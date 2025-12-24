超商新推「哈密瓜菠蘿、爆餡三明治」　超市人氣飲料買2送3

▲萊爾富推出多款哈密瓜風味新品。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

哈密瓜不只能在夏天出現，萊爾富即日起至明年1月20日推出「哈瓜來襲」，集結多款哈密瓜風味鮮食、飲品、冰品，從三餐、下午茶到宵夜都包辦，包括新品「哈密瓜風味夾心菠蘿」，社群話題超高的爆餡三明治，也推出全新口味「哈密瓜乳酪三明治」。美廉社迎接聖誕及跨年，推出人氣飲品「買2送3」。

▲「哈密瓜蒸蛋糕」早餐搭飲料有合購價49元。（圖／業者提供）



萊爾富多款哈密瓜風味烘焙商品同步登場，包括「哈密瓜風味夾心菠蘿」以酥香菠蘿外皮，搭配哈密瓜風味奶油內餡，售價38元；「哈密瓜風味夾心吐司」口感柔軟、風味香甜，售價32元；「哈密瓜蒸蛋糕」綿密清爽，售價35元，在早餐時段6點到9點搭配指定飲料，還有合購價49元。

社群討論度居高不下的爆餡三明治，也推出全新口味「哈密瓜乳酪三明治」，將哈密瓜的清甜風味融入濃厚乳酪之中，哈味十足，售價59元，亦可於早餐指定時段享有59元合購優惠。

▲萊爾富推出多項哈密瓜風味新品。（圖／業者提供）

午餐時段，購買指定鮮食便當，即可加購4C哈密瓜切盤（售價59元），搭配指定鮮食便當現省10元。餐後想來杯飲料提振精神，果C果昔推出新口味「哈瓜戀乳」嚐鮮價89元（售價109元），口感清爽。

樂法職人手作新推「哈密瓜金萱奶茶」售價38元，選用金皇后哈密瓜搭配台灣金萱茶，展現哈密瓜的自然果甜、金萱奶茶的圓潤風味。「樂法黃金柚蜜綠」則嚴選台灣文旦柚與韓國黃金柚，打造溫潤口感，售價32元。以上2款樂法系列，即日起至明年1月20日享「單件30元、任兩件55元」。

▲▼萊爾富推出哈密瓜風味新品，指定組合享有優惠。（圖／業者提供）

韓國進口的零食、冰品也有哈密瓜風味，包括「農心哈密瓜玉米脆條」單件特價49元（售價59元）；Pangpare哈密瓜風味雪糕（售價39元）、Pangpare香草風味雪糕（售價39元）單件29元、任兩件49元。

夜晚時段推薦「NIPPON PREMIUM 北海道哈密瓜沙瓦」，選用北海道富良野哈密瓜果汁搭配伏特加，口感順口好喝，2件特價99元（單瓶售價59元）。若偏好Q彈口感飲品，推薦「蒟蒻果凍飲哈密瓜」售價59元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

★美廉社

迎接聖誕節與跨年檔期，美廉社在APP推出隨買隨取「聖誕跨年慶」優惠活動，即日起至2026年1月1日止，主打多項人氣飲品「買2送3」超值方案，搭配零食、糖果等年末補給，讓消費者提前備齊節慶所需。

飲品方面，本次活動推出多款高人氣品項「買2送3」優惠，包括：喬名精品迦納可可（中杯）5杯110元，以及沖繩黑糖奶茶（大杯）5杯100元，平均單杯價格大幅下降，適合聚會共享或提前囤杯。

▲▼美廉社「買2送3」優惠。（圖／業者提供）

零食與糖果同樣祭出多項優惠，韓國 Orion 剝皮果實軟糖（葡萄、荔枝、奇異果口味，67g）推出「買2送1」；日本扇雀飴檸檬蘇打風味糖（47g）2包49元；卡滋聯名蠟筆小新爆米花分享盒（120g）2盒179元，適合節慶聚會分享。

飲品補給部分，阿華田營養巧克力麥芽飲品（20g×13入）推出2包239元優惠，滿足跨年期間的日常補給需求。美廉社表示，這次「聖誕跨年慶」透過APP隨買隨取方式，讓消費者可先購買、分次兌換，提升年末採買彈性。