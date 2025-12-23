　
民生消費

7-11推MINITEEN周邊　SEVENTEEN男團13位Q版角色全登場

▲▼7-11推出「MINITEEN」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11推出「MINITEEN」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

韓國人氣男團SEVENTEEN 成立10周年，7-ELEVEN再度攜手官方授權角色「MINITEEN」，將於12月24日下午3點起推出第二波「MINITEEN」限量周邊快閃購活動，全系列以13位成員個人特色打造Q版造型，從鑰匙圈、貼紙組到零錢包、胸章一次登場，預計掀起新一波收藏熱潮。

▲▼7-11推出「MINITEEN」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11推出「MINITEEN」貼紙組快閃購。（圖／記者林育綾攝）

韓國男團SEVENTEEN魅力席捲全球，各小分隊近日更在全亞洲展開巡迴演出，而7-ELEVEN 推出第二波「MINITEEN」系列，是繼首波熱賣後的全新設計，延續官方授權品質，材質、尺寸、包裝細節皆具收藏價值。

▲▼7-11推出「MINITEEN」周邊快閃購。（圖／業者提供）

▲限量MINITEEN迷你CD鑰匙圈。（圖／業者提供）

此波共推出4款限定商品每款皆推出13種角色造型，讓粉絲可依「本命」自由收藏：

・「限量MINITEEN迷你CD鑰匙圈」（快閃價400元／款），以金屬材質搭配心形掛環，內附專屬造型CD片。

・「限量MINITEEN貼紙組」（270元／款），附收納盒與10張貼紙。

▲▼7-11推出「MINITEEN」周邊快閃購。（圖／業者提供）

▲限量MINITEEN伸縮鑰匙扣零錢包。（圖／業者提供）

・「限量MINITEEN伸縮鑰匙扣零錢包」（685元／款），以PVC搭配金屬設計，造型實用兼具。

・「限量MINITEEN別針胸章」（165元／款），圓形金屬徽章重現成員Q版樣貌。

▼限量MINITEEN別針胸章。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出「MINITEEN」周邊快閃購。（圖／業者提供）

7-11 指出，活動正逢聖誕與跨年檔期，不僅吸引「克拉」粉絲，也鎖定節慶送禮與收藏市場，部分熱門角色可能出現缺貨，建議可提前至門市選購。12月24日下午3點起至2026年1月8日，在全台門市快閃購，會員只要報手機即可購買。

★OKmart 聖誕歲末聯名小物

OKmart 也搶攻聖誕節與跨年市場，旗下OKCAFE與瑞士經典品牌阿華田，聯手推出冬季限定熱飲系列，即日起至2026年1月7日全台開賣。新品包含「經典阿華田」與「阿華田摩卡拿鐵」兩款風味，前者以濃醇麥芽搭配可可香氣，後者結合OKCAFE莊園拿鐵，層次濃郁，活動期間任2杯只要99元。

12月26日再加碼「好咖日」限時優惠，購買大杯莊園美式或拿鐵（含極淬系列），可享同品項「買2送2」，不限冰熱。

▼OKmart與阿華田聯名。（圖／業者提供）

▲▼OKmart優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

OKmart 同步推出多款品牌限定贈品，鎖定節慶交換禮物與親子市場，即日起至2026年1月7日，購買指定明治商品任選2件，即可獲得「明治星夜祭典小熊」1隻（5款造型隨機出貨，數量有限，送完為止）。購買健達指定品項滿99元，則可獲得「健達超級蝙蝠車水壺」1個（2款隨機出貨）。

▲▼OKmart優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼鎖定節慶氛圍，OKmart 同步推出多款品牌限定贈品。（圖／業者提供）

▲▼OKmart優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

另推出節慶糖果優惠，包括HELLO KITTY巧克力糖（牛奶／草莓）特價85元、健達造型牛奶巧克力特價135元。

OKmart也從12月24日至2026年1月1日推出「歡聚在OK」跨年補給檔期，多款飲品、零食祭出買1送1、第二件優惠，方便民眾一次備齊節慶補給。

12/21 全台詐欺最新數據

相關新聞

SEVENTEEN成員Jun受封海南電影節青年大使

SEVENTEEN成員Jun受封海南電影節青年大使

南韓人氣男團SEVENTEEN成員Jun（文俊輝）近年來除了偶像活動，也積極拓展個人演藝事業。26日據經紀公司透露，Jun已被正式任命為「第七屆海南國際電影節」青年大使，成為大陸電影屆少數的現役愛豆，並預計以青年影人的身分在活動中與觀眾交流，成為觀眾與電影之間的橋樑。

SEVENTEEN要來了！S.COUPS、珉奎高雄巨蛋開唱　VERIVERY曝喜訊

SEVENTEEN要來了！S.COUPS、珉奎高雄巨蛋開唱　VERIVERY曝喜訊

道奇史奈爾湖人主場巧遇SEVENTEEN成員

道奇史奈爾湖人主場巧遇SEVENTEEN成員

SEVENTEEN珉奎一口灌完歌迷給的酒　韓網嚇瘋：太危險了

SEVENTEEN珉奎一口灌完歌迷給的酒　韓網嚇瘋：太危險了

12款韓國偶像愛的「台灣零食」

12款韓國偶像愛的「台灣零食」

