摩斯漢堡「國際咖啡日」優惠　美式買1送1、拿鐵第2杯10元

▲摩斯祭出國際咖啡日優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

國際咖啡日即將到來，速食品牌「摩斯漢堡」全門市可享限時3天美式買1送1、拿鐵第2杯10元，還有一系列指定飲品加碼好康；APP跨店取也可享指定咖啡組合買6送4、4杯特價220元等優惠。

摩斯漢堡推出國際咖啡日優惠，10月1日至10月3日限時3天可享「大杯摩斯咖啡買1送1」，2杯特價60元，單杯只要30元；「中杯拿鐵咖啡第2杯10元」，2杯只要80元；加碼10月1日起凡購買MOS Café系列飲品即可獲得COFFEE LIFE咖啡生活小卡1張，每店限量50張，送完為止。

10月4日至10月15日期間還有「大杯摩斯咖啡」、「經典奶茶」任選2杯70元，以及「冰橙咖啡第2杯10元」，2杯特價85元。MOS Order APP跨店取也同步推出「大杯摩斯咖啡買6送4」、「中杯拿鐵4杯特價220元」。

另外，10月1日起開賣無咖啡因的「紫蘇國寶茶」，以未經發酵的「綠國寶茶」做為基底，融合紫蘇葉、檸檬和甜菊葉調和，每杯售價50元，且MOS Order APP跨店取線上可享「買6送4」優惠價300元，平均每杯只要30元。

▲CoCo「2杯任選99元」優惠近日換上新組合。（圖／CoCo提供）

飲料控則不能放過CoCo超划算「2杯任選99元」優惠，近日換上新組合菜單，品項包括QQ奶茶、檸檬奇遇桔、 28茉輕乳茶、28茉粉角輕乳茶、珍珠奶茶、綠茶養樂多、葡萄柚果粒茶，可享任選2杯大杯99元，全門市、都可訂皆享優惠。