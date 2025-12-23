　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

被網友譽為最強牛排Buffet回歸台北！朵頤牛排全面升級Prime等級　聖誕跨年搶預約

▲▼朵頤牛排,響賓集團,新莊。（圖／資料照）

▲饗賓集團旗下擁有高人氣的排餐「朵頤牛排Doricious」，重磅回歸台北！（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

被網友譽為「最強牛排buffet」的朵頤牛排 Doricious，睽違一年回歸雙北餐飲市場，新莊店於12月19日開幕，台北新光站前店則於12月23日接力登場。慶祝開幕，牛排主餐全面升級，從選肉、熟成到烹調手法全面升級，為重視風味層次的牛排愛好者帶來更進化的用餐體驗。

朵頤牛排指出，強化「牛排本質」牛排主餐全面升級為Prime等級肉品，油花比例更加豐富，主廚更針對不同部位設計專屬烹調製程，整體風味更鮮嫩多汁、口感更細緻。除經典牛排外，慢熟法式羊排、法式鴨腿佐莓果醬與極饗焗烤龍蝦等海陸主餐，讓顧客在同一餐桌上即可享受多元精緻主餐選擇。

除主餐升級外，朵頤牛排亦提供近80幾種料理的豐盛百匯餐檯，從前菜、熱食到甜點皆講究主餐搭配與風味平衡，滿足不同客群對於美食層次的期待。業者表示，12月訂位開放後反應熱烈，顯示市場對於高品質牛排與高CP值餐飲的高度認同，朵頤牛排也將以更成熟的料理實力，再次搶攻雙北老饕的味蕾。

▲▼ 朵頤牛排 開幕宣傳記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲品牌策略本部副總經理李仲康分享餐點美味升級的關鍵。

品牌策略本部副總經理李仲康指出，去年品牌短暫離開新莊後，經過一年的蓄勢待發，於今年8月率先在台南小北門商場回歸，創下單月超過1萬人次來客的驚人紀錄，餐點部分，牛排全面升級成美國牛肉中僅佔2%至5%的Prime等級美國牛排，其肉質以細緻油花與極致柔嫩著稱，為了完美呈現頂級食材，特別引進專業進口高溫烤箱，出餐前以780度至800度的高溫烘烤，使牛排表面產生「梅納反應」，鎖住鮮美肉汁更能打造出酥脆且焦香濃郁的外殼質感，為饕客帶來多層次的味蕾享受。

▲▼朵頤牛排,響賓集團,新莊。（圖／資料照）

▲被網友譽為「最強牛排buffet」的朵頤牛排 Doricious，睽違一年回歸雙北餐飲市場。

在菜單設計上，精選板腱、帶骨牛小排、肋眼等大眾喜愛的牛排部位，規畫成經典、精選、極饗及海陸雙饗四大系列，共十款主餐供消費者選擇，第一次來店的饕客推薦可從「美國Prime肋眼牛排」或「板腱牛排」入門，肉質軟嫩、油脂香氣明顯，更直接體驗升級後的牛排風味；若想一次滿足海陸需求，則可選擇海陸雙饗系列，龍蝦搭配Prime牛排，豐盛度十足。朵頤行政主廚王祥一率領團隊親自展示兼具視覺震撼與紮實分量的頂級排餐，王祥一主廚表示，朵頤的美味核心在於結合低溫真空烹調與進口高溫烤箱炙燒兩大工藝，透過精準火候讓油脂與肉香完整釋放，美味與豐盛感一次呈現。

▲▼ 朵頤牛排 開幕宣傳記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼招牌「海陸雙饗」選用加勒比海大國龍蝦搭配6盎司美國Prime肋眼牛排，美味又澎湃！

▲▼ 朵頤牛排 開幕宣傳記者會。（圖／記者黃克翔攝）

招牌「海陸雙饗」選用加勒比海大國龍蝦搭配6盎司美國Prime肋眼牛排，佐以特製綠胡椒奶油醬，主廚強調該醬汁保有胡椒香氣而不嗆辣，能增加肉質潤滑度，針對牛肉愛好者，精選僅占美牛2%至3%的Prime級板腱，顛覆傳統板腱偏硬的印象，口感極致柔軟且焦香味十足；而香脆誘人的「帶骨牛小排」經高溫炙烤後的骨邊筋，是牛肉風味重度者的首選。

▲▼ 朵頤牛排 開幕宣傳記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲「味噌焦糖豬肋排」軟嫩甜美的口感深得家庭客與小朋友喜愛。

