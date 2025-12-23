被網友譽為最強牛排Buffet回歸台北！朵頤牛排全面升級Prime等級　聖誕跨年搶預約

▲饗賓集團旗下擁有高人氣的排餐「朵頤牛排Doricious」，重磅回歸台北！（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

被網友譽為「最強牛排buffet」的朵頤牛排 Doricious，睽違一年回歸雙北餐飲市場，新莊店於12月19日開幕，台北新光站前店則於12月23日接力登場。慶祝開幕，牛排主餐全面升級，從選肉、熟成到烹調手法全面升級，為重視風味層次的牛排愛好者帶來更進化的用餐體驗。

朵頤牛排指出，強化「牛排本質」牛排主餐全面升級為Prime等級肉品，油花比例更加豐富，主廚更針對不同部位設計專屬烹調製程，整體風味更鮮嫩多汁、口感更細緻。除經典牛排外，慢熟法式羊排、法式鴨腿佐莓果醬與極饗焗烤龍蝦等海陸主餐，讓顧客在同一餐桌上即可享受多元精緻主餐選擇。

除主餐升級外，朵頤牛排亦提供近80幾種料理的豐盛百匯餐檯，從前菜、熱食到甜點皆講究主餐搭配與風味平衡，滿足不同客群對於美食層次的期待。業者表示，12月訂位開放後反應熱烈，顯示市場對於高品質牛排與高CP值餐飲的高度認同，朵頤牛排也將以更成熟的料理實力，再次搶攻雙北老饕的味蕾。

▲品牌策略本部副總經理李仲康分享餐點美味升級的關鍵。

品牌策略本部副總經理李仲康指出，去年品牌短暫離開新莊後，經過一年的蓄勢待發，於今年8月率先在台南小北門商場回歸，創下單月超過1萬人次來客的驚人紀錄，餐點部分，牛排全面升級成美國牛肉中僅佔2%至5%的Prime等級美國牛排，其肉質以細緻油花與極致柔嫩著稱，為了完美呈現頂級食材，特別引進專業進口高溫烤箱，出餐前以780度至800度的高溫烘烤，使牛排表面產生「梅納反應」，鎖住鮮美肉汁更能打造出酥脆且焦香濃郁的外殼質感，為饕客帶來多層次的味蕾享受。

▲被網友譽為「最強牛排buffet」的朵頤牛排 Doricious，睽違一年回歸雙北餐飲市場。

在菜單設計上，精選板腱、帶骨牛小排、肋眼等大眾喜愛的牛排部位，規畫成經典、精選、極饗及海陸雙饗四大系列，共十款主餐供消費者選擇，第一次來店的饕客推薦可從「美國Prime肋眼牛排」或「板腱牛排」入門，肉質軟嫩、油脂香氣明顯，更直接體驗升級後的牛排風味；若想一次滿足海陸需求，則可選擇海陸雙饗系列，龍蝦搭配Prime牛排，豐盛度十足。朵頤行政主廚王祥一率領團隊親自展示兼具視覺震撼與紮實分量的頂級排餐，王祥一主廚表示，朵頤的美味核心在於結合低溫真空烹調與進口高溫烤箱炙燒兩大工藝，透過精準火候讓油脂與肉香完整釋放，美味與豐盛感一次呈現。

▲▼招牌「海陸雙饗」選用加勒比海大國龍蝦搭配6盎司美國Prime肋眼牛排，美味又澎湃！

招牌「海陸雙饗」選用加勒比海大國龍蝦搭配6盎司美國Prime肋眼牛排，佐以特製綠胡椒奶油醬，主廚強調該醬汁保有胡椒香氣而不嗆辣，能增加肉質潤滑度，針對牛肉愛好者，精選僅占美牛2%至3%的Prime級板腱，顛覆傳統板腱偏硬的印象，口感極致柔軟且焦香味十足；而香脆誘人的「帶骨牛小排」經高溫炙烤後的骨邊筋，是牛肉風味重度者的首選。

▲「味噌焦糖豬肋排」軟嫩甜美的口感深得家庭客與小朋友喜愛。

為了照顧不吃牛肉的賓客，特別推薦「味噌焦糖豬肋排」，同樣提供10盎司厚切規格，經低溫軟化後刷上特製焦糖醬進行炙燒，軟嫩甜美的口感深得家庭客與小朋友喜愛，經典主餐還有「法式鴨腿佐莓果醬」，鴨腿肉質飽滿，外皮酥脆，香氣豐富而厚實，搭配酸甜交織的莓果醬，為整體風味增添清爽果香，層次細膩、香氣迷人；「主廚精選扁鱈排」精選扁鱈肉質，細緻扎實，搭配主廚特選醬汁，層次豐富飽滿又新鮮；「味噌焦糖豬肋排」，優選在地霸氣豬肋排，以低溫燉煮，刷上特調醬汁，高溫炙烤焦糖外衣，體驗醬香飽滿、大口吃肉的暢快滿足；另有精選主餐「慢熟法式羊排」，嚴選羊肋排，肉香濃郁，搭配主廚特製波特酒醬，多層次美味入口即享。

▲百匯餐台料理有主廚沙拉、開胃前菜、人氣熱配菜、極選Pizza，到風味主食如義大利麵、燉飯，以及各式經典湯品等近百道餐點。

▲Buffet餐廳中很少見的生火腿芝麻葉披薩很美味。

▲▼百匯餐台風格涵蓋各式異國風味。

▲▼各式飲品應有盡有，果汁、汽水、茶飲任君挑選，滿足全家人需求。

不少消費者同樣關心百匯餐台的亮點，百匯餐台料理有主廚沙拉、開胃前菜、人氣熱配菜、極選Pizza，到風味主食如義大利麵、燉飯，以及各式經典湯品等近百道餐點，風格涵蓋各式異國風味，菜色也藏了很多小驚喜，像是松露薯泥、奶油玉米等經典菜色之外，還有少見的生火腿芝麻葉披薩，全方位滿足長輩與小孩的口味偏好。

▲▼餐台選擇多之外，空間設計以寬敞幾何線條結合鏡面與木質元素，營造出兼具排餐儀式感與百匯自在感的用餐環境。

空間設計方面，台北站前店擁有 150坪寬闊空間與 140 席座位，提供極致舒適的用餐環境；新莊宏匯店有112坪，容納118席貴賓，以寬敞幾何線條結合鏡面與木質元素，營造出兼具排餐儀式感與百匯自在感的用餐環境，適合家庭聚餐、朋友聚會與公司餐敘，並展開為期一個月的開幕活動，凡內用並於Facebook或Instagram打卡標記「朵頤牛排 Doricious」，即可兌換開幕限定甜點一份，隨著年末聚餐與春節檔期到來，朵頤牛排也已同步開放春節期間訂位，除夕至初五期間僅接受電話訂位，體驗升級後的料理與空間氛圍。

訂位資訊►https://www.feastogether.com.tw/