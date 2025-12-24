　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

光學品牌蔡司攜手麗明眼科、邑明光學眼鏡　打造「兒童近視追蹤與管理」黃金標準

▲▼蔡司,麗明眼科,邑明光學眼鏡,兒童近視,調色。（圖／資料照）

▲光學品牌蔡司攜手麗明眼科、邑明光學眼鏡，打造「兒童近視追蹤與管理」黃金標準。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

過去國小低年級近視相對少見，度數真正開始飆升多半落在高年級或國中階段，隨著數位時代來臨，幼兒時期即開始接觸3C產品，麗明眼科院長陳祐瑲醫師指出，近年門診最令人憂心的趨勢，是兒童近視年齡往下掉，不少孩子才剛進入低年級、甚至還在幼稚園階段就已近視，觀察到在兒童成長期間，家長若疏於觀察視力發展狀況，往往就在不知不覺間，驚覺孩子的視力已模糊、甚至嚴重惡化！

▲▼蔡司,麗明眼科,邑明光學眼鏡,兒童近視。（圖／資料照）

▲眼軸若在成長發育期間超過正常成長比例，將導致近視惡化，未來將可能發展成高度近視，需要更全面的近視管理解決方案，協助家長從根源精準守護孩子的視力健康。

對此，醫學及視光專家共同示警，近視不只是度數增加，本質上是因為眼軸（眼球長度）增長而造成，孩子的眼軸若在成長發育期間拉長的速度超過正常比例，近視就會隨之惡化，很可能造成高度近視，然而高度近視不只是「視力模糊」，更可能增加未來罹患視網膜病變、青光眼，甚至是失明的風險1，因此長期且定期追蹤兒童視力狀況，並搭配適當的解決方案，就有機會幫助減緩孩子的視力惡化。

▲▼蔡司,麗明眼科,邑明光學眼鏡,兒童近視,調色。（圖／資料照）

▲麗明眼科診所院長陳祐瑲表示，近視並非無法控制，及早進行檢測、評估風險，並建立完善的追蹤與管理流程，就有機會減緩近視惡化。

麗明眼科診所院長陳祐瑲表示，近視並非無法控制，只要及早進行檢測、評估風險，並建立完善的追蹤與管理流程，就有機會減緩近視惡化，臨床上定期回診會同步評估視力、度數與關鍵的眼軸變化，由於兒童調節力強，度數容易波動，醫師會依情況安排散瞳後驗光，以掌握更接近真實的屈光狀態。陳祐瑲醫師進一步指出，近年國際近視防控趨勢已將「眼軸長度結合年齡、性別的成長百分位曲線」視為重要監測指標，透過長期、系統化的眼軸追蹤，就像觀察孩子身高、體重成長一樣，能清楚判斷眼軸是否拉長過快，並提前預測未來風險，作為近視管理的科學依據。

近視管理部分，陳祐瑲醫師也強調醫師與專業視光團隊合作的重要性，醫師負責精準診斷、風險評估與治療方向建議，然而當落實到孩子每天實際配戴的鏡片選擇、配戴穩定度與用眼行為調整，則仰賴驗光師的專業把關，在這樣的醫療趨勢下，邑明光學眼鏡作為蔡司認證、全台首間「蔡司兒童近視諮詢專家」，聯手麗明眼科，共同建立全方位的兒童近視追蹤管理流程，透過精準的驗配儀器與蔡司專業的近視追蹤平台，能夠完整地記錄孩童眼軸發展狀況，進行系統化風險評估，並依據不同成長階段，提供適時、適切的近視管理解決方案，為孩童打造更完整的視力照護支持。

▲▼蔡司,麗明眼科,邑明光學眼鏡,兒童近視,調色。（圖／資料照）

▲邑明光學眼鏡店長兼驗光師王舜渙提到 透過「蔡司兒童近視諮詢專家」機制，同時搭配蔡司近視追蹤平台長期監測眼軸變化，能為孩子建立更科學、個人化的近視管理與守護方案。