為了照顧不吃牛肉的賓客，特別推薦「味噌焦糖豬肋排」，同樣提供10盎司厚切規格，經低溫軟化後刷上特製焦糖醬進行炙燒，軟嫩甜美的口感深得家庭客與小朋友喜愛，經典主餐還有「法式鴨腿佐莓果醬」，鴨腿肉質飽滿，外皮酥脆，香氣豐富而厚實，搭配酸甜交織的莓果醬，為整體風味增添清爽果香，層次細膩、香氣迷人；「主廚精選扁鱈排」精選扁鱈肉質，細緻扎實，搭配主廚特選醬汁，層次豐富飽滿又新鮮；「味噌焦糖豬肋排」，優選在地霸氣豬肋排，以低溫燉煮，刷上特調醬汁，高溫炙烤焦糖外衣，體驗醬香飽滿、大口吃肉的暢快滿足；另有精選主餐「慢熟法式羊排」，嚴選羊肋排，肉香濃郁，搭配主廚特製波特酒醬，多層次美味入口即享。

▲▼朵頤牛排,響賓集團,新莊。（圖／資料照）

▲百匯餐台料理有主廚沙拉、開胃前菜、人氣熱配菜、極選Pizza，到風味主食如義大利麵、燉飯，以及各式經典湯品等近百道餐點。

▲▼朵頤牛排,響賓集團,新莊。（圖／資料照）

▲Buffet餐廳中很少見的生火腿芝麻葉披薩很美味。

▲▼朵頤牛排,響賓集團,新莊。（圖／資料照）

▲▼百匯餐台風格涵蓋各式異國風味。

▲▼ 朵頤牛排 開幕宣傳記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 朵頤牛排 開幕宣傳記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼各式飲品應有盡有，果汁、汽水、茶飲任君挑選，滿足全家人需求。

▲▼朵頤牛排,響賓集團,新莊。（圖／資料照）

不少消費者同樣關心百匯餐台的亮點，百匯餐台料理有主廚沙拉、開胃前菜、人氣熱配菜、極選Pizza，到風味主食如義大利麵、燉飯，以及各式經典湯品等近百道餐點，風格涵蓋各式異國風味，菜色也藏了很多小驚喜，像是松露薯泥、奶油玉米等經典菜色之外，還有少見的生火腿芝麻葉披薩，全方位滿足長輩與小孩的口味偏好。

▲▼朵頤牛排,響賓集團,新莊。（圖／資料照）

▲▼餐台選擇多之外，空間設計以寬敞幾何線條結合鏡面與木質元素，營造出兼具排餐儀式感與百匯自在感的用餐環境。

▲▼ 朵頤牛排 開幕宣傳記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

空間設計方面，台北站前店擁有 150坪寬闊空間與 140 席座位，提供極致舒適的用餐環境；新莊宏匯店有112坪，容納118席貴賓，以寬敞幾何線條結合鏡面與木質元素，營造出兼具排餐儀式感與百匯自在感的用餐環境，適合家庭聚餐、朋友聚會與公司餐敘，並展開為期一個月的開幕活動，凡內用並於Facebook或Instagram打卡標記「朵頤牛排 Doricious」，即可兌換開幕限定甜點一份，隨著年末聚餐與春節檔期到來，朵頤牛排也已同步開放春節期間訂位，除夕至初五期間僅接受電話訂位，體驗升級後的料理與空間氛圍。

訂位資訊►https://www.feastogether.com.tw/

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲聲請解除限制住居陪母過夜　審判長裁准
嗆張文模仿犯「只有我可以當號召」　女警恐怖留言曝
後天再變冷！低溫「探10度以下」
快訊／瞎掰「高雄捷運有炸彈客」　20歲男亂按警鈴被收押
快訊／桃園機場也遭恐嚇！嗆機捷沿線放炸彈　警方戒備中
乾哥割頸判12年！律師點出「最氣關鍵」心痛：誰會甘心？
快訊／台南騎士遭奇美醫院接駁車撞擊！　壓輪下慘死
快訊／恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」　25歲女警遭聲押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「600元吃到飽」朵頤牛排台北也有了！新光三越站前店12月登場

