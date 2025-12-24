▲光學品牌蔡司攜手麗明眼科、邑明光學眼鏡，打造「兒童近視追蹤與管理」黃金標準。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

過去國小低年級近視相對少見，度數真正開始飆升多半落在高年級或國中階段，隨著數位時代來臨，幼兒時期即開始接觸3C產品，麗明眼科院長陳祐瑲醫師指出，近年門診最令人憂心的趨勢，是兒童近視年齡往下掉，不少孩子才剛進入低年級、甚至還在幼稚園階段就已近視，觀察到在兒童成長期間，家長若疏於觀察視力發展狀況，往往就在不知不覺間，驚覺孩子的視力已模糊、甚至嚴重惡化！

▲眼軸若在成長發育期間超過正常成長比例，將導致近視惡化，未來將可能發展成高度近視，需要更全面的近視管理解決方案，協助家長從根源精準守護孩子的視力健康。

對此，醫學及視光專家共同示警，近視不只是度數增加，本質上是因為眼軸（眼球長度）增長而造成，孩子的眼軸若在成長發育期間拉長的速度超過正常比例，近視就會隨之惡化，很可能造成高度近視，然而高度近視不只是「視力模糊」，更可能增加未來罹患視網膜病變、青光眼，甚至是失明的風險1，因此長期且定期追蹤兒童視力狀況，並搭配適當的解決方案，就有機會幫助減緩孩子的視力惡化。

▲麗明眼科診所院長陳祐瑲表示，近視並非無法控制，及早進行檢測、評估風險，並建立完善的追蹤與管理流程，就有機會減緩近視惡化。

麗明眼科診所院長陳祐瑲表示，近視並非無法控制，只要及早進行檢測、評估風險，並建立完善的追蹤與管理流程，就有機會減緩近視惡化，臨床上定期回診會同步評估視力、度數與關鍵的眼軸變化，由於兒童調節力強，度數容易波動，醫師會依情況安排散瞳後驗光，以掌握更接近真實的屈光狀態。陳祐瑲醫師進一步指出，近年國際近視防控趨勢已將「眼軸長度結合年齡、性別的成長百分位曲線」視為重要監測指標，透過長期、系統化的眼軸追蹤，就像觀察孩子身高、體重成長一樣，能清楚判斷眼軸是否拉長過快，並提前預測未來風險，作為近視管理的科學依據。

近視管理部分，陳祐瑲醫師也強調醫師與專業視光團隊合作的重要性，醫師負責精準診斷、風險評估與治療方向建議，然而當落實到孩子每天實際配戴的鏡片選擇、配戴穩定度與用眼行為調整，則仰賴驗光師的專業把關，在這樣的醫療趨勢下，邑明光學眼鏡作為蔡司認證、全台首間「蔡司兒童近視諮詢專家」，聯手麗明眼科，共同建立全方位的兒童近視追蹤管理流程，透過精準的驗配儀器與蔡司專業的近視追蹤平台，能夠完整地記錄孩童眼軸發展狀況，進行系統化風險評估，並依據不同成長階段，提供適時、適切的近視管理解決方案，為孩童打造更完整的視力照護支持。

▲邑明光學眼鏡店長兼驗光師王舜渙提到 透過「蔡司兒童近視諮詢專家」機制，同時搭配蔡司近視追蹤平台長期監測眼軸變化，能為孩子建立更科學、個人化的近視管理與守護方案。

一項於2025年台灣眼科醫學年會中發表的研究，透過整合醫學、視光與光學臨床數據，可更精準預測孩童眼軸發展，協助醫師與視光師即時制定個人化的近視管理與追蹤策略，研究由邑明光學眼鏡店長兼驗光師王舜渙擔任第一作者，並與台大醫院新竹分院眼科柯美蘭主治醫師、馬偕醫學院視光系陳雅郁助理教授共同撰寫與指導。王舜渙表示，現代兒童視力管理已從單純驗度數，進化為結合數據追蹤與視覺協調的長期策略，此外，透過「蔡司兒童近視諮詢專家」機制，結合醫師診斷、精準檢測與MCH（Measuring and Correction Methods of H.-J. Haase）雙眼融像協調技術，不但能為孩子「量身打造」專屬個人化鏡片，同時搭配蔡司近視追蹤平台長期監測眼軸變化，能為孩子建立更科學、個人化的近視管理黃金標準流程，共同守護孩童每一度的近視。驗光師王舜渙表示，另一篇我們發表於臨床醫學的國際期刊研究顯示不等視會造雙眼協調出現問題，而MCH雙眼融像協調技術則讓我們能針對不等視和雙眼協調進行更精細的調整，更有效的去提升孩童再配戴眼鏡的舒適性。

最後，專家也再次提醒家長，務必從小留心家中孩童的視力發展狀況，面對近視，預防永遠比治療更關鍵，建議家長至少每3個月帶孩子做一次完整的視力檢查，並在日常生活中落實用眼管理，不只確認視力是否惡化，更需要留意眼軸長變化、雙眼協調、角膜與眼底等潛在風險，尤其是錯誤的日常用眼行為，往往是孩子近視惡化的隱形推手。

▲邑明光學眼鏡負責人蕭智仁表示，兒童近視管理有更科學的方法讓家長介入，從日常開始調整。

有鑑於一些錯誤的日常用眼觀念，邑明光學眼鏡負責人蕭智仁指出，不少家長仍抱持「配一副眼鏡就好」、「長大近視自然會穩定」、「還沒近視不用管」等迷思，導致錯過黃金介入期，若孩子看不清楚，只靠換座位、坐前排等方式僅是暫時補救，未調整用眼行為，反而可能加速近視進展，因此透過個人化的近視管理解決方案，及可視化數據說明，不但能提升家長與孩子的配合度，也能讓家長更明確知道「現在該做什麼」，協助家長從日常生活開始調整，及早介入、定期監測、持續評估，透過專業團隊協作為孩子制定或調整有效、安全的近視管理策略，守護孩童未來視力。



Reference:

1. Cooper J, Tkatchenko AV. A Review of Current Concepts of the Etiology and Treatment of Myopia. Eye Contact Lens. 2018 Jul;44(4):231-247. doi: 10.1097/ICL.0000000000000499. PMID: 29901472; PMCID: PMC6023584.