一項於2025年台灣眼科醫學年會中發表的研究，透過整合醫學、視光與光學臨床數據，可更精準預測孩童眼軸發展，協助醫師與視光師即時制定個人化的近視管理與追蹤策略，研究由邑明光學眼鏡店長兼驗光師王舜渙擔任第一作者，並與台大醫院新竹分院眼科柯美蘭主治醫師、馬偕醫學院視光系陳雅郁助理教授共同撰寫與指導。王舜渙表示，現代兒童視力管理已從單純驗度數，進化為結合數據追蹤與視覺協調的長期策略，此外，透過「蔡司兒童近視諮詢專家」機制，結合醫師診斷、精準檢測與MCH（Measuring and Correction Methods of H.-J. Haase）雙眼融像協調技術，不但能為孩子「量身打造」專屬個人化鏡片，同時搭配蔡司近視追蹤平台長期監測眼軸變化，能為孩子建立更科學、個人化的近視管理黃金標準流程，共同守護孩童每一度的近視。驗光師王舜渙表示，另一篇我們發表於臨床醫學的國際期刊研究顯示不等視會造雙眼協調出現問題，而MCH雙眼融像協調技術則讓我們能針對不等視和雙眼協調進行更精細的調整，更有效的去提升孩童再配戴眼鏡的舒適性。

最後，專家也再次提醒家長，務必從小留心家中孩童的視力發展狀況，面對近視，預防永遠比治療更關鍵，建議家長至少每3個月帶孩子做一次完整的視力檢查，並在日常生活中落實用眼管理，不只確認視力是否惡化，更需要留意眼軸長變化、雙眼協調、角膜與眼底等潛在風險，尤其是錯誤的日常用眼行為，往往是孩子近視惡化的隱形推手。

▲▼蔡司,麗明眼科,邑明光學眼鏡,兒童近視,調色。（圖／資料照）

▲邑明光學眼鏡負責人蕭智仁表示，兒童近視管理有更科學的方法讓家長介入，從日常開始調整。

有鑑於一些錯誤的日常用眼觀念，邑明光學眼鏡負責人蕭智仁指出，不少家長仍抱持「配一副眼鏡就好」、「長大近視自然會穩定」、「還沒近視不用管」等迷思，導致錯過黃金介入期，若孩子看不清楚，只靠換座位、坐前排等方式僅是暫時補救，未調整用眼行為，反而可能加速近視進展，因此透過個人化的近視管理解決方案，及可視化數據說明，不但能提升家長與孩子的配合度，也能讓家長更明確知道「現在該做什麼」，協助家長從日常生活開始調整，及早介入、定期監測、持續評估，透過專業團隊協作為孩子制定或調整有效、安全的近視管理策略，守護孩童未來視力。


Reference:
1. Cooper J, Tkatchenko AV. A Review of Current Concepts of the Etiology and Treatment of Myopia. Eye Contact Lens. 2018 Jul;44(4):231-247. doi: 10.1097/ICL.0000000000000499. PMID: 29901472; PMCID: PMC6023584.

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／38歲女逆向撞死騎士　安非他命快篩陽性
「台日混血」AV女優遭疑造假！　怒出示護照：台灣是我家鄉
2台女星飛加拿大出事！　錄《玩很大》遭海關攔下
快訊／台南女「捲絞肉機內」當場死亡！　家屬蹲地痛哭
國民黨首波縣市長提名！　徵召謝龍介、柯志恩、蘇清泉、吳秀華
快訊／八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！
凶手名狂洗大票搖頭！　盼台人「記住11個姓名」
余家昶捨身救人！　張善政證實：家人大愛回捐200萬善款

