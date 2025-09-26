泰國商務處攜手高流舉辦就喝Chill派對　不出國就能享「美景+泰精選餐廳」

▲高流攜手泰國舉辦就喝Chill派對，不出國就能享「美景+泰精選餐廳」。（攝影剪輯／即新聞）

生活中心／綜合報導

泰國商務處攜手高雄流行音樂中心首次打造泰國美食節活動，9月13、14日於愛河畔珊瑚礁群舉辦《就喝Chill派對：泰精選》，首次打造一場融合美食、音樂與文化的熱情派對。陽光灑落在碧藍海岸線上，空氣中瀰漫著咖哩、打拋豬與泰式甜點的香氣，市集攤位排列整齊、五彩繽紛，從道地泰國料理到特色手作文創，讓人彷彿置身泰國街頭小鎮。

▲▼泰國商務處攜手高雄流行音樂中心首次打造美食節活動，於愛河畔珊瑚礁群舉辦《就喝Chill派對：泰精選》。（圖／即新聞）

ETtoday人氣主持人韓森（王威智）與桃園璞園領航猿Pilots Crew啦啦隊員牙牙帶領觀眾逛市集，試吃各式精緻料理，從泰北菜的香辣風味、打拋葉入菜的傳統料理，到船麵、涼拌木瓜與泰式甜品，一口接一口停不下來。市集還有泰式啤酒與調酒吧，微風吹拂、海景作伴，邊品飲邊欣賞街頭風景，充滿度假般的愜意。

▲▼「泰精選Thai SELECT」認證是由泰國皇家政府為推廣正宗泰國菜而設立的全球性評鑑制度，認證餐廳主廚現場示範道地料理，香氣四溢。（圖／即新聞）

活動聚集全台12家獲得「泰精選 Thai SELECT」認證餐廳，包括「嘎拋先生」使用自家栽種的打拋葉，由泰國主廚親手料理，還原最正宗的泰北風味；「帕泰家 Baan Padthai」則以軟殼蟹炒河粉、羽衣甘藍脆片連續獲米其林必比登推薦；新生代藍帶主廚掌廚的「沙通拾壹」將傳統泰菜巧妙融入創意元素，每一口都是驚喜。其他餐廳也都呈現道地風味與獨特料理，讓民眾一次品嚐到泰國各地精華。

●恰辣辣：泰北菜色與精緻甜點兼具，打拋香腸極具特色。

●桂林映象會館：由五星級飯店主廚掌廚，裝潢充滿泰國風情，料理精緻。

●嘎拋先生：使用自家種植打拋葉，由泰國主廚手作料理，還原最傳統泰北風味。

●阿杜皇家泰式料理：提供純正泰國菜，帶來道地用餐氛圍。

●11 船麵 / 一船麵：實惠價格、泰式風味道地，街頭船麵口味濃厚。

●大城老船麵：復刻泰國街頭風情與傳統船麵口味，吸引排隊人潮。

●鑫泰式料理：全程由泰國主廚掌廚，打拋豬料理大受歡迎。

●沙通拾壹：藍帶學院新生代主廚創意料理，將傳統泰菜融入現代巧思。

●帕泰家 Baan Padthai：連續六年米其林必比登推薦，招牌軟殼蟹炒河粉與羽衣甘藍脆片廣受好評。

●湄南河泰式庭園餐廳：戶外大庭園環境舒適，兼具泰精選與米其林餐盤推薦。

●送噹夜市餐廳：重現泰國夜市氛圍，涼拌木瓜配烤雞必吃。

●其他特色餐廳：匯聚各地精華料理，讓民眾一次享受全台道地泰味。

▲▼活動聚集全台12家獲得「泰精選 Thai SELECT」認證餐廳，呈現道地風味與獨特料理，讓民眾一次品嚐到泰國各地精華。（圖／即新聞）

現場舞台表演充滿泰國風情，觀眾可邊吹海風邊欣賞舞蹈與音樂演出；小物市集販售各式泰國手作精品，充滿泰式圖騰、海洋意象軟陶與編織品，吸引國內外遊客駐足選購。牙牙笑說：「把所有泰好味一次選給大家，完全不用飛到泰國就能享受！」

▲▼ETtoday人氣主持人韓森（王威智）與桃園璞園領航猿Pilots Crew啦啦隊員牙牙帶領觀眾逛市集，試吃各式精緻料理。（圖／即新聞）

舞台演出同樣精彩，泰國女團Roseberry與LGBTQ歌手Patcha首次合作限定舞台，兼具性感與甜美舞蹈魅力，讓觀眾尖叫連連；影歌雙棲藝人Hugo以慵懶浪漫旋律填滿整個音樂中心，台下觀眾隨音樂搖擺，沉浸在視聽饗宴中。台灣藝人舞炯恩、icyball冰球樂團與LINION也帶來多元風格演出，舞炯恩還與觀眾共同揮舞彩虹旗，將多元性別文化與泰國音樂完美融合。

▲泰國女團Roseberry與LGBTQ歌手Patcha首次合作限定舞台，兼具性感與甜美舞蹈魅力。（圖／即新聞）

整場派對將美食、音樂、手作與互動體驗融合，從精緻料理到街頭小吃，從泰國舞台表演到文創市集，每個角落都散發濃濃泰國風情。民眾不用搭飛機，就能在高雄愛河畔享受最道地的泰國美味與文化魅力，帶走一場滿滿的熱情回憶。