被網友譽為最強牛排Buffet回歸台北！朵頤牛排全面升級Prime等級　聖誕跨年搶預約

7-11推MINITEEN周邊　SEVENTEEN男團13位Q版角色全登場

必勝客歡樂吧「101煙火景觀席」12/30開搶　限現場排隊訂位

全家福袋抽BMW純電休旅、iPhone 17　萊爾富福箱加碼抽股票

三商炸雞買1桶送1斤！速食店聖誕跨年優惠　拿坡里披薩買大送大

把狀態留在對的時間裡　蔡淑臻談海芙電音雙波的全層保養

年末不是補救，是升級！海芙電音雙波定義質感保養新標準

冬天冷知識！發熱衣「疊穿大法」暖度強到翻倍　再教2招檢查「保暖期限」

東森購物新服務上線！推現金券跨平台點數兌換　首波攜手icash Pay

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

被網友譽為最強牛排Buffet回歸台北！朵頤牛排全面升級Prime等級　聖誕跨年搶預約

7-11推MINITEEN周邊　SEVENTEEN男團13位Q版角色全登場

必勝客歡樂吧「101煙火景觀席」12/30開搶　限現場排隊訂位

全家福袋抽BMW純電休旅、iPhone 17　萊爾富福箱加碼抽股票

三商炸雞買1桶送1斤！速食店聖誕跨年優惠　拿坡里披薩買大送大

把狀態留在對的時間裡　蔡淑臻談海芙電音雙波的全層保養

年末不是補救，是升級！海芙電音雙波定義質感保養新標準

冬天冷知識！發熱衣「疊穿大法」暖度強到翻倍　再教2招檢查「保暖期限」

東森購物新服務上線！推現金券跨平台點數兌換　首波攜手icash Pay

好市多創意再升級！「蘋安威」特調掀年末派對風潮、網友驚呼：原來威士忌可以這樣玩

新版助理費修法出爐！助理加薪15％　明定薪資、福利與年資併計

模擬地震釀管線洩漏　南消進駐奇美實業實兵演練科技救災

「K-pop、韓劇」將重回中國市場？　陸外交部未明確否認

年度最佳洋將發威　沃許本率國王主場2連勝奪單周MVP

靠捐精擁百名子女！Telegram創辦人開枝散葉　多人傳訊認爹分遺產

辛曉琪遇狂粉騷擾1年！　「幻想結婚、拍婚紗」驚悚經歷曝光

炎亞綸遭影射幫助家寧抹黑Andy！　首鬆口回應風波：到底有多閒

南投縣平靜橋災後復建工程　獲勞動部金安獎地方機關組佳作

Jennie登MMA穿Vivienne Westwood婚紗美翻天！2套夢幻禮服氣場全開

雲林斗六家商、土庫商工獲中央補助750萬整修經費

【太懂事的娃】奶奶蹲地上餵飯！他吃到一半突起身拉小凳子過來

消費熱門新聞

金馬紅毯後　蔡淑臻掀起「保養同款」搜尋潮

7-11熱拿鐵買1送1、全家第二杯10元　超商寄杯優惠一次看

好市多拿鐵、美式降價10元！披薩也變便宜　業者：長期優惠

UG董事長道歉仍遭抵制　母公司股價盤中慘跌逾7%

7-11推韓國男團Q版角色「MINITEEN」周邊快閃購

蔡淑臻談「海芙電音雙波」把狀態留在對的時間裡！

年末不是補救，是升級！海芙電音雙波定義質感保養新標準

三商炸雞買1桶送1斤！速食店聖誕跨年優惠　拿坡里披薩買大送大

全家福袋抽BMW純電休旅、iPhone 17

冬天冷知識！發熱衣「疊穿大法」暖度強到翻倍

韓風濃郁辣湯一碗暖進心坎裡　「辛辣香菇袋麵」康是美獨家販售

超商公布年度7大美食趨勢　翻轉布丁掀話題

台美熱銷雙冠王*益節UC-II隱藏優惠現折280元

全家集結200款禮盒！吉伊卡哇、蠟筆小新

更多熱門

相關新聞

IG限動貼「中山砍人不揪」　新北19歲男大生被送辦

IG限動貼「中山砍人不揪」　新北19歲男大生被送辦

社群網路發言千萬要謹慎！前天（19日）捷運中山站發生無差別殺人事件，新北市新莊區一名19歲彭姓男大學生，竟在Instagram發布限時動態，內容寫下「中山砍人不揪」等字眼，引發網友恐慌並向警方報案。新莊警分局獲報後不敢大意，立即成立專案小組，不到1小時便鎖定彭男身分並將他帶回偵辦。儘管彭男事後發文致歉，全案仍依恐嚇公眾罪函送法辦。

朵頤重回新莊「自助吧供應近60種品項」

朵頤重回新莊「自助吧供應近60種品項」

16歲少女葬身火窟　校長嘆她人緣很好

16歲少女葬身火窟　校長嘆她人緣很好

新莊公寓1死火警原因曝　電器延長線短路　

新莊公寓1死火警原因曝　電器延長線短路　

快訊／新莊今晨惡火　16歲少女亡

快訊／新莊今晨惡火　16歲少女亡

關鍵字：

朵頤牛排響賓集團新莊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

即／張文父母下跪道歉！鞠躬吐「造成社會嚴重損害」：對不起

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　

朱孝天反擊阿信道謝文是「場面話」！

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面