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

蔡司NSLY視界人格測驗登場！一起渲染視界抽沖繩來回機票、Switch等大獎

年末汰舊換新　電商公布上班族「最想抱回家電TOP10」

光學品牌蔡司攜手麗明眼科、邑明光學眼鏡　打造「兒童近視追蹤與管理」黃金標準

全聯花蓮光復門市12/26恢復營業　祭出買1送1、限量1元優惠

超商新推「哈密瓜菠蘿、爆餡三明治」　超市人氣飲料買2送3

超商連續5天「買1送1」一次看！聖誕加碼零食飲料、民生品下殺

被網友譽為最強牛排Buffet回歸台北！朵頤牛排全面升級Prime等級　聖誕跨年搶預約

7-11推MINITEEN周邊　SEVENTEEN男團13位Q版角色全登場

必勝客歡樂吧「101煙火景觀席」12/30開搶　限現場排隊訂位

全家福袋抽BMW純電休旅、iPhone 17　萊爾富福箱加碼抽股票

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

年末汰舊換新　電商公布上班族「最想抱回家電TOP10」

光學品牌蔡司攜手麗明眼科、邑明光學眼鏡　打造「兒童近視追蹤與管理」黃金標準

全聯花蓮光復門市12/26恢復營業　祭出買1送1、限量1元優惠

超商新推「哈密瓜菠蘿、爆餡三明治」　超市人氣飲料買2送3

超商連續5天「買1送1」一次看！聖誕加碼零食飲料、民生品下殺

被網友譽為最強牛排Buffet回歸台北！朵頤牛排全面升級Prime等級　聖誕跨年搶預約

7-11推MINITEEN周邊　SEVENTEEN男團13位Q版角色全登場

必勝客歡樂吧「101煙火景觀席」12/30開搶　限現場排隊訂位

全家福袋抽BMW純電休旅、iPhone 17　萊爾富福箱加碼抽股票

三商炸雞買1桶送1斤！速食店聖誕跨年優惠　拿坡里披薩買大送大

曾豪駒奪運動精英獎最佳教練　盼台灣棒球被世界看見

民視最新八點檔首播開紅盤！台劇男神敬業考「重機駕照」救曾智希

減重塞回制服！曉明女孩跨世紀合體　74歲學姊忍痛穿高跟靴上陣

【廣編】業界唯一！凱基人壽獲金管會特別貢獻獎「花蓮志工保險」獲國家級雙肯定

快訊／毒駕奪命！38歲女逆向撞死機車騎士　安非他命快篩陽性

新悦花園酒店「悦願同行」　攜手企業推動生命教育永續陪伴計畫

藍白分進彈劾賴清德　國民黨：1月辦公聽會、2月邀總統立院說明

全球首間「哈利波特主題飯店」在德國　樂高版魔法園區同步推出

開箱／高雄最美海景商場試營！2千坪內裝曝　集40文創甜點品牌

宜蘭縣政成果7年發表　林茂盛：「蘭ㄟ厝咱來顧」幸福升級

阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面

消費熱門新聞

超商連續5天「買1送1」聖誕加碼優惠懶人包

金馬紅毯後　蔡淑臻掀起「保養同款」搜尋潮

7-11推韓國男團Q版角色「MINITEEN」周邊快閃購

朵頤牛排海陸主餐升級Prime等級

7-11熱拿鐵買1送1、全家第二杯10元　超商寄杯優惠一次看

三商炸雞買1桶送1斤！速食店聖誕跨年優惠　拿坡里披薩買大送大

全家福袋抽BMW純電休旅、iPhone 17

韓風濃郁辣湯一碗暖進心坎裡　「辛辣香菇袋麵」康是美獨家販售

必勝客歡樂吧「101煙火景觀席」12/30開搶　限現場排隊訂位

超商新推「哈密瓜菠蘿、爆餡三明治」

全聯花蓮光復門市12/26恢復營業　祭買1送1、限量1元

肯德基「聖誕巨大桶」限量回歸　雪花乳酪脆雞新登場

冬天冷知識！發熱衣「疊穿大法」暖度強到翻倍

7-11多項買2送2、全家夯品買1送1

更多熱門

相關新聞

蔡司NSLY視界人格測驗登場

蔡司NSLY視界人格測驗登場

最近網路上瘋傳一款神準心理測驗，是由德國百年光學品牌蔡司推出的「NSLY視界人格測驗」，透過AI導覽員Ziris的引導，簡單幾題就能測出你的「視界人格」與專屬代表色，不只揭露你看世界的方式，參與測驗不僅能獲得超準確的個人化結果，還有機會抽中日本沖繩來回機票和任天堂Switch遊戲機等豪華大獎。

台灣首款TFDA二級醫材認證　「兒童近視管理鏡片」

台灣首款TFDA二級醫材認證　「兒童近視管理鏡片」

幫孩子配「藍光眼鏡」竟是白忙一場？

幫孩子配「藍光眼鏡」竟是白忙一場？

蔡司參展COMPUTEX　下月宣布第二階段投資台灣計畫

蔡司參展COMPUTEX　下月宣布第二階段投資台灣計畫

李洋喜發聲：很穩定！

李洋喜發聲：很穩定！

關鍵字：

蔡司麗明眼科邑明光學眼鏡兒童近視

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

快訊／禾浩辰求婚了！

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面