最多省250元。

▲▼7-11國際咖啡日優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★全家

全家10月1日限定在APP隨買跨店取，使用「全盈+PAY」付款，可享Let's Cafe特濃美式、拿鐵「買30送30」，特濃美式、拿鐵「買5送3」。同時還有茶葉蛋10顆99元（原價130元）、五月花厚棒衛生紙2串170元（原價518元）。

▲▼全家限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★美廉社

美廉社每月3號「三商咖啡日」，此次特別響應國際咖啡日，加碼在10月1日至10月3日連續3天，推出大杯濃萃美式、濃萃拿鐵「買2送3」優惠。

另外苦甜濃醇的「喬名精品迦納可可」、香甜順口的「沖繩黑糖奶茶」，同步也享有「買1送1」好康，自備環保杯還可再省5元，數量有限，售完為止。

▼美廉社咖啡優惠。（圖／業者提供）

